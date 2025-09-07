user icon
Verstappen toont interesse in MotoGP-team: "Deal nog ver weg"

Verstappen toont interesse in MotoGP-team: "Deal nog ver weg"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 13:19
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen wordt volop gelinkt aan het kopen van een MotoGP-team. De viervoudig wereldkampioen wordt in Italië gelinkt aan een team in de MotoGP. Max Verstappen is al sinds jongs af aan fan van de MotoGP. 

Verstappen zou via via contact moeten hebben gehad met een team uit de MotoGP, melden Italiaanse media. Het zou gaan om connecties met Honda en Aprilia. De bedrijven hebben teams in de MotoGP rijden. 

Nog niet ver

Max Verstappen is nog niet heel ver met de koop: "Max is zeer begaan met de auto- en motorsport en zet zich zoals bekend met Verstappen.com Racing ook enorm in voor de GT3-wereld", vertelt Verstappens manager Raymond Vermeulen tegenover De Telegraaf. "Het is geen geheim dat hij interesse heeft in de MotoGP, maar het overnemen van een team is op dit moment niet realistisch. Dan moet echt alles kloppen. De kans dat het snel gebeurt is minimaal."

De MotoGP heeft dezelfde eigenaar als de Formule 1. Liberty Media is eigenaar van beide bedrijven. De klassen lijken aardig goed op elkaar, doordat het dezelfde eigenaar heeft. Verstappen zou niet de eerste persoon uit de Formule 1 zijn die een MotoGP-team zou kopen. Guenther Steiner heeft dit ook al gedaan. De Italiaan is momenteel eigenaar van Tech3.

Mogelijke teams

Mogelijke teams die Verstappen zou kunnen overnemen zijn Aprilia Racing, Honda HRC Castrol of LCR Honda. Dit zijn namelijk de teams waar de bedrijven Aprilia en Honda invloeden hebben. Over welk team het precies gaat, is nog niet bekend. 

Max Verstappen start vandaag vanaf pole position. De Nederlander start dus ook boven de twee McLarens. De twee grootste concurrenten van Verstappen starten vanaf P2 en P3. De viervoudig wereldkampioen staat achter de McLaren-coureurs in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen Verstappen en nummer twee Lando Norris is 70 punten. Het verschil tussen Verstappen en kampioenschapsleider Oscar Piastri is momenteel 104 punten.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

  • rwinn2893

    Posts: 127

    Honda van Puig zou wel grappig zijn. Marcie Marq terug halen heeft hij zijn stempel direct gedrukt.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 13:31
  • monzaron

    Posts: 556

    Voorlopig nog niet, Verstappen wil voor een uitgebalanceerd team gaan, en die zijn (nog) niet te koop :)

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 13:41
  • HarryLam

    Posts: 4.856

    Tuurlijk, als je van je geld afwil moet je een raceteam kopen, vraag Clarence Seedorf maar hoe dat hem bevallen is.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 14:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

