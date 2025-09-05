user icon
Jos Verstappen rekent keihard af met papa Pérez: "Wat een sukkel is dat!"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 13:31
  • comments 37
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen en Sergio Perez hebben een verleden met elkaar als teamgenoten. De twee hebben van 2021 tot en met 2024 bij Red Bull Racing gereden als teamgenoten. De Mexicaan werd daar ontslagen, maar komt volgend seizoen terug als coureur van Cadillac. 

Jos Verstappen heeft via zijn social media gereageerd op de uitspraken die de vader van Perez maakte. Jos Verstappen komt met een duidelijke boodschap voor de Mexicaan. 

Onzin

De vader van Perez zei eerder tegenover Victory Media: "Checo zat vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar werd Red Bull kampioen? Hopelijk gaan ze de komende vier jaar door, maar dan zonder Checo. Je zit er echter helemaal naast. Ik denk dat je naar een andere Formule 1 kijkt. Checo maakte Verstappen wereldkampioen."

Jos Verstappen is het hier absoluut niet mee eens. Op zijn X-account plaatst hij de volgende post: "Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen, maar moet gewoon gas geven." In het laatste seizoen dat de twee teamgenoten waren, was Verstappen wereldkampioen en eindigde Sergio Perez als achtste. 

Prestaties

De prestaties van Perez waren aanzienlijk minder dan die van Max Verstappen. In 2021 eindigde Max Verstappen als eerste in het wereldkampioenschap. Perez eindigde zijn allereerste Red Bull-seizoen als vierde met 205.5 punten minder dan de Nederlander. In 2022 eindigde de Nederlander wederom als eerste. Perez eindigde het seizoen als derde met een verschil van 149 punten.

In 2023 werd Max Verstappen voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen. Verstappen behaalde maar liefst negentien overwinningen in dat seizoen. Het seizoen 2023 bevatte 22 races, waarvan Perez er twee had gewonnen. Het verschil tussen Perez en Verstappen was dat seizoen 290 punten. De Mexicaan eindigde dat seizoen wel als tweede. In 2024 werd Perez achtste in het wereldkampioenschap. De Mexicaan verschilde vorig seizoen te veel van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De twee scheelden maar liefst 285 punten.

MustFeed

Posts: 10.134

De woordkeuze van Jos is natuurlijk van laag niveau, maar hij heeft geen ongelijk. Als Perez ervoor kan zorgen dat Verstappen wereldkampioen wordt, waarom kan Perez er dan niet voor zorgen dat hij zelf wereldkampioen wordt?

  • 17
  • 5 sep 2025 - 14:38
Reacties (37)

Login om te reageren
  • Mr Marly

    Posts: 7.781

    Spreken is zilver, zwijgen is goud.

    • + 5
    • 5 sep 2025 - 14:17
    • Olav Drol

      Posts: 537

      En meppen is brons.

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 14:58
    • DRS-zone

      Posts: 381

      ... het is maar waar je van houdt!

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 15:11
  • HermanInDeZon

    Posts: 142

    Was te verwachten natuurlijk, als Marko 's ochtends de media haalt met totaal onnodig negatieve commentaren op andere, kan Jos the Boss niet achter blijven.

    Stel je voor dat we zouden vergeten dat hij ook nog op deze planeet rondloopt

    En het gaat er niet om of hij nu een punt heeft of niet, maar hij zou zich soms echt eens moeten afvragen "wat win ik hier nu mee" (buiten mijn mediageile ego wat strelen)

    • + 6
    • 5 sep 2025 - 14:21
    • MustFeed

      Posts: 10.134

      De woordkeuze van Jos is natuurlijk van laag niveau, maar hij heeft geen ongelijk. Als Perez ervoor kan zorgen dat Verstappen wereldkampioen wordt, waarom kan Perez er dan niet voor zorgen dat hij zelf wereldkampioen wordt?

      • + 17
      • 5 sep 2025 - 14:38
    • HermanInDeZon

      Posts: 142

      Natuurlijk heeft hij gelijk, maar als je je dan toch niet kan beheersen en het nodig acht om kinderachtig te doen, doe het dan minstens in het Engels en let wat op je woorden

      • + 4
      • 5 sep 2025 - 14:44
    • LucaF1

      Posts: 444

      @mustfeed jos heeft een niveau, nooit gehad.

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 14:45
    • LucaF1

      Posts: 444

      @ HermanInDeZon hij kan zich niet beheersen

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 14:46
    • jd2000

      Posts: 7.281

      Woordkeuze Jos laag niveau? Is sukkel tegenwoordig ook een woord wat je niet mag gebruiken?

      • + 12
      • 5 sep 2025 - 14:47
    • MustFeed

      Posts: 10.134

      Jos mag zeggen wat die wil. Maar als je serieus genomen wilt worden kan dat beter niet je eerste reactie zijn. Laat gewoon zien dat wat iemand beweert onjuist is, dat is beter dan direct iemand schofferen.

      • + 3
      • 5 sep 2025 - 15:04
    • Housmans

      Posts: 171

      @Herman;
      Wat win je nu met deze post?

      • + 5
      • 5 sep 2025 - 15:06
    • NicoS

      Posts: 19.317

      Sukkel staat inmiddels ook op de verboden woordenlijst……
      Gezien de eerdere uitspraken van de vader van Perez, vraag je je af of hij inderdaad wel spoort….
      Je mag best chauvinistisch zijn, zeker als het je eigen zoon betreft, maar wat hij beweert is natuurlijk kolder van de bovenste plank.
      En ja, Jos zegt wat hij denkt, dat weten we van hem.
      Eigenlijk denk ik dat Jos liever eikel had gezegd, maar ja dat mag natuurlijk helemaal niet….;)

      • + 5
      • 5 sep 2025 - 15:11
    • Pietje Bell

      Posts: 30.741

      HermanInDeZon

      Posts: 142

      Natuurlijk heeft hij gelijk, maar als je je dan toch niet kan beheersen en het nodig acht om kinderachtig te doen, doe het dan minstens in het Engels en let wat op je woorden
      ========================================================

      Kinderachtig? In het Engels? Huh?

      Waarom zou Jos in vredesnaam in het Engels reageren
      op een Nederlands bericht?!

      Hier is niets kinderachtigs aan. Papa Perez maakt een denigrerende opmerking over Jos zijn zoon en hij heeft het volste recht om daar zijn mening over te ventileren.

      Hiep hoi, Papa Perez Garibay zal weer vaak aanwezig zijn in de paddock volgend seizoen.

      • + 8
      • 5 sep 2025 - 15:19
    • Canson Po

      Posts: 2.674

      Sukkel staat niet op de verboden lijst maar als je niet door hebt dat dit denigrerend is tsja ..

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 15:29
    • Larry Perkins

      Posts: 59.598

      Eerst wou Jos de sukkel nog "pannenkoek" noemen, maar dat mag ook niet meer. Hij had de sukkel wel "poffertje" mogen noemen, want dat komt enigszins lieftallig en vriendschappelijk over.

      Maar goed, maakt niet uit, want de sukkel kan toch geen Nederlands lezen.
      Dat geldt overigens voor de meeste Mexicanen uit Zuid-Amerika, maar lang niet alle Mexicanen zijn sukkels...

      (Helmut Marko approves this message)

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 16:21
    • NicoS

      Posts: 19.317

      @Canson,
      Wat Perez z’n pa uitkraamt is natuurlijk niet denigrerend……waarom werkt het altijd maar één kant op als het Verstappen betreft?

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 16:45
    • Sander

      Posts: 1.463

      Hij had 'm ook Taco kunnen noemen, dat was wat toepasselijker geweest voor deze Zuid Amerikaanse Mexicaan.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 16:45
    • schwantz34

      Posts: 40.784

      Ik vind Pa Perez een sukkel noemen eigenlijk nog best wel complimenteus van Jos, die doorgedraaide Zuid-Ameri-Mexicaanse taco is zo gek als een klapdeur man!

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 16:53
    • Canson Po

      Posts: 2.674

      Dat staat er toch niet he @Nicos

      En wat ik er persoonlijk van denk staat er eigenlijk ook niet bij :p

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 17:13
  • jd2000

    Posts: 7.281

    Zo, zit geen woord Engels bij. En voor al degenen die dit not done vinden als een kind van mij gedownplayed zou worden in het openbaar, zou ik dat ook even recht zetten

    • + 9
    • 5 sep 2025 - 14:33
    • DRS-zone

      Posts: 381

      Bij mij werd de tweet automatisch vertaald naar het Engels ;-)

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 15:12
  • LucaF1

    Posts: 444

    haha joske bla bla

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 14:42
  • Louis Dekker

    Posts: 111

    Dit is zoals we Jos kennen. Het is maar goed dat Antonio Perez niet in de paddock is, anders was het vast een keer Glory Night geworden.

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 15:12
    • Skoda F1

      Posts: 286

      Denk dat jos 10 liever papaperez heeft dan R Schumacher met zijn piellemuis door een glory hole

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 15:19
    • schwantz34

      Posts: 40.784

      Volgens @Ouw neemt Jos volgend seizoen elke race zijn knuppel mee, zodat hij zodra hij pa Perez in zijn vizier krijgt hij hem helemaal de Cadillijk kan slaan!

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 15:38
  • Paulie

    Posts: 4.379

    ja hoor, Jos kan het weer niet hebben dat checo zijn zoon wereldkampioen maakte...

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 16:03
  • Knalpijp

    Posts: 2.043

    Zou maar onder duiken Jos, het kartel is al onderweg.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:04
    • Paulie

      Posts: 4.379

      Jos rekent in z'n eentje met heel zo'n kartel af, als die eenmaal begint te beuken.....

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 16:08
    • schwantz34

      Posts: 40.784

      Jos is helemaal klaar voor die kartelaren, die heeft zijn knuppel en Grolsch boksbeugels al lang koud liggen!

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 16:21
    • Larry Perkins

      Posts: 59.598

      Bovendien lopen er met Toffe Toto en patjepeeër Briatore twee sluwe maatjes van Jos in de paddock rond...

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 16:27
    • Paulie

      Posts: 4.379

      Jos is echt geen maatje van Briatore,
      Jos is zelfs vroeger in opdracht van Flaav in de fik gestoken....

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 16:32
    • Larry Perkins

      Posts: 59.598

      Klopt, de patjepeeër heeft de carrière van Jos geen goed gedaan, maar tegenwoordig praten de heren weer gewoon met elkaar.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 16:36
  • Larry Perkins

    Posts: 59.598

    Over schofferen gesproken, waarom vindt deze seit het nodig om steeds maar weer bovenstaande onfortuinlijke foto van Jos te plaatsen, terwijl ze genoeg betere foto's van hem in het archief hebben staan? Respectloos...

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 16:44
    • Pietje Bell

      Posts: 30.741

      Mee eens. Viell me meteen op. Voer voor een paar figuren hier trouwens.

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 17:42
    • Skoda F1

      Posts: 286

      Wie deed hij nou ook alweer na?

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 18:06
    • Larry Perkins

      Posts: 59.598

      Dat ga ik niet herhalen @Skoda F1 want er zijn hier ook Belgische forumvrienden die dat grapje niet kunnen waarderen...

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 18:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.251

    Jos is 'n watje geworden.
    Vroeger zou hij dat NOOIT gezegd hebben, die zou papa Perez gelijk onder z'n kin rammelen.

    Wijsheid komt met de jaren....bij "de knuppel" wel in ieder geval!

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 17:23

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

