Aankomend seizoen staat de Grand Prix van Madrid op het programma. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 zal er geracet worden in de hoofdstad van Spanje. Maar niet iedereen is gelukkig met de aanstaande Grand Prix in Madrid. Onlangs waren er heftige protesten in Madrid.

De president van de regio Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en de viceburgemeester van de hoofdstad, Inma Sanz, gaven zaterdag het symbolische startsein voor de eerste editie van de GP van Madrid. Op 13 september 2026 maakt de Formule 1 haar debuut op de gloednieuwe ‘Madring’. Dat moment werd gevierd met een speciaal evenement op het centrale Puerta del Sol-plein. Vijfenveertig jaar na de laatste race in de Spaanse hoofdstad wil de regio uitgroeien tot ‘de wereldhoofdstad van de autosport’.

Lokale overheid enthousiast

Het protest deed niets af aan het enthousiasme van de lokale overheid, die Madrid met een eigen Grand Prix internationaal op de kaart wil zetten. “We willen van Madrid de wereldhoofdstad van de autosport maken”, zo liet Ayuso weten. “Formule 1 is nu werkelijkheid.” Ze sprak haar dank uit richting alle betrokken partijen die de sport naar de regio hebben gehaald. “Ik denk aan alle winkeliers, aan de belastingbetalers in Madrid, aan onze bezoekers, aan alle mensen die strijden voor het openbaar vervoer. Die infrastructuur stelt ons in staat deze topcompetitie goed te verwelkomen.”

Protesten

Toch was niet iedereen gelukkig met de feestachtige taferelen. Het evenement werd verstoord door demonstranten die de komst van de Formule 1 afwijzen. Met borden met de leus ‘Stop Fórmula-1 Madrid’ maakten zij duidelijk dat er volgens hen geen plaats is voor een GP in de hoofdstad. “Onze wijken zijn geen racebaan,” zeiden ze op het plein van de Spaanse hoofdstad. Ook onder Formule 1-liefhebbers klinken twijfels over een nieuw stratencircuit. De komst van Madrid betekent immers het verdwijnen van de Spaanse GP op het Circuit de Barcelona-Catalunya, een baan die geliefd is bij zowel fans als coureurs.