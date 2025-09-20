user icon
Marko geeft wereldtitel Verstappen nog niet op: "Theoretisch kan het nog"

Marko geeft wereldtitel Verstappen nog niet op: "Theoretisch kan het nog"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 12:09
  • comments 27
  • Door: Jeroen Immink

Het optimisme bij Red Bull Racing is helemaal teruggekeerd na de Grand Prix van Italië en de eerste vrije trainingen in Azerbeidzjan. Max Verstappen lijkt in zijn RB21 eindelijk weer iets te hebben gevonden waardoor hij mee kan doen om de zeges. Na een lange periode waarin McLaren de toon zette, is er bij Red Bull weer hoop dat hun viervoudig wereldkampioen opnieuw kan schitteren. Helmut Marko straalde na de vrijdagtrainingen in Baku en ziet dat zijn team de weg omhoog weer lijkt te hebben gevonden.

Op Monza gaf Verstappen voor het eerst in maanden een ouderwetse demonstratie van zijn klasse. Net als in 2023 domineerde hij, dit keer voor de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Ook in Baku liet de Nederlander meteen zien dat hij over snelheid beschikt. Zijn tijden in de vrije trainingen zorgden ervoor dat de sfeer bij Red Bull ineens een stuk positiever werd.

Marko weer ouderwets optimistisch

Ook Marko gelooft weer in een sterke tweede seizoenshelft. “Nu moeten we ervoor zorgen dat de opleving niet stopt bij Monza. We willen een sprong voorwaarts maken, en daarvoor hebben we een perfecte afstelling van de auto in Azerbeidzjan nodig. Als dat lukt, kunnen we er het maximale uithalen,” vertelde de Oostenrijker aan Kleine Zeitung.

Is de wereldtitel nog mogelijk voor Verstappen?

Toch blijft realisme overheersen in de titelstrijd. Verstappen gaf eerder al aan dat een vijfde wereldtitel dit seizoen eigenlijk niet meer haalbaar is. McLaren is te sterk gebleken en het lijkt erop dat Norris en Piastri onderling gaan uitmaken wie er kampioen wordt. Marko sluit zich daarbij aan. “Theoretisch gezien is het nog steeds mogelijk, maar in de praktijk moeten er zoveel dingen samenkomen dat het niet realistisch is om ernaar te kijken,” aldus de Red Bull-adviseur.

Het verschil in het kampioenschap spreekt voor zich: Norris staat 31 punten achter op teamgenoot Piastri, terwijl Verstappen derde is in het klassement met 63 punten achterstand op Norris en maar liefst 94 op Piastri. Toch gloort er hoop. In Baku bleek dat McLaren, Ferrari én Red Bull bijzonder dicht bij elkaar zitten. De kwalificatie belooft daardoor een spannend spektakel te worden.

Larry Perkins

Posts: 60.011

Klopt @Pietje, maar de kop is wel zo onzinnig en Marko zegt het tegenovergestelde in de tekst ("Het is niet realistisch om ernaar te kijken.")

Als de kop slechts is gericht om niet-forumleden ook naar de seit te trekken, had er dan op zijn minst een leuke onzinnige sensatiekop boven gezet, bijv... [Lees verder]

  • 5
  • 20 sep 2025 - 12:44
Reacties (27)

  • Snorremans

    Posts: 3

    Hopen op nog een paar overwinningen maar het WK kan je dit jaar laten passeren.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 12:15
    • F1jos

      Posts: 4.674

      Toch is er één iemand die gelooft dat Verstappen de achterstand nog kan goedmaken: voormalig Mercedes-topman Norbert Haug. Zeker na de toch wel overtuigende zege van Verstappen op Monza, waardoor hij zijn derde Grand Prix-overwinning van het jaar wist te pakken.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 13:08
    • Snorremans

      Posts: 3

      Lijkt me niet reel. Overwinningen ja..maar McLaren heeft echt wel de aansluiting en dan is het verschil in punten nu toch echt te groot.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 14:20
  • tanteriekie

    Posts: 126

    Controleert men hier hun tekst wel voodat het wordt geplaatst?

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 12:21
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      Gôh, je bent werkelijk de eerste die dat hier vraagt! ;-))

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 12:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      Deze schrijver is trouwens zeer weinig op aan te merken en tijdens zo'n kwalificatie zaterdag is het nogal druk om al het nieuws te volgen en artikelen te schrijven.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 12:29
    • Larry Perkins

      Posts: 60.013

      Klopt @Pietje, maar de kop is wel zo onzinnig en Marko zegt het tegenovergestelde in de tekst ("Het is niet realistisch om ernaar te kijken.")

      Als de kop slechts is gericht om niet-forumleden ook naar de seit te trekken, had er dan op zijn minst een leuke onzinnige sensatiekop boven gezet, bijvoorbeeld:
      Marko beleeft dolle duikavond met jonge Azerbeidzjaanse: "Theoretisch kan ik het nog"

      • + 5
      • 20 sep 2025 - 12:44
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      @Larry, ik begreep dat @tanteriekie het over de stijl en spelling ed had.
      Ze heeft het volgens mij over de tekst en niet over de titel.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 12:53
    • Larry Perkins

      Posts: 60.013

      Een opvallende overeenkomst tussen alle tante Riekie's is dat ze nooit precies zeggen wat ze bedoelen @Pietje...
      Heb ook zo'n 'exemplaar' in de familie, als ze zegt dat de zon schijnt trekt iedereen regenkleding aan en wordt er gevochten om de paraplu's.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 13:09
  • snailer

    Posts: 29.752

    Hahahaha. Marko is de positivo der positivo's.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 12:35
    • Larry Perkins

      Posts: 60.013

      Vast alleen vluchtig de titel gelezen...

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 12:45
    • SennaS

      Posts: 10.459

      Theoretisch !!!!

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 12:50
    • snailer

      Posts: 29.752

      Absoluut. Lees al jaren niet voorbij de header.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 12:57
    • Larry Perkins

      Posts: 60.013

      Waarom lees je de kop dan wel?
      Je kunt ook alleen de foto bekijken of zelfs dat niet...

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 13:02
    • snailer

      Posts: 29.752

      Als ik op de foto af was gegaan dan had ik gedacht: Ouw-sjag heeft gelijk, ware het niet dat Russell nog veel enger is om te zien.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 13:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      De laatste weken lees ik de titel en vervolgens de naam van de schrijver. Dan weet ik of ik het hele artikel of alleen de laatste alinea moet lezen.

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 13:19
    • Larry Perkins

      Posts: 60.013

      Ha, dat doe ik ook!

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 13:52
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      Maar ik deed het als eerste, want ik heb jullie er op gewezen dat er een nieuwe schrijver actief was.
      Maar per saldo ben jij nog in 90% van alles de eerste.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 14:13
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      92%.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 14:14
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      94%.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 14:14
    • Larry Perkins

      Posts: 60.013

      120%

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 14:14
    • Pietje Bell

      Posts: 31.038

      Vooruit dan, 95%.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 14:15
  • Pietje Bell

    Posts: 31.038

    Max heeft de laatste tijd het haar wel erg lang, zelfs nu hij de afgelopen week naar de
    kapper is geweest zegt hij.
    Kort staat hem veel beter en dat wil hij zelf ook, maaaaar ...............

    Met haakjes, want mijn andere linken zitten nog steeds in het filter. :-((

    https://x(.)com/saintmoriyama/status/1968841376885313550

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 12:49
  • Rick Nitros

    Posts: 482

    Onder normale omstandigheden natuurlijk niet, maar het bandje kan raar rollen. Eerst maar even 2x op rij beide McLarens eraf...

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 13:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.335

    "Op Monza gaf Verstappen voor het eerst in maanden een ouderwetse demonstratie van zijn klasse"

    Hij reed bij de McLaren's weg of ze stilstonden....klasse, m'n bips, hij had op Monza de snelste wagen....niets meer niets minder.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 13:44
  • Benno329

    Posts: 2.812

    Overwinningen zijn mooi meegenomen, maar wat mij betreft alvast voorsorteren op volgend seizoen. Kampioenschap is sowieso onrealistisch, wat Marko zelf ook zegt.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 14:17

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

