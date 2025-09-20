user icon
Wéér rood in Baku: Pakt Sainz pole position na rake klapper van Leclerc?
  Gepubliceerd op 20 sep 2025 15:29
  2
  Door: Jeroen Immink

Een extreem pijnlijk moment voor Charles Leclerc tijdens Q3 in Baku. De Monegask, normaal één van de sterkste kwalificatiecoureurs in de Formule 1, zag zijn kansen op pole position in rook opgaan. Aan het einde van bocht vijftien verloor hij de controle over zijn Ferrari en schoof hard de muur in. De auto liep flinke schade op en Leclerc moest zijn ronde beëindigen zonder nog een nieuwe poging te kunnen doen.

Voor Leclerc kwam het op het verkeerde moment: de Ferrari leek uitstekend in vorm op het stratencircuit van Baku, en de omstandigheden leken gunstig voor een snelle tijd. Nu moest hij machteloos toezien hoe Carlos Sainz profiteerde.

Carlos Sainz stond op dat moment al bovenaan omdat hij als een van de eerste coureurs een tijd heeft neergezet en zag zijn kansen toenemen door de crash van Leclerc. De regen begon bovendien steeds meer op te zetten, waardoor het circuit verraderlijker werd en verdere snelle ronden moeilijk zouden zijn. Voor Sainz lijkt het plots een ideale situatie om de pole position in handen te krijgen. Op de boordradio grapte de Spanjaard: “We kunnen een regendans gaan doen nu toch?”, waarmee hij het voordeel van de veranderende omstandigheden benadrukte.

Voor Leclerc is het een bijzonder frustrerende afloop. Hij heeft al 27 pole positions op zijn naam staan en staat bekend als een kwalificatiebeest, maar in Baku liep het mis op het moment dat het echt moest. De crash betekent niet alleen een gemiste kans op pole, maar kan ook gevolgen hebben voor de strategie in de race, waar de startpositie cruciaal is op het smalle en snelle stratencircuit.

Het incident toont wederom aan hoe onvoorspelbaar Baku kan zijn: één fout, en een perfecte ronde verandert in een pijnlijke afwijzing. Voor Sainz opent de deur zich, mogelijk met de eerste pole van het weekend, terwijl Leclerc moet hopen op een inhaalrace.

 

  snailer

    Posts: 29.753

    Ik lees dat er 5 rode vlaggen zijn? Dan had de schrijfert hier gelijk wat die schreef voor kwali.

    20 sep 2025 - 15:34
  ViggenneggiV

    Posts: 3.010

    BREAKING' jantje huilt, jantje lacht vervangen door Sainz
    "Voor Leclerc kwam het op het verkeerde moment: de Ferrari leek uitstekend in vorm op het stratencircuit van Baku, en de omstandigheden leken gunstig voor een snelle tijd. Nu moest hij machteloos toezien hoe zijn teamgenoot en concurrent Carlos Sainz profiteerde."

