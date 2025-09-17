user icon
Hamilton snapt Ferrari-bolide niet: "Het is onnatuurlijk"

Hamilton snapt Ferrari-bolide niet: "Het is onnatuurlijk"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 10:09
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton snapt zijn Ferrari-bolide nog steeds niet. De zevenvoudig wereldkampioen behaalt niet de prestaties die van hem verwacht werden. De Ferrari-coureur noemt zijn auto onverklaarbaar. 

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. De Brit komt 46 punten te kort vergeleken met teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat vijfde in het wereldkampioenschap. 

Onnatuurlijke auto

Volgens Hamilton is het onverklaarbaar waarom het hem niet lukt om de auto perfect te besturen, zo vertelde hij de internationale media: "Wat voor mij duidelijk is, en ik weet dat ik het hele jaar met deze auto heb gereden, maar in mijn voorgaande jaren maakte ik deel uit van een auto die in de loop der tijd evolueerde."

"Ik voelde me er prettig bij en kende de rijstijl van binnen en van buiten, en dit jaar kom ik op het circuit en moet ik deze nieuwe rijstijl toepassen, die nog steeds vreemd is en niet natuurlijk aanvoelt voor een auto, en dat is hoe het hoort te werken", zo vertelt de Brit over zijn lastig te besturen Ferrari. Lewis Hamilton heeft dit seizoen nog geen podiumplaats weten te behalen. 

'Tijdens de race gaat het beter'

"Tijdens de race word ik steeds beter en sneller, en dat ontsluit ik en ik krijg vertrouwen dat er aan het begin van het weekend nog niet was. Hopelijk is het volgend jaar niet de rijstijl die me vreemd is, en kunnen we terug naar wat ik gewend ben", zo eindigt Hamilton zijn verhaal over de auto. 

Lewis Hamilton kent zijn slechtste seizoen aller tijden. De coureur heeft nog nooit niet op het podium gestaan in een seizoen. Met nog acht races te gaan is er nog een kans voor de Brit, maar het lijkt een lastig verhaal. Het hoogtepunt van Hamilton dit seizoen is de gewonnen sprintrace in China.

