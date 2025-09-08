Gefrustreerde Alonso baalt van nieuwe gemiste kans

Fernando Alonso viel uit tijdens de Grand Prix van Italië. De coureur kreeg ook nog eens een waarschuwing. Alonso weet niet waarom hij uitviel. De ophanging wist het niet de complete race vol te houden.
In gesprek met Viaplay vertelde Alonso over zijn ervaring tijdens de Grand Prix van Italië. Hij vertelt over zijn oogpunt tijdens de race. De Aston Martin-coureur startte vanaf de achtste plaats.
Ophanging ging eraan
Fernando Alonso vertelt tegenover Viaplay over zijn race: "Nee, niet echt, want we hebben die kerbstone vrijwel elke ronde gebruikt en eh ja, het was echt pech dat we weer zes punten in het kampioenschap verloren, acht punten in Monaco toen we op P6 stonden, motorstoring en nu ook een storing in de ophanging."
"Als je alle problemen bij elkaar optelt die we hadden toen we op de punten stonden, dan is dat een groot getal. En als we op P14 of P15 staan, gebeurt er normaal gesproken niets", zegt Alonso.
Waarschuwing voor de Spanjaard
Voor Fernando Alonso eindigde de Grand Prix al na 24 rondes, maar hij heeft wel een waarschuwing gekregen. De reden was: "Het niet opvolgen van instructies van de wedstrijdleiders". De waarschuwing werd gegeven omdat Alonso over de witte lijn ging naar de proefstart toe. Normaal is dit verboden, maar er werd nog niet geracet. De wedstrijdleiding heeft daarom besloten om de Spanjaard een waarschuwing te geven in plaats van een penalty.
Fernando Alonso staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap met 30 punten achter zijn naam. Dat zijn er twee minder dan teamgenoot Lance Stroll. De Canadees eindigde in Italië als achttiende. Hij wist zichzelf niet te laten zien op Monza en behaalde geen punten. Aston Martin staat als team nog steeds zesde. Zij hebben momenteel 62 punten en dat is er een meer dan Racing Bulls.
Reacties (2)
Beamer
Posts: 1.786
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat die oude Alonso boven het zoontje van de baas eindigt in het WK!
HermanInDeZon
Posts: 151
Ah heerlijk, weer zo'n typisch Alonso rekensommetje "moest dit/dit en dit niet gebeurd zijn dan had ik zoveel punten gehad en was stond ik aan de leiding van het kampioenschap (of iets dergelijks)
'k Ga ze missen als onze goede vriend er mee ophoudt - maar eerlijk gezegd zijn dit soort heerlijke uitspraken de laatste tijd het meest memorabele van hem, dus misschien toch eens overwegen op pensioen te gaan :)