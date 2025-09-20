Liam Lawson kende een flinke opsteker tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich verrassend als derde voor de race in Baku en was na afloop in opperbeste stemming.

De sessie leek wel een film. Door crashes van Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman, Charles Leclerc en Oscar Piastri moest er maar liefst zes keer met de rode vlag gezwaaid worden. In Q3 had Lawson zijn tijd al neergezet voordat Piastri crashte, waardoor andere coureurs geen kans meer kregen om een snellere ronde te rijden. Zo start Lawson morgen vanaf P3, achter Max Verstappen en Carlos Sainz.

Lawson dolblij na derde plek

“Ik kan me niet eens meer herinneren wat er allemaal gebeurde,” zei Lawson na afloop. “Het was zo druk en het begon zelfs weer te regenen. Ik had dit niet verwacht, maar de auto voelt het hele weekend al goed. Het team doet het fantastisch, dus ik ben de mannen en vrouwen binnen het team ontzettend dankbaar.”

Het was een van de lastigste kwalificatiesessies van het seizoen. Door de harde wind en de regen waren de griplevels extreem laag, waardoor het risico op fouten groot was. Lawson deerde dat echter niet. “Het was inderdaad riskant. Ik zag de regen op mijn vizier, maar omdat de banden warm waren, voelde ik nog steeds de grip. Ik probeerde mijn brein rustig te houden en te blijven pushen, maar het was zeker risicovol.”

Kan Lawson het podium halen?

Morgen zal Lawson dus meedoen voor een podiumplek, maar of dat realistisch is, blijft de vraag. “Het wordt een hele moeilijke race. We hebben een goede startpositie, maar we zullen moeten vechten en dat zal onze focus zijn.”

Voor Lawson is het een welkome meevaller in een wisselvallig seizoen. Begin dit jaar werd hij door Red Bull Racing vervangen door Yuki Tsunoda en zijn huidige teamgenoot Isack Hadjar presteert naar behoren. Deze derde startplek in Baku zal de Nieuw-Zeelander zeker het vertrouwen geven dat hij nodig heeft om een sterk weekend af te ronden.