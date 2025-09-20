Max Verstappen zal de Grand Prix van Azerbeidzjan starten vanaf pole position. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was in een chaotische kwalificatiesessie de snelste man in de straten van Baku en toonde zich na afloop euforisch.

Het werd een waar rode vlaggenfestijn in Baku. Eén na één raakten Formule 1-coureurs van de baan of in de muur. Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman, Charles Leclerc en Oscar Piastri veroorzaakten maar liefst zes rode vlaggen. Verstappen bleef foutloos en zette zijn Red Bull op pole, gevolgd door verrassingen Carlos Sainz en Liam Lawson.

Verstappen trots na pole

De Nederlander reageerde vol trots: “Het was een lange kwalificatie met zoveel rode vlaggen. Het was heel moeilijk om een goed rondje te rijden, want de banden waren niet helemaal klaar. Dan kwam er weer een rode vlag en er viel een beetje regen. Het was dus niet makkelijk, maar het is ons gelukt. Ik ben heel blij met hoe het weekend tot nu toe verloopt.”

Verstappen kan bogen op een sterke periode. Tijdens de vorige Grand Prix in Italië reed hij op Monza oppermachtig naar de overwinning, het eerste vlekkeloze weekend sinds lange tijd. Dat succes wil hij in Baku herhalen. “We deden sowieso mee voor pole, ook al was Q3 heel rommelig. Maar ik ben erg tevreden en sinds Monza gaat het stukken beter. Hopelijk verloopt morgen de race net zo goed. Het wordt een lange race, we moeten goed starten, maar als we onze eigen race kunnen rijden, zien we het wel.”

Verstappen terug in de titelstrijd?

De pole kan Verstappen ook helpen in het rijdersklassement. Lando Norris start slechts vanaf de zesde plaats en Piastri, die in Q3 crashte, vanaf de achtste plek. Hoewel Verstappen zelf aangeeft dat de titel dit seizoen niet meer haalbaar is, kan hij met een sterke race in Baku het kampioenschap zeker weer spannender maken.