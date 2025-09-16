Geen clash met Indy 500: Canadese GP voert opvallende verandering door

De Formule 1 en de FIA hebben vandaag meer duidelijkheid gegeven over de kalender voor 2026. Ze onthulden niet alleen de locaties van de sprintraces, maar ook de starttijden van de races. Wat opvalt is dat de starttijd van de Canadese Grand Prix is verschoven om een clash met de Indianapolis 500 te voorkomen.

De Formule 1 zorgde begin dit jaar voor een schok onder autosportfans bij het onthullen van de kalender. In 2026 vallen de Canadese Grand Prix en de Indianapolis 500 namelijk op dezelfde dag, en aangezien beide races aan dezelfde kant van de wereld worden verreden werd er gevreesd voor een overlap. In de Verenigde Staten waren ze niet blij, want het kon ervoor zorgen dat er minder mensen naar de Indy 500 gaan kijken.

Geen overlap meer

Bij de Formule 1 hebben ze geluisterd, en is er besloten om de starttijd van de Grand Prix van Canada te veranderen. De race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal gaat in 2026 pas van start om 16:00, zo werd vandaag bekend. Hierdoor zal er, als alles goed gaat, geen clash ontstaan met de Indy 500. De doorgaans goed ingevoerde journalist Chris Medland meldt op X dat de Formule 1 na overleg met de IndyCar heeft besloten om de starttijd te verplaatsen.

Aangepaste F1-kalender

Het is niet nieuw dat de Indy 500 en een Grand Prix op dezelfde dag worden verreden. In het verleden vielen de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 vrijwel elk jaar op dezelfde dag. Aangezien beide races in andere tijdzones werden verreden, vormde dit geen probleem. In 2026 komt er een einde aan die traditie, aangezien de kalender flink is aangepast. De race in Monaco vindt nu plaats in juni, terwijl Canada naar voren is gehaald om een koppeltje te vormen met de race in Miami. Dit betekent ook dat er in 2026 twee sprintweekenden na elkaar zijn.