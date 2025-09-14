user icon
Windsor onthuld grote verschil Norris en Verstappen: "Hij maakt teveel fouten"
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 15:44
  • comments 17
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen won de Grand Prix van Italië op fenomenale wijze. Peter Windsor heeft er erg veel respect voor. Volgens Windsor is Norris nog lang niet zo goed als Max Verstappen. De analist is erg onder de indruk van Verstappen. 

Windsor zegt dat Norris geen bijzondere coureur is vergeleken met Max Verstappen. De Nederlander won vorig weekend de Grand Prix van Italië met negentien seconden voorsprong op Lando Norris

'Dan zeggen ze: Norris is geweldig'

"Als hij deze Grand Prix had gewonnen, stel dat zijn pitstop hetzelfde was geweest als die van Oscar en stel dat Max niet meereed, dan zou iedereen zeggen: 'Wow, Lando Norris, geweldig.' Maar waar vergelijk je hem nu mee?", begon Windsor op zijn eigen YouTube-kanaal.

"We vergelijken hem met Max Verstappen. Monza liet veel mensen weer zien hoeveel kleine foutjes, kleine schuingedrukt, Lando maakt over, laten we zeggen, een periode van tien ronden, terwijl Max dat niet doet."

'Verstappen maakt ook fouten'

Windsor zegt dat Verstappen ook niet helemaal vlekkeloos rondrijdt: "Natuurlijk maakt hij ook fouten. Het is niet zo dat Max nooit fouten maakt, maar wanneer hij iets te laat remt of net iets te vroeg instuurt, heeft hij een prachtige sweet spot waarin hij alle variabelen kan aanpassen en de auto binnen een milliseconde precies krijgt waar hij hem wil hebben. Lando rijdt simpelweg niet op die manier."

"Als hij uit Ascari had gedaan wat Max, George en Charles deden, denk ik dat Lando op pole had gestaan. Ik ben echt verbaasd dat zijn engineers hem dat niet hebben verteld, dat hij dat moest doen", zo sluit Windsor zijn mening over het verschil tussen de coureurs af. Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, terwijl Lando Norris tweede staat. De twee verschillen 63 punten van elkaar. Verstappen is sinds de zomerstop al 25 punten ingelopen op de Brit.

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (17)

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

