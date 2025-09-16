Piastri duidelijk over Alonso: "Hij verdient zoveel meer"

Fernando Alonso kent nog geen topseizoen. De Spanjaard behaalt niet de prestaties waar hij op hoopte. De coureur heeft al meer dan twaalf jaar geen Grand Prix meer gewonnen. Toch zegt McLaren-coureur Oscar Piastri dat dat niets zegt over de coureur.

Fernando Alonso behaalde zijn allereerste wereldtitel twintig jaar geleden. In 2005 werd hij gekroond als wereldkampioen. In 2006 behaalde hij zijn tweede wereldtitel. De Spanjaard heeft al een lange F1-geschiedenis achter de rug. Hij begon in 2001 bij Minardi.

'Hij had meer verdiend'

"Ik heb veel respect voor Fernando. Ik denk dat hij zeker een coureur is waarbij de statistieken niet het volledige verhaal van zijn carrière vertellen", vertelt Oscar Piastri, aldus Motorsport.com. "Ik kan het goed met hem vinden", vertelt Piastri. "Het was erg leerzaam om hem een paar jaar geleden aan het werk te zien, alleen al vanwege de vragen die hij stelde en de manier waarop hij over dingen nadacht."

"Dat heeft er waarschijnlijk indirect toe bijgedragen dat ik iets sneller heb geleerd. Ik vind hem een fantastische coureur en ik geloof dat zijn resultaten en statistieken lang niet het hele verhaal vertellen", volgens Piastri.

Mooie carrière bereikt

Toch kent Fernando Alonso een mooie carrière. De Spanjaard heeft voor meerdere topteams gereden. Zo is hij naast zijn succesvolle periode bij Renault ook nog coureur geweest van Ferrari, McLaren, Alpine en nu Aston Martin. De Spanjaard heeft in totaal 32 keer een Grand Prix gewonnen. De laatste keer was de Grand Prix van Spanje in 2013.

Fernando Alonso reed destijds nog voor het team van Ferrari. Het seizoen daarop reed hij ook nog voor de Italiaanse renstal, maar toen won hij niet. Hij ging zijn tweede avontuur aan bij McLaren en kwam daar in een dieptepunt terecht. De Spanjaard stopte tijdelijk met de Formule 1 om vervolgens terug te keren bij Alpine. Hij rijdt sinds 2023 bij Aston Martin.