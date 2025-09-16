De Formule 1 en de FIA hebben de sprintkalender voor 2026 onthuld. Zoals bekend wordt er volgend jaar gesprint op het circuit van Zandvoort, en verder zijn er veel verandering doorgevoerd. Zo zal er volgend jaar ook worden gesprint in de straten van Singapore.

Volgend jaar staat er zes sprintraces op het programma. Eerder lekte er al het één en ander uit over de nieuwe sprintkalender, maar een bevestiging van de Formule 1 bleef uit. Daar is vandaag verandering ingekomen, want de sport onthulde dat er volgend jaar sprintraces worden verreden in China, Miami, Canada, Groot-Brittannië, Nederland en Singapore.

