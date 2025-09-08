user icon
icon

Hadjar maakt geen gewoonte van podium: "Het is niet onze norm"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar maakt geen gewoonte van podium: "Het is niet onze norm"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 18:09
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar had menig fan laten verbazen met zijn podium in Zandvoort. De Frans-Algerijn was erg blij met zijn podium, maar het wordt niet de norm. Hij had een podium wel zien aankomen. 

De Racing Bulls-coureur behaalde zijn derde plaats door het uitvallen van Lando Norris. Hadjar schoof daardoor een plekje op naar boven en eindigde als derde. Wel moest hij goed verdedigen tegen George Russell. Hij werd beloond met een podium.

Meer over Isack Hadjar Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

31 aug
 Hadjar is gebroken trofee kwijt en zit niet te wachten op nieuw exemplaar

Hadjar is gebroken trofee kwijt en zit niet te wachten op nieuw exemplaar

5 sep

Niet de norm van Racing Bulls

"Ik ben heel blij, dit is het beste resultaat wat ik had kunnen neerzetten", vertelde Hadjar tegen F1TV. "Ik wist eigenlijk al dat we snel zouden zijn, omdat ik zag hoeveel potentie er in de auto zat." Hadjar eindigde afgelopen Grand Prix als tiende. 

"Een podium is niet de norm voor ons", zo zegt Hadjar. Sinds het podium van de rookie wordt hij volop gelinkt aan een zitje bij Red Bull Racing. De promotie zou ten koste moeten gaan van Yuki Tsunoda. De Frans-Algerijn zou naast Max Verstappen komen te zitten. 

Geweldige prestaties van de rookie

De prestaties van Isack Hadjar zijn dit seizoen fenomenaal. Hij scoort beter dan Liam Lawson en Yuki Tsunoda. De enige Red Bull-coureur die een maatje te groot is voor Hadjar is Max Verstappen. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. Toch is Hadjar een grote kandidaat om de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden. 

Hadjar wordt erg geloofd voor zijn optreden dit seizoen. De Fransman is dit seizoen nog maar een keer uitgevallen in het eerste deel van de kwalificatie. In Italië wist Hadjar niet bij de beste vijftien te eindigen. Hij startte vanuit de pit, want hij had wat aanpassingen gedaan aan zijn auto. De coureur startte achteraan het veld, maar wist wel de punten in te komen. Hadjar eindigde als tiende en behaalde een punt.

F1 Nieuws Isack Hadjar Racing Bulls GP Italië 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 37
  • Team Racing Bulls
  • Punten 38
  • Podiums 1
  • Grand Prix 16
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (20)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×