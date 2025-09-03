user icon
Dit is het succes achter de carrière van Max Verstappen

Dit is het succes achter de carrière van Max Verstappen
  Gepubliceerd op 03 sep 2025 16:09
  • comments 1
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Formule 1. Hij is uitgegroeid tot een wereldkampioen. De Nederlander heeft al vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Jos Verstappen had de wereldkampioen heel wat tips meegegeven. 

In een interview van Viaplay geeft Jos Verstappen zijn meest waardevolle tips. De Nederlander heeft zelf ook Formule 1 gereden. Zijn laatste Grand Prix was in 2003. Twaalf jaar later maakte zijn zoon zijn debuut. 

Hulp van vader Jos

Jos Verstappen was niet alleen de vader van Verstappen, maar ook zijn mentor. De twee werden geïnterviewd door Viaplay. Als er naar die jaren wordt gevraagd, antwoordt Jos: "We hadden niet echt een strategisch plan, maar je was er wel mee bezig. Het ging er vooral om hoe je ermee bezig was, wat belangrijk was en wat hij moest leren toen hij heel jong was."

De grootste tip die Jos meegaf was gelijk presteren: "Meteen hard gaan. Als hij de pits uitreed, moest hij zo snel mogelijk op een bepaalde rondetijd zitten. Dat was heel belangrijk. Want in de Formule 1 krijg je geen tijd om daar rustig naartoe te werken. Dat was doorslaggevend."

Talent is niet alles

"Ten eerste, het talent moet je hebben. Ten tweede, ik denk karakter, doorzettingsvermogen en gevoel. En inzicht, dat is ook belangrijk. Hij (Max) had zo'n goed gevoel voor het materiaal, ook met koude banden. Dat was zijn kracht."

Er wordt daarna aan Max Verstappen gevraagd wat de belangrijkste les van zijn vader was: "Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat komt natuurlijk meer nu je door het hele traject bent gelopen, van het karten, naar Formule 3 en dan Formule 1. Er komt nu veel meer bij kijken, maar eigenlijk is het wel belangrijk om gewoon jezelf te blijven", zo antwoordt de viervoudig wereldkampioen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.239

"Jos Verstappen had de wereldkampioen heel wat tips meegegeven".

Jongen, zei Jos, jongen, mijn tip is.....blijft uit de buurt van de grindbak!
En Jos had nog 'n tip.... blijft uit de buurt van de grindbak!.
De laatste tip van Jos naar zijn zoon....uit de buurt blijven van de grindbak jongen.

  • 2
  3 sep 2025 - 19:08
