Vasseur spreekt Hamilton tegen: "Ferrari gaat altijd goed op Bakoe"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 08:11
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Nog altijd is het Lewis Hamilton niet gelukt om met Ferrari een podiumplaats te behalen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen kent een moeizaam eerste jaar bij de Scuderia en gaf aan dat het ook in de aankomende Grand Prix van Azerbeidzjan lastig kan worden. Teambaas Frédéric Vasseur kijkt daar echter optimistischer naar.

Hamilton had zijn debuutjaar bij Ferrari ongetwijfeld anders voorgesteld. De Brit verving Carlos Sainz, maar sinds de seizoensopener in Australië worstelt hij met zijn vorm. Bovendien moet hij vaak zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc. Tot nu toe is zijn beste resultaat een overwinning in de sprintrace in China.

Vasseur spreekt Hamilton tegen

Tijdens de laatste race op Monza wist Hamilton – nadat hij in Zandvoort een gridstraf had opgelopen – zich knap naar een zesde plaats te rijden. Na afloop gaf de voormalig coureur van Mercedes en McLaren toe dat hij in Bakoe opnieuw een lastig weekend verwacht. Vasseur weersprak die zorgen: “Ik denk dat er een paar circuits zijn waar we in goede vorm moeten kunnen zijn, te beginnen met de volgende. We zijn historisch gezien altijd sterk geweest in Bakoe,” aldus de Fransman tegenover Sky Sports.

Leclerc wist dit seizoen al vijf keer het podium te bereiken, maar voor een team als Ferrari is dat niet genoeg. Vasseur erkent dat: “Het doel blijft een race winnen. Daarnaast willen we P2 in het kampioenschap veiligstellen, al lijkt McLaren momenteel op een andere planeet te rijden.”

Omdat Max Verstappen op Monza plotseling domineerde, beseft Vasseur dat er opnieuw een geduchte concurrent bij is gekomen. Toch houdt hij vertrouwen: “We vechten met Red Bull en Mercedes. Ons eerste doel is P2 in het kampioenschap, daarna willen we races winnen.”

Paulie

Posts: 4.479

Die begrijp ik niet helemaal, Ferrari heeft nog geen race gewonnen maar de 2e plek in de stand hebben ze vrij stevig in handen.

  • 1
  • 18 sep 2025 - 08:49
Reacties (7)

  • Knalpijp

    Posts: 2.066

    Zou andersom moeten zijn, eerst races winnen en dan komt vanzelf plek 2 in zicht.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 08:28
    • Paulie

      Posts: 4.484

      Die begrijp ik niet helemaal, Ferrari heeft nog geen race gewonnen maar de 2e plek in de stand hebben ze vrij stevig in handen.

      • + 1
      • 18 sep 2025 - 08:49
  • Jos van het Grind

    Posts: 63

    De Ferrari is inderdaad zo slecht nog niet. Het probleem bevindt zich tussen het stuur en de rugleuning.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 08:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.315

      De zitting?

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 09:36
    • Larry Perkins

      Posts: 59.952

      De asbak, die zit bij Ferrari tussen de benen van de coureur, heel vreemd!

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 10:21
    • Paulie

      Posts: 4.484

      aangezien de integraalhelm tegenwoordig verplicht is in F1 heb je aan die asbak niks meer. Vroeger in de goede oude tijd met de pispothelm kon een rijder tijdens de race nog lekker een peuk roken

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 10:26
    • Larry Perkins

      Posts: 59.952

      Klopt, maar Ferrari is nou eenmaal een traditioneel team.
      Het (scharlaken)rood, het steigerende paard en de asbak is voor de Italianen de drie heilige eenheid...

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 10:41

