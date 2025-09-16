user icon
Piastri duidelijk over Alonso: "Hij verdient zoveel meer"

Piastri duidelijk over Alonso: "Hij verdient zoveel meer"
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 19:25
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Fernando Alonso kent nog geen topseizoen. De Spanjaard behaalt niet de prestaties waar hij op hoopte. De coureur heeft al meer dan twaalf jaar geen Grand Prix meer gewonnen. Toch zegt McLaren-coureur Oscar Piastri dat dat niets zegt over de coureur. 

Fernando Alonso behaalde zijn allereerste wereldtitel twintig jaar geleden. In 2005 werd hij gekroond als wereldkampioen. In 2006 behaalde hij zijn tweede wereldtitel. De Spanjaard heeft al een lange F1-geschiedenis achter de rug. Hij begon in 2001 bij Minardi

'Hij had meer verdiend'

"Ik heb veel respect voor Fernando. Ik denk dat hij zeker een coureur is waarbij de statistieken niet het volledige verhaal van zijn carrière vertellen", vertelt Oscar Piastri, aldus Motorsport.com. "Ik kan het goed met hem vinden", vertelt Piastri. "Het was erg leerzaam om hem een paar jaar geleden aan het werk te zien, alleen al vanwege de vragen die hij stelde en de manier waarop hij over dingen nadacht."

"Dat heeft er waarschijnlijk indirect toe bijgedragen dat ik iets sneller heb geleerd. Ik vind hem een fantastische coureur en ik geloof dat zijn resultaten en statistieken lang niet het hele verhaal vertellen", volgens Piastri. 

Mooie carrière bereikt

Toch kent Fernando Alonso een mooie carrière. De Spanjaard heeft voor meerdere topteams gereden. Zo is hij naast zijn succesvolle periode bij Renault ook nog coureur geweest van Ferrari, McLaren, Alpine en nu Aston Martin. De Spanjaard heeft in totaal 32 keer een Grand Prix gewonnen. De laatste keer was de Grand Prix van Spanje in 2013. 

Fernando Alonso reed destijds nog voor het team van Ferrari. Het seizoen daarop reed hij ook nog voor de Italiaanse renstal, maar toen won hij niet. Hij ging zijn tweede avontuur aan bij McLaren en kwam daar in een dieptepunt terecht. De Spanjaard stopte tijdelijk met de Formule 1 om vervolgens terug te keren bij Alpine. Hij rijdt sinds 2023 bij Aston Martin.

Reacties (2)

  • Pleen

    Posts: 653

    Ik verdien ook zoveel meer ... alleen krijg ik het niet. Rot baas!

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 19:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.310

    Iedereen kan nou wel lyrisch zijn over Fernando en/of Lewis, maar feit is dat ze de stoeltjes bezet houden van jong talent.
    M.A.W....eruit met doe ouwe bokken!

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 19:46

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

