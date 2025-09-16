user icon
icon

Geen clash met Indy 500: Canadese GP voert opvallende verandering door

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Geen clash met Indy 500: Canadese GP voert opvallende verandering door
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 en de FIA hebben vandaag meer duidelijkheid gegeven over de kalender voor 2026. Ze onthulden niet alleen de locaties van de sprintraces, maar ook de starttijden van de races. Wat opvalt is dat de starttijd van de Canadese Grand Prix is verschoven om een clash met de Indianapolis 500 te voorkomen.

De Formule 1 zorgde begin dit jaar voor een schok onder autosportfans bij het onthullen van de kalender. In 2026 vallen de Canadese Grand Prix en de Indianapolis 500 namelijk op dezelfde dag, en aangezien beide races aan dezelfde kant van de wereld worden verreden werd er gevreesd voor een overlap. In de Verenigde Staten waren ze niet blij, want het kon ervoor zorgen dat er minder mensen naar de Indy 500 gaan kijken.

Geen overlap meer

Bij de Formule 1 hebben ze geluisterd, en is er besloten om de starttijd van de Grand Prix van Canada te veranderen. De race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal gaat in 2026 pas van start om 16:00, zo werd vandaag bekend. Hierdoor zal er, als alles goed gaat, geen clash ontstaan met de Indy 500. De doorgaans goed ingevoerde journalist Chris Medland meldt op X dat de Formule 1 na overleg met de IndyCar heeft besloten om de starttijd te verplaatsen.

Aangepaste F1-kalender

Het is niet nieuw dat de Indy 500 en een Grand Prix op dezelfde dag worden verreden. In het verleden vielen de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 vrijwel elk jaar op dezelfde dag. Aangezien beide races in andere tijdzones werden verreden, vormde dit geen probleem. In 2026 komt er een einde aan die traditie, aangezien de kalender flink is aangepast. De race in Monaco vindt nu plaats in juni, terwijl Canada naar voren is gehaald om een koppeltje te vormen met de race in Miami. Dit betekent ook dat er in 2026 twee sprintweekenden na elkaar zijn.

F1 Nieuws Indianapolis 500 GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • pixel

    Posts: 776

    Meh. Ze hadden hem beter voor de Indy 500 kunnen starten zodat de mogelijkheid bestond om een Triple Duty te doen: In één dag een Grand Prix, de Indy 500 én de Coca Cola 600 rijden.

    Gemiste kans dit.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 14:32

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar