Verstappen beschermt Antonelli: "Het komt wel goed"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 19:22
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Kimi Antonelli is nog heel consistent dit seizoen. De rookie heeft een podium en sprintpole op zijn naam staan, maar heeft ook een puntloze reeks gehad van drie races. Max Verstappen neemt het op voor de rookie. 

Max Verstappen had in zijn rookiejaar bij Toro Rosso een puntloze periode van vijf races. De coureur begrijpt dat het lastig is voor de rookie. De Mercedes-coureur staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap. 

Moeilijke periode voor Antonelli

"Maakt hij een moeilijke periode door? Ja, dat klopt. Maar ik vind het heel normaal wat er nu gebeurt", vertelt Verstappen tegenover verschillende Italiaanse media. "Het probleem is dat sommigen er misschien meer van maken dan nodig is. Om in je eerste seizoen fouten te maken, hoort er gewoon bij."

"Eerlijk gezegd vind ik dat juist mooi aan hem: hij neemt het niet gemakkelijk op, hij geeft altijd alles. Dat doet me een beetje aan mezelf denken. Natuurlijk kan het beter, maar ik weet hoe getalenteerd hij is. Dat zie je meteen", zo complimenteert Verstappen de jonge Italiaan. 

'Het komt wel goed met hem'

"Hij heeft alleen wat geduld nodig, en ik denk dat iedereen dat moet hebben. Het is niet makkelijk om meteen te beginnen bij een topteam. Zeker niet als je nog niet om veel overwinningen meedoet. Als je in een winnende auto instapt, voel je je vanzelf wat comfortabeler."

Verstappen heeft wel vertrouwen in de toekomst van Andrea Kimi Antonelli: "Maar ik maak me geen zorgen, het komt goed met hem. Hij heeft gewoon wat meer tijd nodig." Antonelli staat momenteel achtste met 66 punten. Hij heeft een achterstand van vier punten op Williams-coureur Alex Albon. Antonelli heeft zijn potentieel dit seizoen al vaker laten zien. De Italiaan eindigde de openingsrace als vierde en heeft een podium behaald. De rookie is echter ook al vier keer uitgevallen.

Musicman

Posts: 266

hij gaat dit weekend examen doen voor A en dan ook een race in A klasse .bron Sky F1 Youtube

  • 4
  • 10 sep 2025 - 20:18
Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 565

    Break: Verstappen kan dit weekend geen toptijdrn rijden op de Nordschleife lees: …..Op de 65e ADAC ACAS-Cup, de zevende race van het seizoen, zal de Nürburgring Endurance Series (NLS) een aandacht krijgen als zelden tevoren: regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen zal erbij zijn! Maar de Red Bull-piloot zal niet in staat zijn om de klasseoverwinning of zelfs circuitrecords neer te zetten, omdat zijn voertuig bij gebrek aan vergunning A moet worden gesmoord.

    Hij zal starten op een - of twee - Porsche 718 Cayman GT4 CS van het Lionspeed GP-team. De Cayman levert normaal gesproken 425 pk bij een leeggewicht van 1.315 kilogram. Dit betekent echter dat de vermogensgewichtsverhouding van 3,1 kilogram per pk aanzienlijk lager is dan de 4,2 kilogram per pk die Verstappen maximaal mag besturen bij de eerste Nordschleife-inzet.

    De Cayman moet daarom worden gesmoord. In de zogenaamde "Permit-B-Spec" haalt de Cayman slechts iets meer dan 300 pk bij 1.350 kilogram. Daarom heeft Max Verstappen geen kans in zijn klasse, om nog maar te zwijgen van nieuwe records. Verstappen zou zelfs onder het NLS-record zijn gebleven, wat destijds voor discussie zorgde.

    De reden voor de throttling is de DMSB-Permit-Nordschleife (DPN), in de volksmond ook wel het "Nordschleifen-Rijbewijs" genoemd. Dit is verkrijgbaar in twee niveaus, alleen niveau A geeft recht op gebruik op een voertuig met een vermogen-gewichtsverhouding van minder dan 4,2 kilogram per pk.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 19:31
    • Musicman

      Posts: 266

      hij gaat dit weekend examen doen voor A en dan ook een race in A klasse .bron Sky F1 Youtube

      • + 4
      • 10 sep 2025 - 20:18
  • Larry Perkins

    Posts: 59.727

    Max is ervaringsdeskundige en zal het als beste weten!
    Daarnaast, en als Max naar Mercedes gaat wil hij liever met Antonelli rijden en dan met de gluiperd...

    • + 2
    • 10 sep 2025 - 21:48
  • Olav Drol

    Posts: 540

    @schrijver Jesse Jansen:
    "Kimi Antonelli is nog heel consistent dit seizoen."

    Waarschijnlijk moet dit zijn inconsistent?

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 23:27

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

