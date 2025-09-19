Hamilton wil geen gezin zolang hij in de Formule 1 rijdt

Lewis Hamilton heeft geen gezin. De Brit heeft laten weten dat hij dat voorlopig ook niet van plan is. Zolang hij in de Formule 1 rijdt, wil hij zich graag volledig op zijn carrière kunnen focussen.

Toch wil Lewis Hamilton wel vader worden. Max Verstappen en Nico Hülkenberg hebben beide al een gezinnetje, maar Hamilton moet daar nu nog niets van weten. De Brit heeft wel respect voor de topsporters die wel een gezin hebben.

'Ik ben onder de indruk'

"Ik ben altijd onder de indruk geweest van Roger Federer, Novak Djokovic en andere groten zoals Tom Brady, atleten die een gezin hebben en blijven presteren", aldus Hamilton tegenover L'Equipe. "Voor mij is dat gewoon nog niet gebeurd – voorlopig zijn mijn nichtje en mijn familie mijn prioriteit. Ik doe niet aan half werk, en zolang ik in de Formule 1 zit, kan ik me niet voor de volle honderd procent inzetten voor een gezin."

"Ik zeg niet dat anderen dat niet doen, maar ik moet volhardend zijn, trainen, superijverig zijn en me volledig inzetten", zo zegt Lewis Hamilton. "Daarom wil ik niet hoeven kiezen. Of de racesport lijdt onder het gezin, óf het gezin lijdt onder het racen”, stelde Hamilton fel. “Voorlopig hoef ik gelukkig niet te kiezen en ben ik blij dat ik me op één ding kan concentreren."

Prestaties niet zoals gehoopt

Hoewel Hamilton zegt dat de prestaties niet optimaal zijn als een coureur een gezinnetje heeft, loopt het bij Hamilton ook niet lekker. De coureur staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. De Brit heeft nog geen podium gescoord dit seizoen. Lewis Hamilton staat 46 punten achter op teamgenoot en nummer vijf Charles Leclerc.

Het beste resultaat van Lewis Hamilton dit seizoen is een sprintoverwinning in China en meerdere vierde plekken. Een podium is er dit seizoen nog niet van gekomen.