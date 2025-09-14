Formule 1-baas bevestigt meer sprintraces: "Iedereen wil ze"

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er in 2027 meer sprintraces komen. Hij zegt dat iedereen dat wil en dat er veel voorstanders zijn. Dit seizoen zijn er zes sprintraces. Ook in 2026 komen zes sprintraces, maar in 2027 zouden er meer moeten komen.

De sprintraces zijn sinds 2021 een feit in de Formule 1. Toen zag het er nog veel anders uit. Er werd een normale kwalificatie afgenomen voor de sprintrace. Daarna bepaalde de race de startvolgorde voor de hoofdrace. Alleen de top drie kreeg punten. De winnaar van de sprintrace kreeg drie punten.

'Iedereen wil sprintrace'

"Ik moet zeggen dat iedereen sprintweekenden wil, op een aantal oude, diehard fans na", vertelt Domenicali tegenover het Duitse Autosport. "Promotors pushen voor dit format en de coureurs zijn er tegenwoordig ook in geïnteresseerd. Ik kom misschien wat provocerend over, maar vrije trainingen zijn alleen aantrekkelijk voor superspecialisten. Mensen die meer actie willen zien, hebben liever een sprintweekend. Na de vrijdag is er meer te bespreken; dan is er een kwalificatie, maar ik begrijp dat het deel uitmaakt van de F1-cultuur."

"Het is duidelijk welke kant we op willen: ik kan garanderen dat er over een paar jaar vraag zal zijn naar alle weekenden met hetzelfde format", vervolgde Domenicali. "Ik zeg niet dat we de MotoGP zullen volgen, waar elk weekend een sprint is - dat is een te grote stap. Ik zie het meer als een rijpingsproces dat een meer traditionalistische aanpak respecteert."

Sprintraces

De races komen in de plaats van twee vrije trainingen. Op vrijdag is er een vrije training vroeg in de middag, daarna volgt de sprintkwalificatie. Op de zaterdag begint de sprintrace. Daarna komt de kwalificatie voor de hoofdrace. De weekenden hebben dus meer actie. De vrije trainingen worden vervangen door een kortere race, vandaar het woord sprintrace.