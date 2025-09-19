user icon
icon

Hamilton wil geen gezin zolang hij in de Formule 1 rijdt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton wil geen gezin zolang hij in de Formule 1 rijdt
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 20:54
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft geen gezin. De Brit heeft laten weten dat hij dat voorlopig ook niet van plan is. Zolang hij in de Formule 1 rijdt, wil hij zich graag volledig op zijn carrière kunnen focussen. 

Meer over Lewis Hamilton Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep
 Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

17 sep

Toch wil Lewis Hamilton wel vader worden. Max Verstappen en Nico Hülkenberg hebben beide al een gezinnetje, maar Hamilton moet daar nu nog niets van weten. De Brit heeft wel respect voor de topsporters die wel een gezin hebben. 

'Ik ben onder de indruk'

"Ik ben altijd onder de indruk geweest van Roger Federer, Novak Djokovic en andere groten zoals Tom Brady, atleten die een gezin hebben en blijven presteren", aldus Hamilton tegenover L'Equipe. "Voor mij is dat gewoon nog niet gebeurd – voorlopig zijn mijn nichtje en mijn familie mijn prioriteit. Ik doe niet aan half werk, en zolang ik in de Formule 1 zit, kan ik me niet voor de volle honderd procent inzetten voor een gezin."

"Ik zeg niet dat anderen dat niet doen, maar ik moet volhardend zijn, trainen, superijverig zijn en me volledig inzetten", zo zegt Lewis Hamilton. "Daarom wil ik niet hoeven kiezen. Of de racesport lijdt onder het gezin, óf het gezin lijdt onder het racen”, stelde Hamilton fel. “Voorlopig hoef ik gelukkig niet te kiezen en ben ik blij dat ik me op één ding kan concentreren."

Prestaties niet zoals gehoopt

Hoewel Hamilton zegt dat de prestaties niet optimaal zijn als een coureur een gezinnetje heeft, loopt het bij Hamilton ook niet lekker. De coureur staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. De Brit heeft nog geen podium gescoord dit seizoen. Lewis Hamilton staat 46 punten achter op teamgenoot en nummer vijf Charles Leclerc

Het beste resultaat van Lewis Hamilton dit seizoen is een sprintoverwinning in China en meerdere vierde plekken. Een podium is er dit seizoen nog niet van gekomen. 

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 39

    Ik wil ook geen gezin mat Hamilton, zelfs niet als hij gepensioneerd is. Dus dat treft.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 21:29

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.494
  • Podiums 132
  • Grand Prix 224
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar