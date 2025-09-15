user icon
Spanjaarden demonstreren tegen Madrileense GP: "Onze wijk is geen racebaan"

Spanjaarden demonstreren tegen Madrileense GP: "Onze wijk is geen racebaan"
  Gepubliceerd op 15 sep 2025 14:09
  Door: Jeroen Immink

Aankomend seizoen staat de Grand Prix van Madrid op het programma. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 zal er geracet worden in de hoofdstad van Spanje. Maar niet iedereen is gelukkig met de aanstaande Grand Prix in Madrid. Onlangs waren er heftige protesten in Madrid. 

De president van de regio Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en de viceburgemeester van de hoofdstad, Inma Sanz, gaven zaterdag het symbolische startsein voor de eerste editie van de GP van Madrid. Op 13 september 2026 maakt de Formule 1 haar debuut op de gloednieuwe ‘Madring’. Dat moment werd gevierd met een speciaal evenement op het centrale Puerta del Sol-plein. Vijfenveertig jaar na de laatste race in de Spaanse hoofdstad wil de regio uitgroeien tot ‘de wereldhoofdstad van de autosport’.

Lokale overheid enthousiast

Het protest deed niets af aan het enthousiasme van de lokale overheid, die Madrid met een eigen Grand Prix internationaal op de kaart wil zetten. “We willen van Madrid de wereldhoofdstad van de autosport maken”, zo liet Ayuso weten. “Formule 1 is nu werkelijkheid.” Ze sprak haar dank uit richting alle betrokken partijen die de sport naar de regio hebben gehaald. “Ik denk aan alle winkeliers, aan de belastingbetalers in Madrid, aan onze bezoekers, aan alle mensen die strijden voor het openbaar vervoer. Die infrastructuur stelt ons in staat deze topcompetitie goed te verwelkomen.”

Protesten

Toch was niet iedereen gelukkig met de feestachtige taferelen. Het evenement werd verstoord door demonstranten die de komst van de Formule 1 afwijzen. Met borden met de leus ‘Stop Fórmula-1 Madrid’ maakten zij duidelijk dat er volgens hen geen plaats is voor een GP in de hoofdstad. “Onze wijken zijn geen racebaan,” zeiden ze op het plein van de Spaanse hoofdstad. Ook onder Formule 1-liefhebbers klinken twijfels over een nieuw stratencircuit. De komst van Madrid betekent immers het verdwijnen van de Spaanse GP op het Circuit de Barcelona-Catalunya, een baan die geliefd is bij zowel fans als coureurs.

 

Reacties (3)

    Ik zag knlangs nog een paar rugstreeppadden op het Plaza Mayor in Madrid. Ik heb meteen mijn zorgen geuit bij Dhr Pantalones Completos van de locale milieuactiegroep.

    We hopen natuurlijk van harte sat de race wel door kan gaan, desnoods moet er maar uitgeweken worden naar Catalunya....

    15 sep 2025 - 14:14
      toen deed ie het in zn Pantalones omdat de chaos Completos wassos

      15 sep 2025 - 14:46
    “Onze wijken zijn geen racebaan.”

    Met protesten in het Nederlands zullen ze in Spanje weinig mee opschieten...

    15 sep 2025 - 14:25

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

