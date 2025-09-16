Hoe laat begint de Dutch Grand Prix in 2026?

De Formule 1 en de FIA hebben vandaag bekend gemaakt hoe laat de Grands Prix in 2026 zullen beginnen. Aangezien er volgend jaar ook een sprintrace wordt afgewerkt in Zandvoort, zullen de sessies volgend jaar op andere tijden beginnen bij de Dutch Grand Prix.

De Nederlandse Grand Prix staat volgend jaar voorlopig voor het laatst op de F1-kalender. De organisatie wil op het hoogtepunt stoppen, en dat betekent dat er in 2026 afscheid wordt genomen van de koningsklasse van de autosport. Om het feestje af te sluiten met een nieuw hoogtepunt, werd er afgesproken dat er een sprintrace zal worden georganiseerd in Zandvoort. De Formule 1 onthulde vandaag de sprintkalender voor 2026, en daar stond Zandvoort dan ook op.

Nieuwe weekendplanning

Niet alleen de sprintkalender, maar ook de starttijden van de sprints, kwalificaties en Grands Prix in 2026 werden onthuld. Hierdoor kan men ook voor het eerst een blik werpen op de weekendplanning voor de race in Zandvoort. Door de komst van de sprintrace zal het raceweekend in Zandvoort er volgend jaar iets anders uit gaan zien.

Opvallende veranderingen

De sprintrace in Zandvoort zal volgend jaar om 12:00 van start gaan. Dit zorgt ervoor dat de kwalificatie later op de dag zal worden verreden, en dus start om 16:00. Op zondag wordt de Dutch Grand Prix in gang gebracht om 15:00. Dit is geen vreemde tijd, aangezien Zandvoort hiermee het voorbeeld volgt van de starttijden van de andere races in Zandvoort.

Het weekendschema zal er door de sprintrace anders uitzien dan tijdens de afgelopen editie van de Dutch Grand Prix. De starttijd van de kwalificatie is dan ook naar achteren verschoven vergeleken met dit jaar. Vorige maand ging de kwalificatie in Zandvoort van start om 15:00, maar dat is in 2026 dus niet mogelijk door de komst van de sprintrace.

Starttijden Dutch Grand Prix 2026:

Zaterdag 22 augustus:

Sprintrace: 12:00

Kwalificatie: 16:00

Zondag 23 augustus:

Grand Prix van Nederland: 15:00