Jos Verstappen rekent keihard af met papa Pérez: "Wat een sukkel is dat!"

Max Verstappen en Sergio Perez hebben een verleden met elkaar als teamgenoten. De twee hebben van 2021 tot en met 2024 bij Red Bull Racing gereden als teamgenoten. De Mexicaan werd daar ontslagen, maar komt volgend seizoen terug als coureur van Cadillac.

Jos Verstappen heeft via zijn social media gereageerd op de uitspraken die de vader van Perez maakte. Jos Verstappen komt met een duidelijke boodschap voor de Mexicaan.

Onzin

De vader van Perez zei eerder tegenover Victory Media: "Checo zat vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar werd Red Bull kampioen? Hopelijk gaan ze de komende vier jaar door, maar dan zonder Checo. Je zit er echter helemaal naast. Ik denk dat je naar een andere Formule 1 kijkt. Checo maakte Verstappen wereldkampioen."

Jos Verstappen is het hier absoluut niet mee eens. Op zijn X-account plaatst hij de volgende post: "Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen, maar moet gewoon gas geven." In het laatste seizoen dat de twee teamgenoten waren, was Verstappen wereldkampioen en eindigde Sergio Perez als achtste.

Prestaties

De prestaties van Perez waren aanzienlijk minder dan die van Max Verstappen. In 2021 eindigde Max Verstappen als eerste in het wereldkampioenschap. Perez eindigde zijn allereerste Red Bull-seizoen als vierde met 205.5 punten minder dan de Nederlander. In 2022 eindigde de Nederlander wederom als eerste. Perez eindigde het seizoen als derde met een verschil van 149 punten.

In 2023 werd Max Verstappen voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen. Verstappen behaalde maar liefst negentien overwinningen in dat seizoen. Het seizoen 2023 bevatte 22 races, waarvan Perez er twee had gewonnen. Het verschil tussen Perez en Verstappen was dat seizoen 290 punten. De Mexicaan eindigde dat seizoen wel als tweede. In 2024 werd Perez achtste in het wereldkampioenschap. De Mexicaan verschilde vorig seizoen te veel van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De twee scheelden maar liefst 285 punten.