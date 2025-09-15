user icon
icon

Lang verwacht GT3-debuut Verstappen aanstaande: "We zijn er klaar voor"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lang verwacht GT3-debuut Verstappen aanstaande: "We zijn er klaar voor"
  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 14:47
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft zijn Permit A behaald. Hiermee mag hij in de GT3 rijden. GT3-teambaas Lorenz Frey-Hilti zegt dat de deur wagenwijd open staat voor Max Verstappen. Hij zou de viervoudig wereldkampioen graag in zijn team willen hebben. 

Verstappen reed zaterdag rond op de Nordschleife. Hij deed dit in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij had zijn Permit voor de 'normale' auto's nog niet, dus hij moest in een langzamere wagen rijden. Hij haalde zijn Permit A.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Niet alleen Formule 1

Max Verstappen doet allang niet meer alleen Formule 1. Hij doet met Verstappen.com Racing ook aan simracen. Sinds kort is de Nederlander ook te vinden rond de GT3. De Red Bull-coureur heeft al eerder aangegeven graag in de GT3 te willen rijden. Hij mag dit nu officieel doen. De Nederlander heeft namelijk zijn Permit A behaald. 

Verstappen had in wisselende omstandigheden en verschillende situaties zoals gele vlaggen al veel ervaring opgedaan. Daarom kreeg hij zijn Permit A. De Nederlander mag dus officieel deelnemen aan GT3-races. Normaal moet je als coureur in twee verschillende wagens rijden, maar Verstappen was overtuigend genoeg. Hij trok zelfs de aandacht van teambaas Lorenz Frey-Hilti, met wie hij al samenwerkt.

'Hij is altijd welkom'

Verstappen is volgens Frey-Hilti altijd welkom in de Formule 1. De coureur heeft al vaker getest voor Emil Frey Racing. Het team waar Lorenz Frey-Hilti de teambaas is. De teambaas zei tegenover F1-Insider.com: "Wij zijn er klaar voor, zodra Max wil rijden." Verstappen zou daar mogen rijden in een Ferrari 296 GT3. De Nederlander heeft al geschiedenis met deze auto.

Een paar maanden geleden dook 'Franz Hermann' op bij de Nordschleife. Hermann bleek een alter ego van Max Verstappen te zijn. Ook daar reed de Nederlander met de Ferrari 296 GT3. De huidige nummer drie in het F1-wereldkampioenschap rijdt volgend seizoen nog voor Red Bull Racing in de koningsklasse van de motorsport. 

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.452

    wel goeie boormachines van de Hilti, dat wel

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 14:51

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar