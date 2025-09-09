user icon
Hamilton weer terug in oude vorm? "Was mooi om te zien hoe Lewis eruit zag"

Hamilton weer terug in oude vorm? "Was mooi om te zien hoe Lewis eruit zag"
  Gepubliceerd op 09 sep 2025 18:09
  • comments 7
  Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton kende een sterke race tijdens de Grand Prix van Italië. De Britse coureur van Ferrari moest door een gridstraf vanaf P10 vertrekken op Monza, maar wist zich op te werken naar de zesde plaats. Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle liet weten dat hij erg heeft genoten van de prestatie van de zevenvoudig wereldkampioen.

Na de Dutch GP in Zandvoort leek Hamilton zijn dieptepunt van het seizoen te hebben bereikt. De Brit crashte zijn Ferrari en kreeg voor de thuisrace op Monza een gridstraf van vijf plaatsen. Toch herpakte hij zich op zondag in Italië: Hamilton vond zijn snelheid terug en pakte acht WK-punten.

Brundle genoot van Hamilton op Monza

“Lewis Hamilton viel vijf plaatsen terug op de startgrid vanwege snelheidsovertredingen”, schreef Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Dat was, eerlijk gezegd, een terechte straf. Hij startte als tiende, maar toen hij zich opnieuw mengde in het gevecht, zoals we dat ook op Silverstone en andere circuits zagen, reden we weer de Lewis die we van jaren geleden kenden.”

Na afloop oogde Hamilton weer een stuk opgewekter in het interviewvierkantje. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur sprak lovende woorden uit richting de Engelsman en ook Brundle zag een Hamilton die weer plezier leek te hebben.

Heeft Hamilton iets veranderd aan zichzelf?

“Over het algemeen leek hij zich meer op zijn gemak te voelen in de auto en had hij zijn mindset veranderd: hij probeert er het beste van te maken in plaats van gefrustreerd te zijn dat hij geen winnende auto heeft. Hij heeft waarschijnlijk ook geaccepteerd hoe snel Charles Leclerc is. Het was mooi om te zien dat Lewis er gelukkiger uitzag.”

Hamilton had zijn eerste seizoen bij Ferrari ongetwijfeld anders voorgesteld. Na zijn overstap van Mercedes bleef een podiumplaats tot dusver uit. Zijn hoogtepunt bij de Scuderia is voorlopig de overwinning in de sprintrace voor de Grand Prix van China.

Rimmer

Posts: 12.749

Zijn oude vorm van 2022 dan toch zeker?
Zelf sprak hij ook al van een solide weekend en solide race.
Als 7-WK achter je teamgenoot aanrijden die een handjevol poles en zeges op zijn naam heeft. Het is maar wat je solide noemt laat staan de “oude Lewis” van weleer.
Maar ik begrijp het wel. ... [Lees verder]

  • 6
  • 9 sep 2025 - 18:25
Reacties (7)

  • Flexwing

    Posts: 132

    Oude vorm precies

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 18:10
  • Rimmer

    Posts: 12.749

    Zijn oude vorm van 2022 dan toch zeker?
    Zelf sprak hij ook al van een solide weekend en solide race.
    Als 7-WK achter je teamgenoot aanrijden die een handjevol poles en zeges op zijn naam heeft. Het is maar wat je solide noemt laat staan de “oude Lewis” van weleer.
    Maar ik begrijp het wel. De wil en wens van zijn fans/aanbidders is zo sterk dat je allerlei excuses gaat verzinnen en vinden en overal lichtpuntjes ziet.
    Ik ben door al die fases geweest met Schumacher en Rossi. Ik lach ze niet uit, begrijp het ook maar ik weet ook wel beter. Lewis is klaar.

    • + 6
    • 9 sep 2025 - 18:25
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.854

      Komt het niet ook gewoon omdat de standaard/verwachting zo belachelijk hoog ligt bij dit soort gasten? Incluis Michael en Rossi etc?

      Alsin: als ze niet zo belachelijk goed waren en zoveel titels hadden gewonnen dan had iedereen deze prestaties (nu van Lewis en voorheen Michael bij Merc) wel allemaal prima gevonden denk ik. Het is namelijk ook weer niet zo dat ze volkomen aan stront wordt gereden maar gewoon presteren zoals de Massa’s, Barichello’s, Ralfs van deze wereld.

      Alonso lijkt allemaal nog wat door Stroll. Is het natuurlijk ook niet meer.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 19:46
  • Larry Perkins

    Posts: 59.705

    Pas als Lewis over een serie GP's consistent presteert kan er gezegd worden dat we weer wat van zijn oude vorm terugzien. Leclerc zal hij - op een enkele keer na misschien - niet meer verslaan, maar een strijdvaardige Hamilton zie ik nog altijd graag rijden...

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 18:27
  • Skoda F1

    Posts: 321

    Die arme seniele brundel toch! De wens is Vader van alle gedachten..

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 18:29
  • hupholland

    Posts: 9.207

    ach hou op zeg, de Ferrari vloog op de rechte stukken en hij zat na een paar ronden al aan de staart van het Leclerc/Russell duel. Leclerc die daarvoor al rondenlang de strijd aanging met de snellere McLaren van Piastri. Toen de zaken gekalmeerd waren en er niemand meer uit positie reed reed Leclerc gewoon weer 2 tiende per ronde bij Hamilton weg. Elke keer als Hamilton verder naar achteren start heeft ie een leuke race, maar dat neemt niet weg dat ie gewoon keer op keer snelheid tekort komt op Leclerc. Zeggen dat dit de oude Hamilton is, is in feite zeggen dat de oude Hamilton helemaal niet zo goed was. Als je t zo bekijkt heeft Brundle misschien nog wel gelijk ook ;)

    • + 2
    • 9 sep 2025 - 18:47
  • monzaron

    Posts: 563

    Ok even terug naar de race, Antonelli verlies vele plekken bij de start, Tsunoda rijdt ala Tsunoda, de ander is een Sauber en Alonso rijdt in de tandeloze Aston. Toen de volgende tegenstander Russell heette, ging het niet verder naar voren voor Hamilton, and still we rise…….

    Ja, ik weet het al: Hamilton als onderwerp en altijd dezelfde bijdragen. In principe was het vandaag inderdaad een foutloze prestatie, maar hij zou de tegenstanders in de Ferrari altijd moeten snuiven, vooral met deze opstelling.

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 20:31

