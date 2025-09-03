Vasseur looft Antonelli na kostbare crash: "Dat is de juiste reactie"

Kimi Antonelli had een incident met Charles Leclerc. De jonge Italiaan reed tegen de Ferrari-coureur aan, waardoor de race van de Monegask voorbij was. Antonelli heeft daarvoor een tien-seconde penalty gehad. De Italiaan heeft zijn excuses aangeboden aan het team van Ferrari.

Dat zorgde voor complimenten van Ferrari-teambaas Fred Vasseur. De rookie had spijt van het incident met Leclerc. Beide Ferrari-coureurs vielen uit in Zandvoort. Toch had de Ferrari-teambaas complimenten voor Antonelli.

Strafmaat

Antonelli ontving een straf van tien seconden. Vasseur vindt het een gepaste straf voor de Italiaan, zo meldt Motorsport.com: "Ja, hij kwam langs en heeft zich bij mij verontschuldigd, omdat Charles er niet was. Dit waardeer ik, want dit soort dingen kunnen gebeuren. Het is niet makkelijk om in te halen in Zandvoort; je moet dus risico's nemen. Hij nam risico, maakte een fout en heeft zich verontschuldigd. Dat is de juiste reactie. In mijn ogen was het een race-incident."

Antonelli vertelde over zijn incident tegenover Motorsport: "Ik ging ervoor, omdat het zo moeilijk is om in te halen. Hoe langer je in vuile lucht rijdt, hoe meer je banden en je snelheid eronder lijden. Ik ging ervoor en het was iets te enthousiast. Op een gegeven moment probeerde ik het te laten lopen, maar het was niet genoeg. Natuurlijk spijt het me voor hem. De volgende keer denk ik waarschijnlijk twee keer na voordat ik zo'n actie maak, tenzij ik 100 procent zeker weet dat het gaat lukken."

Straf

De rookie kreeg niet alleen een tien-seconde penalty, maar ook een vijf-seconde penalty. De rookie was namelijk te snel in de pits. De pitstraat heeft een maximumsnelheid, omdat het anders gevaarlijk wordt. Antonelli overtrad deze snelheid en ontving een vijf seconde penalty.

Hoewel de rookie de race kon uitrijden, eindigde hij door de straffen, als zestiende. Hij kwam als zesde over de eindstreep. Door een safetycar zat iedereen dicht bij elkaar.