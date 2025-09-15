Lang verwacht GT3-debuut Verstappen aanstaande: "We zijn er klaar voor"

Max Verstappen heeft zijn Permit A behaald. Hiermee mag hij in de GT3 rijden. GT3-teambaas Lorenz Frey-Hilti zegt dat de deur wagenwijd open staat voor Max Verstappen. Hij zou de viervoudig wereldkampioen graag in zijn team willen hebben.

Verstappen reed zaterdag rond op de Nordschleife. Hij deed dit in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij had zijn Permit voor de 'normale' auto's nog niet, dus hij moest in een langzamere wagen rijden. Hij haalde zijn Permit A.

Niet alleen Formule 1

Max Verstappen doet allang niet meer alleen Formule 1. Hij doet met Verstappen.com Racing ook aan simracen. Sinds kort is de Nederlander ook te vinden rond de GT3. De Red Bull-coureur heeft al eerder aangegeven graag in de GT3 te willen rijden. Hij mag dit nu officieel doen. De Nederlander heeft namelijk zijn Permit A behaald.

Verstappen had in wisselende omstandigheden en verschillende situaties zoals gele vlaggen al veel ervaring opgedaan. Daarom kreeg hij zijn Permit A. De Nederlander mag dus officieel deelnemen aan GT3-races. Normaal moet je als coureur in twee verschillende wagens rijden, maar Verstappen was overtuigend genoeg. Hij trok zelfs de aandacht van teambaas Lorenz Frey-Hilti, met wie hij al samenwerkt.

'Hij is altijd welkom'

Verstappen is volgens Frey-Hilti altijd welkom in de Formule 1. De coureur heeft al vaker getest voor Emil Frey Racing. Het team waar Lorenz Frey-Hilti de teambaas is. De teambaas zei tegenover F1-Insider.com: "Wij zijn er klaar voor, zodra Max wil rijden." Verstappen zou daar mogen rijden in een Ferrari 296 GT3. De Nederlander heeft al geschiedenis met deze auto.

Een paar maanden geleden dook 'Franz Hermann' op bij de Nordschleife. Hermann bleek een alter ego van Max Verstappen te zijn. Ook daar reed de Nederlander met de Ferrari 296 GT3. De huidige nummer drie in het F1-wereldkampioenschap rijdt volgend seizoen nog voor Red Bull Racing in de koningsklasse van de motorsport.