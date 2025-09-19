user icon
Tsunoda worstelt nog altijd bij Red Bull: "We weten niet wat er misgaat"

Tsunoda worstelt nog altijd bij Red Bull: "We weten niet wat er misgaat"
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 16:46
  • Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda worstelt enorm met de Red Bull-bolide. De Japanner staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met twaalf punten. Hij weet niet waar het aan ligt. De Red Bull-coureur zegt er alles aan te doen om zijn seizoen zo sterk mogelijk af te sluiten. 

Yuki Tsunoda heeft in veertien races voor Red Bull Racing negen punten behaald. Hiermee is hij een van de minst productieve coureurs die het team ooit gekend heeft. Het helpt ook niet dat hij met Max Verstappen rijdt bij het team. De Nederlander haalt meer dan het maximale uit de auto. 

'Ik zat dichtbij Verstappen'

Yuki Tsunoda werd tijdens de persdag in Bakoe bevraagd over zijn achterstand: "Wat betreft de korte runs ben ik tevreden", vertelt Tsunoda tegenover de internationale media. "Ik zat in de kwalificatie op slechts twee tienden achterstand van Max, afgezien van Q3. Ik denk dat dat goed laat zien wat ik kan, en mensen binnen het team merken dat zeker op."

"Ik moet me vooral gaan richten op de lange runs", vertelde Tsunoda. "De dingen die we ervaren zijn dingen die zelfs het team niet echt kan uitleggen. We werken er hard aan, zowel ikzelf als het team, om alles in de longruns op orde te krijgen. Misschien zijn er dingen die je niet kunt verklaren, maar ik probeer van alles om het te laten werken."

Goede prestaties zijn nodig

Er komen steeds meer geruchten over Isack Hadjar. De Franse Racing Bulls-coureur zou naar Red Bull gepromoveerd worden. Yuki Tsunoda moet erg goed presteren, mocht hij zijn plekje bij Red Bull willen behouden of überhaupt een stoeltje willen hebben. De Japanner staat momenteel negentiende met twaalf punten, maar kijkt tegen een achterstand van vier punten aan in vergelijking met de gedeelde nummer zeventien Ollie Bearman en Carlos Sainz. Met een goede finish in Bakoe ziet het er alweer een stukje beter uit voor Tsunoda.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

