Formule 1-baas bevestigt meer sprintraces: "Iedereen wil ze"
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 11:40
  • comments 26
  • Door: Jesse Jansen

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er in 2027 meer sprintraces komen. Hij zegt dat iedereen dat wil en dat er veel voorstanders zijn. Dit seizoen zijn er zes sprintraces. Ook in 2026 komen zes sprintraces, maar in 2027 zouden er meer moeten komen. 

De sprintraces zijn sinds 2021 een feit in de Formule 1. Toen zag het er nog veel anders uit. Er werd een normale kwalificatie afgenomen voor de sprintrace. Daarna bepaalde de race de startvolgorde voor de hoofdrace. Alleen de top drie kreeg punten. De winnaar van de sprintrace kreeg drie punten. 

'Iedereen wil sprintrace'

"Ik moet zeggen dat iedereen sprintweekenden wil, op een aantal oude, diehard fans na", vertelt Domenicali tegenover het Duitse Autosport. "Promotors pushen voor dit format en de coureurs zijn er tegenwoordig ook in geïnteresseerd. Ik kom misschien wat provocerend over, maar vrije trainingen zijn alleen aantrekkelijk voor superspecialisten. Mensen die meer actie willen zien, hebben liever een sprintweekend. Na de vrijdag is er meer te bespreken; dan is er een kwalificatie, maar ik begrijp dat het deel uitmaakt van de F1-cultuur."

"Het is duidelijk welke kant we op willen: ik kan garanderen dat er over een paar jaar vraag zal zijn naar alle weekenden met hetzelfde format", vervolgde Domenicali. "Ik zeg niet dat we de MotoGP zullen volgen, waar elk weekend een sprint is - dat is een te grote stap. Ik zie het meer als een rijpingsproces dat een meer traditionalistische aanpak respecteert."

Sprintraces

De races komen in de plaats van twee vrije trainingen. Op vrijdag is er een vrije training vroeg in de middag, daarna volgt de sprintkwalificatie. Op de zaterdag begint de sprintrace. Daarna komt de kwalificatie voor de hoofdrace. De weekenden hebben dus meer actie. De vrije trainingen worden vervangen door een kortere race, vandaar het woord sprintrace.

 

TylaHunter

Posts: 10.477

iedereen als organisator. maar het publiek, de coureurs, de monteurs, journalisten... nee.

  • 12
  • 14 sep 2025 - 11:47
Reacties (26)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.477

    iedereen als organisator. maar het publiek, de coureurs, de monteurs, journalisten... nee.

    • + 11
    • 14 sep 2025 - 11:47
    • MLTG

      Posts: 1.096

      Wie zegt dat dit ook zo is. Journalisten hebben juist meer materiaal na een meer actieve vrijdag. Correurs kunnen meer racen, wat de meesten niet erg vinden. De monteurs, maakt het veel uit? En het publiek koopt meer kaartjes voor anders saie dagen dus die geven toch ook aan het wel te willen.

      • + 2
      • 14 sep 2025 - 12:02
    • Pietje Bell

      Posts: 30.925

      @MLTG, jij bent vast de zoon van Domenicali. Als je zijn leugens maar vaak genoeg hoort ga je er vanzelf een keer in geloven.

      • + 8
      • 14 sep 2025 - 12:10
  • Pietje Bell

    Posts: 30.925

    ""Ik moet zeggen dat iedereen sprintweekenden wil, op een aantal oude,
    diehard fans na", vertelt Domenicali tegenover het Duitse Autosport. "
    .
    Jeeeez, wat kan die man liegen zeg!!

    • + 10
    • 14 sep 2025 - 11:56
    • Olav Drol

      Posts: 549

      Ach, hoe vaak zegt een politicus of manager niet "uit onderzoek is gebleken...".

      En niemand van het journaille die dan vraagt welk onderzoek en dat hij daar een exemplaar van wil ontvangen.

      Samen met 'we kunnen er niets over zeggen ivm de wet op de privacy' de twee ideale manieren om een moeilijke vraag uit de weg te gaan en/of je eigen wil door te drukken.

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 12:24
    • 919

      Posts: 3.678

      ’Jeeeez, wat kan die man liegen zeg!!’

      Helemaal niet, deze meneer zit alleen maar in kringen waarbij het om stakeholders gaat die het om het grote geld te doen is. Hij krijgt dus nul komma nul mee van het gepeupel wat Formule 1 kijkt, hun belangen hoeven niet behartigd te worden, die staan winstmaximalisatie, wat de taak van deze meneer is alleen maar in de weg.

      • + 2
      • 14 sep 2025 - 12:42
    • Pietje Bell

      Posts: 30.925

      "’Jeeeez, wat kan die man liegen zeg!!’

      Helemaal niet, deze meneer zit alleen maar in kringen waarbij het om stakeholders gaat die het om het grote geld te doen is. "

      Als hij het alleen maar over stakeholders heeft liegt hij zeer zeker wel
      als hij het over "iedereen sprintweekenden wil" heeft!

      Stakeholders staat niet gelijk aan iedereen.

      • + 1
      • 14 sep 2025 - 13:11
    • 919

      Posts: 3.678

      ’Stakeholders staat niet gelijk aan iedereen.’

      Zouden we graag willen, maar jij en ik weten gerust wel dat er een verschil is tussen gelijk hebben, en gelijk krijgen. Dat laatste kan je vergeten op dit niveau waarbij het toch echt alleen maar om stakeholders gaat.

      • + 1
      • 14 sep 2025 - 13:16
    • snailer

      Posts: 29.659

      Je gebruikt een woord 'stakeholders' verkeerd.

      Stakeholders betekent letterlijk belanghebbenden. Dus ook de klant. Of de rijders. Of de monteurs. Of de stewards. Of de raceleider.

      In dit geval betekent stakeholder: Iedereen die een belang heeft in F1.

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 13:30
    • 919

      Posts: 3.678

      Je maakt één hele grote denkfout, de kijker is geen klant, die is er slechts om het geld binnen te brengen voor de stakeholders. De rest die je noemt? Die hebben er allemaal, stuk voor stuk een financieel belang bij.

      • + 1
      • 14 sep 2025 - 13:36
    • snailer

      Posts: 29.659

      De klant is niet altijd de koper. Zoel gewoon even de betekenis van stakeholder op. En dan weet je dat ik niet eens volledig ben.
      Ik merk op dat een gebruiker ook als klant wordt betiteld.

      Een stakeholder is niet specifiek iemand die een financieel belang heeft.

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 14:13
    • snailer

      Posts: 29.659

      Ook een afnemer van een dienst is een stakeholder trouwens

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 14:14
    • 919

      Posts: 3.678

      Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. De enige die stakeholders zijn voor Domenicali zijn de stakeholders die een financieel belang hebben bij winstmaximalisatie en groei van de Formule 1.

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 14:29
  • Phantom01

    Posts: 908

    Maakt niet uit of iedereen het wil of niet.
    Of deze ze elke raceweekend zoals MotoGP of geen 1, maar niet af en toe.

    • + 0
    • 14 sep 2025 - 12:15
  • Danimal5981

    Posts: 675

    De sprintrace zelf vind ik niet zoveel, maar qua opzet is het leuk dat er weinig getraind kan worden en dat alles vrijwel meteen draait om presteren: er staat hierdoor (vrijwel) meteen wat op het spel en er blijft een graad van onvoorspelbaarheid.

    Ik ben daarom nog steeds voor het vereenvoudigen en verkorten van raceweekends, ook om coureurs en personeel wat meer ademruimte te geven. Zaterdag een enkele training en daarna meteen kwalificeren, Zondag racen. Vrijdagactiviteiten schrappen.

    Het is als architecten en kunstenaars: die zien perfectie niet als iets waar niks meer bij kan, maar juist wanneer je niks meer kunt wegnemen. Maar dat kan in de F1 nog wel: vereenvoudigen, versimpelen en verkorten.

    • + 3
    • 14 sep 2025 - 12:33
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.454

    Vind die sprintraces maar niets. Misschien als je het wat aanpast en de punten kloof veranderd dat het boeiender wordt. Maak van puntentelling 13,10,7,5,4,3,2,1 dan doe je voor de overwinning misschien iets maar moeite dan nu 1 punt verschil

    • + 1
    • 14 sep 2025 - 12:38
  • schwantz34

    Posts: 40.844

    Domineecali heeft alleen maar 🤑 in zijn ogen, wat de fans er echt van vinden boeit hem verder toch geen ene reet!

    • + 3
    • 14 sep 2025 - 12:40
  • JeroenF1

    Posts: 669

    Ik denk dat men gewoon meer actie wil zien en een sprintrace dat meer geeft dan een vrije training. Ik denk dat niemand echt zit te wachten op sprintraces, maar vanaf de tribune interessanter is dan een training.

    Kan me ook niet voorstellen dat teams en coureurs er voorstander van zijn tenzij de regelement wijzigingen. De kans op schade.en niet mee kunnen doen aan de hoofdrace is een dusdanig risico dat het altijd wat voorzichtiger wordt, zeker gezien het relatief beperkt aantal punten wat er te verdienen valt.

    • + 0
    • 14 sep 2025 - 13:17
  • snailer

    Posts: 29.659

    @Stefano, met iedereen spreek je mij aan!

    Even voor de duidelijkheid. Het is maximaal Iedereen min 1 !!!!

    Ik wil namelijk NUL sprint races!

    • + 2
    • 14 sep 2025 - 13:25
    • schwantz34

      Posts: 40.844

      Iedereen min 2 ;)

      • + 2
      • 14 sep 2025 - 13:35
    • Kampsie

      Posts: 1.502

      -3

      • + 2
      • 14 sep 2025 - 13:42
    • Larry Perkins

      Posts: 59.814

      -6

      Mijn schoonmoeder is ook tegen en heeft minimaal drie tribuneplaatsen nodig...

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 16:04
  • jd2000

    Posts: 7.299

    Zo'n misvatting om kwaliteit met kwantiteit te verwarren

    • + 1
    • 14 sep 2025 - 13:43
  • NyckVrieskast

    Posts: 914

    Pfff niet nog meer. Het mooiste van het race weekend vind ik de kwali. Zo weinig mogelijk brandstof erin en dan proberen zo hard mogelijk te gaan. Geweldig toch

    • + 0
    • 14 sep 2025 - 13:57
  • Regenrace

    Posts: 1.966

    Ik wil ze wel. Alleen in dit dorpje zijn nog een paar Galliers die luidruchtig weerstand bieden.
    Vaak genoeg ook de discussie gevoerd over de voors en tegens.
    Voor: een sprintrace is aantrekkelijker dan een oersaaie vrije training waar het feitelijk voor in de plaats komt.
    Tegen (althans het tegenargument van de tegenstanders): het verraadt al grotendeels de uitslag van de hoofdrace.
    Welnu dit laatste getuigt van enorme lulkoek. Ik ben zo'n iemand die dit soort zaken uitzoekt, en het blijkt dat voorgaande hoofdrace een betere voorspeller is dan de sprintrace. Dus die voorgaande hoofdrace dan ook maar afschaffen? Dat biedt dan ruimte voor een 4e vrije training.

    • + 0
    • 14 sep 2025 - 13:57
  • StevenQ

    Posts: 9.714

    Nee, niemand wil meer sprintraces, niet de coureurs, niet de teams en niet het vaste F1 publiek

    • + 0
    • 14 sep 2025 - 15:54

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

