Euforische Verstappen op pole in Baku: "Was een lange sessie met die rode vlaggen"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 16:12
  • comments 9
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen zal de Grand Prix van Azerbeidzjan starten vanaf pole position. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was in een chaotische kwalificatiesessie de snelste man in de straten van Baku en toonde zich na afloop euforisch.

Het werd een waar rode vlaggenfestijn in Baku. Eén na één raakten Formule 1-coureurs van de baan of in de muur. Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman, Charles Leclerc en Oscar Piastri veroorzaakten maar liefst zes rode vlaggen. Verstappen bleef foutloos en zette zijn Red Bull op pole, gevolgd door verrassingen Carlos Sainz en Liam Lawson.

Verstappen trots na pole

De Nederlander reageerde vol trots: “Het was een lange kwalificatie met zoveel rode vlaggen. Het was heel moeilijk om een goed rondje te rijden, want de banden waren niet helemaal klaar. Dan kwam er weer een rode vlag en er viel een beetje regen. Het was dus niet makkelijk, maar het is ons gelukt. Ik ben heel blij met hoe het weekend tot nu toe verloopt.”

Verstappen kan bogen op een sterke periode. Tijdens de vorige Grand Prix in Italië reed hij op Monza oppermachtig naar de overwinning, het eerste vlekkeloze weekend sinds lange tijd. Dat succes wil hij in Baku herhalen. “We deden sowieso mee voor pole, ook al was Q3 heel rommelig. Maar ik ben erg tevreden en sinds Monza gaat het stukken beter. Hopelijk verloopt morgen de race net zo goed. Het wordt een lange race, we moeten goed starten, maar als we onze eigen race kunnen rijden, zien we het wel.”

Verstappen terug in de titelstrijd?

De pole kan Verstappen ook helpen in het rijdersklassement. Lando Norris start slechts vanaf de zesde plaats en Piastri, die in Q3 crashte, vanaf de achtste plek. Hoewel Verstappen zelf aangeeft dat de titel dit seizoen niet meer haalbaar is, kan hij met een sterke race in Baku het kampioenschap zeker weer spannender maken.

schwantz34

Posts: 40.868

Het was een extreem lastige kwalificatie, waar de beste coureur ter wereld als enige topper foutloos bleef en daardoor een dik verdiende pole pakte!

  • 5
  • 20 sep 2025 - 16:26
  • hupholland

    Posts: 9.217

    elke pole en overwinning in 2025 is een mooie meevaller als je kijkt naar hoe de zaken er een paar weken geleden voor stonden. Om serieus mee te doen in de titelstrijd zullen ze bij McLaren nog wel wat nerveuzer moeten worden dan ze nu al zijn. Eerst maar eens kijken hoe het morgen gaat, ik verwacht sowieso nog wel een McLaren op het podium en als het weer zo'n rodevlaggen festival wordt kan het helemaal alle kanten op. We gaan het zien. Mooi iig dat ze de snelheid terug hebben gevonden.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 16:25
    • NicoS

      Posts: 19.375

      Lijkt erop dat ze inderdaad met de nieuwe vloer een duidelijke stap hebben gezet, ook Yuki zegt dat het een enorm verschil maakt.
      Weliswaar een seconde toegeven op Max is natuurlijk niet goed, maar onder deze omstandigheden is hem dat vergeven.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:36
    • hupholland

      Posts: 9.217

      in Q2 was dat ook ruim een halve seconde, Tsunoda gaat daar echt met de hakken over de sloot door naar Q3. Zonder die uitvallers en een beter presterende 2e Ferrari had het ook zo maar weer P13 kunnen zijn. En dit is waarschijnlijk het circuit waar Verstappen de slechtste balans heeft tov teamgenoten. Maar tuurlijk is het Tsunoda vergeven, hij is er ook alleen maar om het stoeltje warm te houden en doet weinig gekke dingen gelukkig.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 16:55
    • snailer

      Posts: 29.770

      Die vloer lijkt wel eindelijk het onderstuur er uit te hebben gehaald. Want iedereen roept de de huidige RBR op het lijf van Verstappen is gemaakt. Pak willekeurige beelden en duidelijk was het onderstuurde karakter te zien van de RBR. En iedereen weet gewoon dat Verstappen een andere vooorkeur heeft voor het gedrag van de auto. Daarbij was de auto ook instabiel.

      In Monza was de auto zeer stabiel en alleen op 1 moment was er marginaal even onderstuur. Voor de rest volgde de auto Verstappens stuurinput.

      Best interessant om te zien hoe dat zal zijn in Singapore. Overigens ook hier trouwens Ben benieuwd naar de onboards.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:58
  • schwantz34

    Posts: 40.869

    Het was een extreem lastige kwalificatie, waar de beste coureur ter wereld als enige topper foutloos bleef en daardoor een dik verdiende pole pakte!

    • + 5
    • 20 sep 2025 - 16:26
    • MustFeed

      Posts: 10.207

      Het is al vaker benoemd, maar zelfs met de beste wagen is het niet makkelijk om altijd onder alle omstandigheden het resultaat eruit te halen. Opnieuw bezwijken de Mclaren rijders in Q3 onder druk. Hoe vaak hebben we dat inmiddels dit seizoen al gezien?

      Verstappen heeft dit seizoen nu meer poles gehaald dan Piastri en hij heeft meer poles gehaald dan Norris.

      • + 5
      • 20 sep 2025 - 16:34
    • nr 76

      Posts: 6.885

      Als je de mcLaren zo ziet kloten, zie je eigenlijk pas hoe knap 2023 was.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 17:46
  • van lotje,g

    Posts: 1.090

    Kom zeg dit was geen talent dit was geluk, haha

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 17:08

