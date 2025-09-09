Lewis Hamilton kende een sterke race tijdens de Grand Prix van Italië. De Britse coureur van Ferrari moest door een gridstraf vanaf P10 vertrekken op Monza, maar wist zich op te werken naar de zesde plaats. Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle liet weten dat hij erg heeft genoten van de prestatie van de zevenvoudig wereldkampioen.

Na de Dutch GP in Zandvoort leek Hamilton zijn dieptepunt van het seizoen te hebben bereikt. De Brit crashte zijn Ferrari en kreeg voor de thuisrace op Monza een gridstraf van vijf plaatsen. Toch herpakte hij zich op zondag in Italië: Hamilton vond zijn snelheid terug en pakte acht WK-punten.

Brundle genoot van Hamilton op Monza

“Lewis Hamilton viel vijf plaatsen terug op de startgrid vanwege snelheidsovertredingen”, schreef Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Dat was, eerlijk gezegd, een terechte straf. Hij startte als tiende, maar toen hij zich opnieuw mengde in het gevecht, zoals we dat ook op Silverstone en andere circuits zagen, reden we weer de Lewis die we van jaren geleden kenden.”

Na afloop oogde Hamilton weer een stuk opgewekter in het interviewvierkantje. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sprak lovende woorden uit richting de Engelsman en ook Brundle zag een Hamilton die weer plezier leek te hebben.

Heeft Hamilton iets veranderd aan zichzelf?

“Over het algemeen leek hij zich meer op zijn gemak te voelen in de auto en had hij zijn mindset veranderd: hij probeert er het beste van te maken in plaats van gefrustreerd te zijn dat hij geen winnende auto heeft. Hij heeft waarschijnlijk ook geaccepteerd hoe snel Charles Leclerc is. Het was mooi om te zien dat Lewis er gelukkiger uitzag.”

Hamilton had zijn eerste seizoen bij Ferrari ongetwijfeld anders voorgesteld. Na zijn overstap van Mercedes bleef een podiumplaats tot dusver uit. Zijn hoogtepunt bij de Scuderia is voorlopig de overwinning in de sprintrace voor de Grand Prix van China.