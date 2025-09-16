user icon
icon

Hoe laat begint de Dutch Grand Prix in 2026?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hoe laat begint de Dutch Grand Prix in 2026?
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 12:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 en de FIA hebben vandaag bekend gemaakt hoe laat de Grands Prix in 2026 zullen beginnen. Aangezien er volgend jaar ook een sprintrace wordt afgewerkt in Zandvoort, zullen de sessies volgend jaar op andere tijden beginnen bij de Dutch Grand Prix.

De Nederlandse Grand Prix staat volgend jaar voorlopig voor het laatst op de F1-kalender. De organisatie wil op het hoogtepunt stoppen, en dat betekent dat er in 2026 afscheid wordt genomen van de koningsklasse van de autosport. Om het feestje af te sluiten met een nieuw hoogtepunt, werd er afgesproken dat er een sprintrace zal worden georganiseerd in Zandvoort. De Formule 1 onthulde vandaag de sprintkalender voor 2026, en daar stond Zandvoort dan ook op.

Nieuwe weekendplanning

Niet alleen de sprintkalender, maar ook de starttijden van de sprints, kwalificaties en Grands Prix in 2026 werden onthuld. Hierdoor kan men ook voor het eerst een blik werpen op de weekendplanning voor de race in Zandvoort. Door de komst van de sprintrace zal het raceweekend in Zandvoort er volgend jaar iets anders uit gaan zien.

Opvallende veranderingen

De sprintrace in Zandvoort zal volgend jaar om 12:00 van start gaan. Dit zorgt ervoor dat de kwalificatie later op de dag zal worden verreden, en dus start om 16:00. Op zondag wordt de Dutch Grand Prix in gang gebracht om 15:00. Dit is geen vreemde tijd, aangezien Zandvoort hiermee het voorbeeld volgt van de starttijden van de andere races in Zandvoort.

Het weekendschema zal er door de sprintrace anders uitzien dan tijdens de afgelopen editie van de Dutch Grand Prix. De starttijd van de kwalificatie is dan ook naar achteren verschoven vergeleken met dit jaar. Vorige maand ging de kwalificatie in Zandvoort van start om 15:00, maar dat is in 2026 dus niet mogelijk door de komst van de sprintrace.

Starttijden Dutch Grand Prix 2026:

Zaterdag 22 augustus: 

Sprintrace: 12:00

Kwalificatie: 16:00

Zondag 23 augustus: 

Grand Prix van Nederland: 15:00

Larry Perkins

Posts: 59.880

[b] Wat doet het weer bij de Dutch GP 2026? [/b]

  • 2
  • 16 sep 2025 - 13:03
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 271

    Who cares?! Het is september 2025...

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 12:59
  • Larry Perkins

    Posts: 59.881

    Wat doet het weer bij de Dutch GP 2026?

    • + 2
    • 16 sep 2025 - 13:03
    • arone

      Posts: 1.135

      Zonnig met hier en daar een bui.

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 13:55
  • da_bartman

    Posts: 6.092

    Zijn dit wel de "aangepaste" tijden?

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 13:38
  • Sluweslager

    Posts: 215

    Huh deze was dit jaar toch voor het laatst?

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 14:01

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar