Deze aanpassing leidde tot de recordzege van Max Verstappen

Max Verstappen won de Grand Prix van Italië op fenomenale wijze. De Nederlander wist maar liefst negentien seconden eerder dan concurrent en nummer twee Lando Norris over de streep te komen. Red Bull laat weten wat hun inzet is in de prachtige overwinning.

Verstappen reed de Grand Prix van Italië met een speciale Monza-achtervleugel. De Nederlander won de race dan ook overtuigend. De achtervleugel zou dus goed gewerkt moeten hebben. Na een poleposition wist Verstappen deze goed om te zetten.

Lang geleden besloten

Max Verstappen reed vorig seizoen zonder speciale achtervleugel in Monza. Hij leverde veel tijd in en was daar ontevreden over. De teambaas van Red Bull laat weten dat Red Bull inderdaad een nieuwe achtervleugel heeft ontworpen: "Ik denk dat het korte antwoord is: ja, we hadden een specifieke vleugel voor Monza", vertelt Mekies. "De beslissing is al lang geleden genomen, ik denk ongeveer een jaar terug. Dat was goed en de vleugel werkte ook duidelijk."

"Daar bovenop hebben we aan het einde van de derde vrije training getest met minder downforce. En hoewel het er veel moeilijker uitzag om met dat lagere niveau de balans op orde te krijgen, was Max heel sterk."

Verstappen onder de indruk

Volgens Mekies was Max Verstappen zwaar onder de indruk van de nieuwe vleugel. "Hij pushte ons ook om de vleugel toch op de auto te houden en andere oplossingen te vinden om hem de balans terug te geven. Het team heeft daar fantastisch werk in geleverd. Daarom reden beide auto's met een ander niveau aan downforce."

De Nederlander wist zijn poleposition dan ook om te zetten in een overwinning. Verstappen wist ook een baanrecord neer te zetten en de snelste race ooit gereden te rijden. De Grand Prix van Italië in 2025 was niet alleen een prachtige race voor de Nederlander, maar tegelijk ook een race die de geschiedenisboeken ingaat.