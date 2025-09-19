user icon
icon

Marko verwacht Verstappen vooraan in Baku: "Ziet er veelbelovend uit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko verwacht Verstappen vooraan in Baku: "Ziet er veelbelovend uit"
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 16:46
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan zitten erop. Max Verstappen en Red Bull Racing klokten niet de snelste tijden, maar adviseur Helmut Marko toont zich optimistisch. De Oostenrijker verwacht dat Verstappen in de kwalificatie de top drie kan halen.

In de eerste vrije training zette McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri de toon, terwijl in de tweede sessie Ferrari met Lewis Hamilton en Charles Leclerc bovenaan stond. Verstappen noteerde respectievelijk de zevende en zesde tijd, maar volgens Marko zegt dat weinig. Hij benadrukte dat de long runs van de Nederlander juist bemoedigend waren.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Marko optimistisch over long runs Verstappen

“De long runs zien er veelbelovend uit. Ik denk dat we in een positie zitten om weer vooraan mee te doen,” aldus Marko tegenover Motorsport.com. “Voor de kwalificatiesimulaties moeten we nog wel een tiende à anderhalve tiende vinden, maar dat is met wat finetunen zeker haalbaar.”

De Red Bull-adviseur is dan ook hoopvol richting de rest van het weekend. “Ik denk dat we hier kunnen bewijzen dat Monza geen eenmalige uitschieter was. Morgen kunnen we in de kwalificatie de top drie halen, en dat zou betekenen dat we in de race voor de overwinning kunnen vechten. Het momentum blijft behouden: de auto heeft een groter window en is nu ook makkelijker af te stellen. Dat is absoluut een stap voorwaarts.”

Hebben Verstappen en Red Bull iets gevonden?

Hoewel Verstappen en Red Bull dit seizoen nauwelijks een rol spelen in de titelstrijd, heerst er sinds de Grand Prix van Italië weer optimisme binnen het team uit Milton Keynes. Op Monza wist Verstappen met de verbeterde RB21 overtuigend te winnen en zijn derde zege van het seizoen te pakken. In Bakoe hoopt de drievoudig wereldkampioen opnieuw een gooi te doen naar zijn vierde overwinning van het jaar.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar