Piastri waakzaam in titelstrijd: "31 punten voorsprong is geen zekerheid"

Piastri waakzaam in titelstrijd: "31 punten voorsprong is geen zekerheid"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 19:22
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri streeft naar de wereldtitel. De Australiër staat na zestien races nog steeds bovenaan met een gat van 31 punten. De McLaren-coureur wil nog steeds vechten tot het uiterste. Zijn standpunt verandert pas als hij verder is uitgelopen. 

Piastri zegt dat hij een grotere achterstand heeft gehad en dat alles nog kan veranderen. De twee McLaren-coureurs verschillen nu 31 punten van elkaar. Beide maken dus nog een kans op de titel.

Waarom is Piastri nog niet gerustgesteld? 

"Ik heb een veel grotere achterstand gehad, en die was al voor de laatste ronde vrijwel geheel weggewerkt", zei Piastri tegenover de internationale media. "Dus ik heb uit eigen ervaring dat dit geen comfortabele achterstand is, maar het is nog veel te vroeg om te berekenen en genoegen te nemen met posities die niet de eerste zijn."

"Voor mij is de aanpak nog steeds precies hetzelfde. Dat zal pas veranderen als het verschil aanzienlijk groter is, of het aantal races aanzienlijk kleiner. De risicomentaliteit van vijf races geleden, je wist niet dat het kampioenschap er zo uit zou zien, en als je een ander risico zou nemen, hoe dan ook, dan zou het verschil potentieel kleiner zijn dan het nu is", zei Piastri.

'Het kan nog groter worden'

"Het zou potentieel groter kunnen zijn, maar ik denk dat mijn aanpak van risico's behoorlijk afgemeten is, dus voor mij verandert dat niet echt, ongeacht de kampioensituatie."

Oscar Piastri en Lando Norris zijn al het gehele seizoen met elkaar in gevecht. Oscar Piastri leidt al grotendeels van het seizoen, maar de achterstand van Norris verandert continu. De Brit kan nog steeds inlopen op Oscar Piastri, dus de Australiër viert zijn voorsprong nog niet. McLaren heeft al een voorsprong van 337 punten op nummer twee Ferrari. McLaren heeft momenteel 617 punten, dat zijn meer dan twee keer zoveel punten vergeleken met Ferrari. 

