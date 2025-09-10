Verstappen beschermt Antonelli: "Het komt wel goed"

Kimi Antonelli is nog heel consistent dit seizoen. De rookie heeft een podium en sprintpole op zijn naam staan, maar heeft ook een puntloze reeks gehad van drie races. Max Verstappen neemt het op voor de rookie.

Max Verstappen had in zijn rookiejaar bij Toro Rosso een puntloze periode van vijf races. De coureur begrijpt dat het lastig is voor de rookie. De Mercedes-coureur staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap.

Moeilijke periode voor Antonelli

"Maakt hij een moeilijke periode door? Ja, dat klopt. Maar ik vind het heel normaal wat er nu gebeurt", vertelt Verstappen tegenover verschillende Italiaanse media. "Het probleem is dat sommigen er misschien meer van maken dan nodig is. Om in je eerste seizoen fouten te maken, hoort er gewoon bij."

"Eerlijk gezegd vind ik dat juist mooi aan hem: hij neemt het niet gemakkelijk op, hij geeft altijd alles. Dat doet me een beetje aan mezelf denken. Natuurlijk kan het beter, maar ik weet hoe getalenteerd hij is. Dat zie je meteen", zo complimenteert Verstappen de jonge Italiaan.

'Het komt wel goed met hem'

"Hij heeft alleen wat geduld nodig, en ik denk dat iedereen dat moet hebben. Het is niet makkelijk om meteen te beginnen bij een topteam. Zeker niet als je nog niet om veel overwinningen meedoet. Als je in een winnende auto instapt, voel je je vanzelf wat comfortabeler."

Verstappen heeft wel vertrouwen in de toekomst van Andrea Kimi Antonelli: "Maar ik maak me geen zorgen, het komt goed met hem. Hij heeft gewoon wat meer tijd nodig." Antonelli staat momenteel achtste met 66 punten. Hij heeft een achterstand van vier punten op Williams-coureur Alex Albon. Antonelli heeft zijn potentieel dit seizoen al vaker laten zien. De Italiaan eindigde de openingsrace als vierde en heeft een podium behaald. De rookie is echter ook al vier keer uitgevallen.