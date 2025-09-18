Palmer kritisch: "Antonelli heeft het als rookie nooit makkelijker dan Verstappen"

Andrea Kimi Antonelli kent een moeilijke tijd als rookie zijnde. De Mercedes-coureur begon dit jaar aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Italiaan heeft aardig wat rookie-fouten gemaakt. Hij werd eerst nog vergeleken met Max Verstappen, maar oud-coureur Jolyon Palmer zegt dat Verstappen het veel makkelijker had als rookie.

Volgens Palmer komt dat omdat hij niet vergeleken werd met iemand. Hij was de eerste en daarna zijn er meerdere rookies gekomen die niet aan Verstappen konden tippen.

'Waarom zou hij het beter doen?'

Jolyon Palmer was aan het woord in de F1 Nation-podcast: "Waarom dachten we per se dat een 18-jarige rookie het beter zou doen dan hij nu doet? Vanwege de hype", zei Palmer. "Als je Kimi naast rookie Isack Hadjar zet, wordt het een stuk spannender dan je denkt. We zouden denken: wauw, die 18-jarige heeft een paar geweldige resultaten neergezet.

"Hij heeft een paar blunders gemaakt. Zo drastisch zou het niet zijn. Als je Max in 2015 naast de piekende Sebastian Vettel zet, zal het waarschijnlijk niet zo goed aflopen voor Max."

Ongelooflijke prestaties

"Om op het niveau te rijden dat George Russell nu doet, rijdt hij een kampioensseizoen in niet de beste auto, want de consistentie van zijn prestaties is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat als je hem nu een McLaren zou geven, hij qua rijkwaliteiten minstens net zo goed is als Lando en Oscar. Hetzelfde geldt voor Max. En dat is de maatstaf die we Kimi geven."

"Ik weet dat hij een sensatie was in de karting, en hij was erg goed in de Formule Renault en de Formule Europa regionaal. Maar hij heeft de Formule 3 overgeslagen. Hij heeft één jaar solide Formule 2 gereden, maar verder eigenlijk niets. Af en toe een spectaculaire rit, maar ook af en toe een foutje, en hij zit in de Formule 1. En ik denk nog steeds dat hij talent heeft. Ik denk nog steeds dat hij goed is. Maar ik denk dat hij gewoon weer solide weekenden moet rijden en dat ik misschien eerst een solide Formule 1-coureur moet worden."