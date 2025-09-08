Hadjar maakt geen gewoonte van podium: "Het is niet onze norm"

Isack Hadjar had menig fan laten verbazen met zijn podium in Zandvoort. De Frans-Algerijn was erg blij met zijn podium, maar het wordt niet de norm. Hij had een podium wel zien aankomen.

De Racing Bulls-coureur behaalde zijn derde plaats door het uitvallen van Lando Norris. Hadjar schoof daardoor een plekje op naar boven en eindigde als derde. Wel moest hij goed verdedigen tegen George Russell. Hij werd beloond met een podium.

Niet de norm van Racing Bulls

"Ik ben heel blij, dit is het beste resultaat wat ik had kunnen neerzetten", vertelde Hadjar tegen F1TV. "Ik wist eigenlijk al dat we snel zouden zijn, omdat ik zag hoeveel potentie er in de auto zat." Hadjar eindigde afgelopen Grand Prix als tiende.

"Een podium is niet de norm voor ons", zo zegt Hadjar. Sinds het podium van de rookie wordt hij volop gelinkt aan een zitje bij Red Bull Racing. De promotie zou ten koste moeten gaan van Yuki Tsunoda. De Frans-Algerijn zou naast Max Verstappen komen te zitten.

Geweldige prestaties van de rookie

De prestaties van Isack Hadjar zijn dit seizoen fenomenaal. Hij scoort beter dan Liam Lawson en Yuki Tsunoda. De enige Red Bull-coureur die een maatje te groot is voor Hadjar is Max Verstappen. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. Toch is Hadjar een grote kandidaat om de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden.

Hadjar wordt erg geloofd voor zijn optreden dit seizoen. De Fransman is dit seizoen nog maar een keer uitgevallen in het eerste deel van de kwalificatie. In Italië wist Hadjar niet bij de beste vijftien te eindigen. Hij startte vanuit de pit, want hij had wat aanpassingen gedaan aan zijn auto. De coureur startte achteraan het veld, maar wist wel de punten in te komen. Hadjar eindigde als tiende en behaalde een punt.