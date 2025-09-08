user icon
icon

Gefrustreerde Alonso baalt van nieuwe gemiste kans

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gefrustreerde Alonso baalt van nieuwe gemiste kans
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 08:48
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Fernando Alonso viel uit tijdens de Grand Prix van Italië. De coureur kreeg ook nog eens een waarschuwing. Alonso weet niet waarom hij uitviel. De ophanging wist het niet de complete race vol te houden. 

Meer over Fernando Alonso Voormalig F1-coureur en teamgenoot Fernando Alonso gearresteerd

Voormalig F1-coureur en teamgenoot Fernando Alonso gearresteerd

1 sep
 Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

30 aug

In gesprek met Viaplay vertelde Alonso over zijn ervaring tijdens de Grand Prix van Italië. Hij vertelt over zijn oogpunt tijdens de race. De Aston Martin-coureur startte vanaf de achtste plaats. 

Ophanging ging eraan

Fernando Alonso vertelt tegenover Viaplay over zijn race: "Nee, niet echt, want we hebben die kerbstone vrijwel elke ronde gebruikt en eh ja, het was echt pech dat we weer zes punten in het kampioenschap verloren, acht punten in Monaco toen we op P6 stonden, motorstoring en nu ook een storing in de ophanging."

"Als je alle problemen bij elkaar optelt die we hadden toen we op de punten stonden, dan is dat een groot getal. En als we op P14 of P15 staan, gebeurt er normaal gesproken niets", zegt Alonso. 

Waarschuwing voor de Spanjaard

Voor Fernando Alonso eindigde de Grand Prix al na 24 rondes, maar hij heeft wel een waarschuwing gekregen. De reden was: "Het niet opvolgen van instructies van de wedstrijdleiders". De waarschuwing werd gegeven omdat Alonso over de witte lijn ging naar de proefstart toe. Normaal is dit verboden, maar er werd nog niet geracet. De wedstrijdleiding heeft daarom besloten om de Spanjaard een waarschuwing te geven in plaats van een penalty. 

Fernando Alonso staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap met 30 punten achter zijn naam. Dat zijn er twee minder dan teamgenoot Lance Stroll. De Canadees eindigde in Italië als achttiende. Hij wist zichzelf niet te laten zien op Monza en behaalde geen punten. Aston Martin staat als team nog steeds zesde. Zij hebben momenteel 62 punten en dat is er een meer dan Racing Bulls. 

Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Italië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.786

    Het kan natuurlijk niet zo zijn dat die oude Alonso boven het zoontje van de baas eindigt in het WK!

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 08:54
  • HermanInDeZon

    Posts: 151

    Ah heerlijk, weer zo'n typisch Alonso rekensommetje "moest dit/dit en dit niet gebeurd zijn dan had ik zoveel punten gehad en was stond ik aan de leiding van het kampioenschap (of iets dergelijks)

    'k Ga ze missen als onze goede vriend er mee ophoudt - maar eerlijk gezegd zijn dit soort heerlijke uitspraken de laatste tijd het meest memorabele van hem, dus misschien toch eens overwegen op pensioen te gaan :)

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 09:01

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×