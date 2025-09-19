De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan zitten erop. Max Verstappen en Red Bull Racing klokten niet de snelste tijden, maar adviseur Helmut Marko toont zich optimistisch. De Oostenrijker verwacht dat Verstappen in de kwalificatie de top drie kan halen.

In de eerste vrije training zette McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri de toon, terwijl in de tweede sessie Ferrari met Lewis Hamilton en Charles Leclerc bovenaan stond. Verstappen noteerde respectievelijk de zevende en zesde tijd, maar volgens Marko zegt dat weinig. Hij benadrukte dat de long runs van de Nederlander juist bemoedigend waren.

Marko optimistisch over long runs Verstappen

“De long runs zien er veelbelovend uit. Ik denk dat we in een positie zitten om weer vooraan mee te doen,” aldus Marko tegenover Motorsport.com. “Voor de kwalificatiesimulaties moeten we nog wel een tiende à anderhalve tiende vinden, maar dat is met wat finetunen zeker haalbaar.”

De Red Bull-adviseur is dan ook hoopvol richting de rest van het weekend. “Ik denk dat we hier kunnen bewijzen dat Monza geen eenmalige uitschieter was. Morgen kunnen we in de kwalificatie de top drie halen, en dat zou betekenen dat we in de race voor de overwinning kunnen vechten. Het momentum blijft behouden: de auto heeft een groter window en is nu ook makkelijker af te stellen. Dat is absoluut een stap voorwaarts.”

Hebben Verstappen en Red Bull iets gevonden?

Hoewel Verstappen en Red Bull dit seizoen nauwelijks een rol spelen in de titelstrijd, heerst er sinds de Grand Prix van Italië weer optimisme binnen het team uit Milton Keynes. Op Monza wist Verstappen met de verbeterde RB21 overtuigend te winnen en zijn derde zege van het seizoen te pakken. In Bakoe hoopt de drievoudig wereldkampioen opnieuw een gooi te doen naar zijn vierde overwinning van het jaar.