user icon
icon

Palmer kritisch: "Antonelli heeft het als rookie nooit makkelijker dan Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Palmer kritisch: "Antonelli heeft het als rookie nooit makkelijker dan Verstappen"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 20:54
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Andrea Kimi Antonelli kent een moeilijke tijd als rookie zijnde. De Mercedes-coureur begon dit jaar aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Italiaan heeft aardig wat rookie-fouten gemaakt. Hij werd eerst nog vergeleken met Max Verstappen, maar oud-coureur Jolyon Palmer zegt dat Verstappen het veel makkelijker had als rookie.

Volgens Palmer komt dat omdat hij niet vergeleken werd met iemand. Hij was de eerste en daarna zijn er meerdere rookies gekomen die niet aan Verstappen konden tippen. 

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

'Waarom zou hij het beter doen?'

Jolyon Palmer was aan het woord in de F1 Nation-podcast: "Waarom dachten we per se dat een 18-jarige rookie het beter zou doen dan hij nu doet? Vanwege de hype", zei Palmer. "Als je Kimi naast rookie Isack Hadjar zet, wordt het een stuk spannender dan je denkt. We zouden denken: wauw, die 18-jarige heeft een paar geweldige resultaten neergezet.

"Hij heeft een paar blunders gemaakt. Zo drastisch zou het niet zijn. Als je Max in 2015 naast de piekende Sebastian Vettel zet, zal het waarschijnlijk niet zo goed aflopen voor Max."

Ongelooflijke prestaties

"Om op het niveau te rijden dat George Russell nu doet, rijdt hij een kampioensseizoen in niet de beste auto, want de consistentie van zijn prestaties is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat als je hem nu een McLaren zou geven, hij qua rijkwaliteiten minstens net zo goed is als Lando en Oscar. Hetzelfde geldt voor Max. En dat is de maatstaf die we Kimi geven."

"Ik weet dat hij een sensatie was in de karting, en hij was erg goed in de Formule Renault en de Formule Europa regionaal. Maar hij heeft de Formule 3 overgeslagen. Hij heeft één jaar solide Formule 2 gereden, maar verder eigenlijk niets. Af en toe een spectaculaire rit, maar ook af en toe een foutje, en hij zit in de Formule 1. En ik denk nog steeds dat hij talent heeft. Ik denk nog steeds dat hij goed is. Maar ik denk dat hij gewoon weer solide weekenden moet rijden en dat ik misschien eerst een solide Formule 1-coureur moet worden."

Larry Perkins

Posts: 59.989

[i] "Als je Max in 2015 naast de piekende Sebastian Vettel zet, zal het waarschijnlijk niet zo goed aflopen voor Max." [/i]

Vettel reed in 2015 al niet meer bij RB maar werd derde bij Ferrari.
Vettel werd in 2014 al verslagen door Ricciardo.
Dus hoezo piekende Vettel?

  • 5
  • 18 sep 2025 - 21:15
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.989

    "Als je Max in 2015 naast de piekende Sebastian Vettel zet, zal het waarschijnlijk niet zo goed aflopen voor Max."

    Vettel reed in 2015 al niet meer bij RB maar werd derde bij Ferrari.
    Vettel werd in 2014 al verslagen door Ricciardo.
    Dus hoezo piekende Vettel?

    • + 5
    • 18 sep 2025 - 21:15
    • Knalpijp

      Posts: 2.067

      Ja die Palmer kan Max wel schieten.
      2021 zit zo diep!!

      • + 3
      • 18 sep 2025 - 21:43
    • SennaS

      Posts: 10.441

      Hij bedoelt natuurlijk naast een piekende Vettel bij rbr. Toen hij 4 x op rij wk werd.
      En een rookie naast een piekende wk is voor niemand een makkie.
      Alhoewel rookie Lewis het goed deed tegen de piekende wk Alonso bij mclaren. (Dat zit Alonso nog steeds dwars)

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 23:17
    • snailer

      Posts: 29.729

      Verstappen zou gewoon ook naar huis zijn gereden door Russell. Russell zit inmiddels in zijn prime.. Daarbij was Verstappen 17 jaar, had 50 maal kunnen oefenen in een open wheel auto. Hij wist nog niet veel van de mentaliteit binnen kwalificatie en zeker in het begin was Verstappen zeer voorzichtig bij het starten.

      Toch is er een verschil Antonelli heeft 120 a 130 open wheel races gereden voor F1. Kwam dus met 2,5 maal zoveel ervaring in F1.


      Verstappen wad wel zeer snel op snelheid in kwalificatie. Zijn race craft was al wel direct meer dan voldoende om met top rijders te knokken. Alleen met de huidige wagens is kwalificatie op de meeste banen doorslaggevend voor een top prestatie.

      Voor de rest is Palmer al heel lang anti Verstappen. Denk dat de man enorm jaloers is.
      Onvoorstelbaar dat hij na Monza riep dat Verstappen een straf moest hebben terwijl Norris Verstappen van de baan duwde. Uiteraard deed Norris in zijn ogen niets fout.

      Lekker laten kletsen verder.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 00:08
  • Ambudriver

    Posts: 296

    Palmer = anti Max....wat een kneus. Die man kan je nooit serieus nemen.

    • + 4
    • 18 sep 2025 - 22:14

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar