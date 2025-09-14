Windsor onthuld grote verschil Norris en Verstappen: "Hij maakt teveel fouten"

Max Verstappen won de Grand Prix van Italië op fenomenale wijze. Peter Windsor heeft er erg veel respect voor. Volgens Windsor is Norris nog lang niet zo goed als Max Verstappen. De analist is erg onder de indruk van Verstappen.

Windsor zegt dat Norris geen bijzondere coureur is vergeleken met Max Verstappen. De Nederlander won vorig weekend de Grand Prix van Italië met negentien seconden voorsprong op Lando Norris.

'Dan zeggen ze: Norris is geweldig'

"Als hij deze Grand Prix had gewonnen, stel dat zijn pitstop hetzelfde was geweest als die van Oscar en stel dat Max niet meereed, dan zou iedereen zeggen: 'Wow, Lando Norris, geweldig.' Maar waar vergelijk je hem nu mee?", begon Windsor op zijn eigen YouTube-kanaal.

"We vergelijken hem met Max Verstappen. Monza liet veel mensen weer zien hoeveel kleine foutjes, kleine schuingedrukt, Lando maakt over, laten we zeggen, een periode van tien ronden, terwijl Max dat niet doet."

'Verstappen maakt ook fouten'

Windsor zegt dat Verstappen ook niet helemaal vlekkeloos rondrijdt: "Natuurlijk maakt hij ook fouten. Het is niet zo dat Max nooit fouten maakt, maar wanneer hij iets te laat remt of net iets te vroeg instuurt, heeft hij een prachtige sweet spot waarin hij alle variabelen kan aanpassen en de auto binnen een milliseconde precies krijgt waar hij hem wil hebben. Lando rijdt simpelweg niet op die manier."

"Als hij uit Ascari had gedaan wat Max, George en Charles deden, denk ik dat Lando op pole had gestaan. Ik ben echt verbaasd dat zijn engineers hem dat niet hebben verteld, dat hij dat moest doen", zo sluit Windsor zijn mening over het verschil tussen de coureurs af. Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, terwijl Lando Norris tweede staat. De twee verschillen 63 punten van elkaar. Verstappen is sinds de zomerstop al 25 punten ingelopen op de Brit.