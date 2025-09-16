user icon
<b> Officieel: </b> Formule 1 presenteert sterk aangepaste sprintkalender voor 2026
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 11:00
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 en de FIA hebben de sprintkalender voor 2026 onthuld. Zoals bekend wordt er volgend jaar gesprint op het circuit van Zandvoort, en verder zijn er veel verandering doorgevoerd. Zo zal er volgend jaar ook worden gesprint in de straten van Singapore.

Volgend jaar staat er zes sprintraces op het programma. Eerder lekte er al het één en ander uit over de nieuwe sprintkalender, maar een bevestiging van de Formule 1 bleef uit. Daar is vandaag verandering ingekomen, want de sport onthulde dat er volgend jaar sprintraces worden verreden in China, Miami, Canada, Groot-Brittannië, Nederland en Singapore.

F1 Nieuws

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.678

    Sprints zijn de teloorgang van de term Grand Prix. Ik heb er nog nooit 1 live gekeken en zal het altijd weigeren. Ik weiger het ook races te noemen. Het zijn evenementen ter plezier en hebben niks te maken met de sport die ik als kind al omarmde.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 11:11

