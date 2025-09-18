Nog altijd is het Lewis Hamilton niet gelukt om met Ferrari een podiumplaats te behalen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen kent een moeizaam eerste jaar bij de Scuderia en gaf aan dat het ook in de aankomende Grand Prix van Azerbeidzjan lastig kan worden. Teambaas Frédéric Vasseur kijkt daar echter optimistischer naar.

Hamilton had zijn debuutjaar bij Ferrari ongetwijfeld anders voorgesteld. De Brit verving Carlos Sainz, maar sinds de seizoensopener in Australië worstelt hij met zijn vorm. Bovendien moet hij vaak zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc. Tot nu toe is zijn beste resultaat een overwinning in de sprintrace in China.

Vasseur spreekt Hamilton tegen

Tijdens de laatste race op Monza wist Hamilton – nadat hij in Zandvoort een gridstraf had opgelopen – zich knap naar een zesde plaats te rijden. Na afloop gaf de voormalig coureur van Mercedes en McLaren toe dat hij in Bakoe opnieuw een lastig weekend verwacht. Vasseur weersprak die zorgen: “Ik denk dat er een paar circuits zijn waar we in goede vorm moeten kunnen zijn, te beginnen met de volgende. We zijn historisch gezien altijd sterk geweest in Bakoe,” aldus de Fransman tegenover Sky Sports.

Leclerc wist dit seizoen al vijf keer het podium te bereiken, maar voor een team als Ferrari is dat niet genoeg. Vasseur erkent dat: “Het doel blijft een race winnen. Daarnaast willen we P2 in het kampioenschap veiligstellen, al lijkt McLaren momenteel op een andere planeet te rijden.”

Omdat Max Verstappen op Monza plotseling domineerde, beseft Vasseur dat er opnieuw een geduchte concurrent bij is gekomen. Toch houdt hij vertrouwen: “We vechten met Red Bull en Mercedes. Ons eerste doel is P2 in het kampioenschap, daarna willen we races winnen.”