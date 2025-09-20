Worstelde Leclerc zoekt naar antwoorden na crash

Charles Leclerc was één van de grootste verliezers van de kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan. De Monegaskische Ferrari-coureur crashte en kwam niet verder dan de tiende plaats. Na afloop baalde hij als een stekker, en stelde hij dat hij zich niet op zijn gemak voelde in zijn auto.

Leclerc werd voorafgaand de kwalificatie gezien als één van de favorieten voor de belangrijke pole position. De Monegaskische coureur voelde zich goed in de trainingen, en in de afgelopen jaren stond hij altijd op pole in de straten van Bakoe. Leclerc bereikte enigszins eenvoudig Q3, maar ging hier de mist in. Hij maakte een klein foutje, en eindigde in de muur.

Worsteling

Balend stapte hij uit en werd hij teruggebracht naar de paddock. Daar sprak hij zich uit bij Sky Sports. Hij werd gevraagd hoe lastig het is om de auto onder de knie te krijgen: "Ja, dat geldt vooral voor mij. Ik denk dat Lewis eerder zijn snelheid had gevonden en dat hij dit weekend consistenter kan presteren."

"Ik ben enorm aan het worstelen. Normaal gesproken als ik naar Bakoe kom, gaat alles direct heel natuurlijk. Maar dit jaar is dat jammer genoeg niet het geval."

Wat was er met de banden?

Leclerc stelt dat hij voorafgaand de kwalificatie nog heeft ingegrepen: "Ik dacht dat ik wist wat er aan de hand was, en voor de kwalificatie heb ik verandering doorgevoerd en werd het gevoel anders. Het gevoel werd beter, maar toen we met de mediums gingen rijden zakte alles in."

"Het werd heel, heel erg lastig vanaf het moment dat we voor de mediums kozen. Gisteren voelde het om één of andere reden aan als de beste band voor onze auto. Vandaag was dat gevoel er niet, en we hadden het gevoel dat we de auto niet in het juiste bandenwindow konden krijgen, en dat maakte het lastig."