Worstelde Leclerc zoekt naar antwoorden na crash
  Gepubliceerd op 20 sep 2025 21:26
  11
  Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc was één van de grootste verliezers van de kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan. De Monegaskische Ferrari-coureur crashte en kwam niet verder dan de tiende plaats. Na afloop baalde hij als een stekker, en stelde hij dat hij zich niet op zijn gemak voelde in zijn auto.

Leclerc werd voorafgaand de kwalificatie gezien als één van de favorieten voor de belangrijke pole position. De Monegaskische coureur voelde zich goed in de trainingen, en in de afgelopen jaren stond hij altijd op pole in de straten van Bakoe. Leclerc bereikte enigszins eenvoudig Q3, maar ging hier de mist in. Hij maakte een klein foutje, en eindigde in de muur.

Worsteling

Balend stapte hij uit en werd hij teruggebracht naar de paddock. Daar sprak hij zich uit bij Sky Sports. Hij werd gevraagd hoe lastig het is om de auto onder de knie te krijgen: "Ja, dat geldt vooral voor mij. Ik denk dat Lewis eerder zijn snelheid had gevonden en dat hij dit weekend consistenter kan presteren."

"Ik ben enorm aan het worstelen. Normaal gesproken als ik naar Bakoe kom, gaat alles direct heel natuurlijk. Maar dit jaar is dat jammer genoeg niet het geval."

Wat was er met de banden?

Leclerc stelt dat hij voorafgaand de kwalificatie nog heeft ingegrepen: "Ik dacht dat ik wist wat er aan de hand was, en voor de kwalificatie heb ik verandering doorgevoerd en werd het gevoel anders. Het gevoel werd beter, maar toen we met de mediums gingen rijden zakte alles in."

"Het werd heel, heel erg lastig vanaf het moment dat we voor de mediums kozen. Gisteren voelde het om één of andere reden aan als de beste band voor onze auto. Vandaag was dat gevoel er niet, en we hadden het gevoel dat we de auto niet in het juiste bandenwindow konden krijgen, en dat maakte het lastig."

schwantz34

Posts: 40.874

Het enige juiste antwoord voor Ferrari is Max binnenhalen!

  • 3
  • 20 sep 2025 - 22:13
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.389

    Triestig, antwoorden zoeken... Tss.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 21:39
    • schwantz34

      Posts: 40.874

      Het enige juiste antwoord voor Ferrari is Max binnenhalen!

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 22:13
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.389

      Die zal zich haasten.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 23:03
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.017

      Denk dat Max ook hiervan stiekem toch ook wel baalt. Stel dat de doorbraak er nu eindelijk is en de auto icm Max de oranje monsters kunnen en doen bedwingen.... Dan wil je dat Ferrari (en Mercedes) punten gaan snoepen van Lando en Oscar

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 00:59
    • hupholland

      Posts: 9.222

      de Mercedessen staan ervoor en Leclerc staat naast Piastri. Dat kan gewoon weer een herhaling gaan worden van de 1e ronden Monza. Leclerc zal meer risico durven nemen. Qua startopstelling heeft Max eigenlijk niks te klagen, de punten worden morgen pas verdeeld, wat dat betreft kan het nog alle kanten op, het is nogal onvoorspelbaar dit weekend.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 01:13
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.017

      Eens hoor @hupholland! Maar Lewis had daar ook kunnen (moeten?) staan. Ik vind hem absoluut geen GOAT, maar eenmaal in battle is hij wel een strijders

      En hopelijk heeft Charles weer een complete Ferrari bij de start

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 01:21
  • Hemex

    Posts: 1.334

    Beste om even naar Piastri te gaan, want die is ook al een tijdje op zoek naar antwoorden. Wie weet heeft die ze inmiddels gevonden.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 21:46
    • Erik FW34

      Posts: 3.751

      Vrees van niet want die stond ook in de muur

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 21:46
  • Lulham

    Posts: 454

    Worstelende*

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 23:01
  • Robin

    Posts: 2.822

    Bewijs is dus geleverd.
    De auto is verrot listig

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 00:13

