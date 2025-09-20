Het optimisme bij Red Bull Racing is helemaal teruggekeerd na de Grand Prix van Italië en de eerste vrije trainingen in Azerbeidzjan. Max Verstappen lijkt in zijn RB21 eindelijk weer iets te hebben gevonden waardoor hij mee kan doen om de zeges. Na een lange periode waarin McLaren de toon zette, is er bij Red Bull weer hoop dat hun viervoudig wereldkampioen opnieuw kan schitteren. Helmut Marko straalde na de vrijdagtrainingen in Baku en ziet dat zijn team de weg omhoog weer lijkt te hebben gevonden.

Op Monza gaf Verstappen voor het eerst in maanden een ouderwetse demonstratie van zijn klasse. Net als in 2023 domineerde hij, dit keer voor de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Ook in Baku liet de Nederlander meteen zien dat hij over snelheid beschikt. Zijn tijden in de vrije trainingen zorgden ervoor dat de sfeer bij Red Bull ineens een stuk positiever werd.

Marko weer ouderwets optimistisch

Ook Marko gelooft weer in een sterke tweede seizoenshelft. “Nu moeten we ervoor zorgen dat de opleving niet stopt bij Monza. We willen een sprong voorwaarts maken, en daarvoor hebben we een perfecte afstelling van de auto in Azerbeidzjan nodig. Als dat lukt, kunnen we er het maximale uithalen,” vertelde de Oostenrijker aan Kleine Zeitung.

Is de wereldtitel nog mogelijk voor Verstappen?

Toch blijft realisme overheersen in de titelstrijd. Verstappen gaf eerder al aan dat een vijfde wereldtitel dit seizoen eigenlijk niet meer haalbaar is. McLaren is te sterk gebleken en het lijkt erop dat Norris en Piastri onderling gaan uitmaken wie er kampioen wordt. Marko sluit zich daarbij aan. “Theoretisch gezien is het nog steeds mogelijk, maar in de praktijk moeten er zoveel dingen samenkomen dat het niet realistisch is om ernaar te kijken,” aldus de Red Bull-adviseur.

Het verschil in het kampioenschap spreekt voor zich: Norris staat 31 punten achter op teamgenoot Piastri, terwijl Verstappen derde is in het klassement met 63 punten achterstand op Norris en maar liefst 94 op Piastri. Toch gloort er hoop. In Baku bleek dat McLaren, Ferrari én Red Bull bijzonder dicht bij elkaar zitten. De kwalificatie belooft daardoor een spannend spektakel te worden.