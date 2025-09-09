Overweldigende interesse voor laatste editie Dutch GP

De Dutch Grand Prix staat volgend jaar voor het laatst op het programma. De belangstelling voor de voorlopig laatste editie van de race op het circuit van Zandvoort is overweldigend, en het is de verwachting dat de tribunes propvol zullen zitten.

Twee weken geleden werd de Nederlandse Grand Prix afgewerkt. Het was de een na laatste editie van de race, en het was opvallend dat de kaartjes voor de raceday pas heel laat waren uitverkocht. Op vrijdag waren er veel lege plekken te zien op de tribunes, en dat zorgde voor vragen over een afnemende belangstelling. De organisatie bleef realistisch, en wees ook alvast naar de laatste editie van volgend jaar.

Overweldigende belangstelling

De organisatie van de Dutch Grand Prix laat nu aan persbureau ANP weten dat er een zeer grote hoeveelheid aanvragen is gedaan voor volgend jaar. De belangstelling is overweldigend, zo stelt de Dutch GP. Ze laten weten dat alle verzoeken in de komende dagen worden verwerkt, en dat deze week de toewijzingen plaatsvinden. De periode waarin mensen een aanvraag voor tickets konden doen, werd op maandag 8 september afgesloten.

Volle bak verwacht

De Dutch Grand Prix staat volgend jaar op zondag 23 augustus op het programma. Dit jaar waren de zaterdag en de zondag uitverkocht met 105.000 fans per dag. In totaal kwamen er tijdens het hele raceweekend 305.000 mensen op het evenement af. De organisatie verwacht dat alle beschikbare kaartjes voor de editie van 2026 worden uitverkocht.

Martin Garrix

Het belooft weer één groot oranjefeest te worden. De organisatie van de Dutch Grand Prix maakte al bekend dat deejay Martin Garrix de headliner is van de laatste editie. Hij zal gaan optreden tijdens het weekend, al is het nog niet precies duidelijk op welke dag en waar hij zal draaien. Garrix is geen onbekende in de paddock, hij bezoekt regelmatig races en is goede vrienden met Max Verstappen.