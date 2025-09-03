user icon
Vasseur looft Antonelli na kostbare crash: "Dat is de juiste reactie"

Vasseur looft Antonelli na kostbare crash: "Dat is de juiste reactie"
  Gepubliceerd op 03 sep 2025 10:09
  Door: Jesse Jansen

Kimi Antonelli had een incident met Charles Leclerc. De jonge Italiaan reed tegen de Ferrari-coureur aan, waardoor de race van de Monegask voorbij was. Antonelli heeft daarvoor een tien-seconde penalty gehad. De Italiaan heeft zijn excuses aangeboden aan het team van Ferrari. 

Dat zorgde voor complimenten van Ferrari-teambaas Fred Vasseur. De rookie had spijt van het incident met Leclerc. Beide Ferrari-coureurs vielen uit in Zandvoort. Toch had de Ferrari-teambaas complimenten voor Antonelli. 

Strafmaat

Antonelli ontving een straf van tien seconden. Vasseur vindt het een gepaste straf voor de Italiaan, zo meldt Motorsport.com: "Ja, hij kwam langs en heeft zich bij mij verontschuldigd, omdat Charles er niet was. Dit waardeer ik, want dit soort dingen kunnen gebeuren. Het is niet makkelijk om in te halen in Zandvoort; je moet dus risico's nemen. Hij nam risico, maakte een fout en heeft zich verontschuldigd. Dat is de juiste reactie. In mijn ogen was het een race-incident."

Antonelli vertelde over zijn incident tegenover Motorsport: "Ik ging ervoor, omdat het zo moeilijk is om in te halen. Hoe langer je in vuile lucht rijdt, hoe meer je banden en je snelheid eronder lijden. Ik ging ervoor en het was iets te enthousiast. Op een gegeven moment probeerde ik het te laten lopen, maar het was niet genoeg. Natuurlijk spijt het me voor hem. De volgende keer denk ik waarschijnlijk twee keer na voordat ik zo'n actie maak, tenzij ik 100 procent zeker weet dat het gaat lukken."

Straf

De rookie kreeg niet alleen een tien-seconde penalty, maar ook een vijf-seconde penalty. De rookie was namelijk te snel in de pits. De pitstraat heeft een maximumsnelheid, omdat het anders gevaarlijk wordt. Antonelli overtrad deze snelheid en ontving een vijf seconde penalty. 

Hoewel de rookie de race kon uitrijden, eindigde hij door de straffen, als zestiende. Hij kwam als zesde over de eindstreep. Door een safetycar zat iedereen dicht bij elkaar.

Dat klopt, maar na het bekijken van het incident met Hamilton moet ik zeggen dat hij er uitzonderlijk goed vanaf komt met maar 5 plaatsen gridstraf en 2 strafpunten. In SIlverstone kreeg Bearman nog 10 plekken gridstraf en 4 strafpunten toen hij crashte tijdens een rode vlag.

F1 Nieuws Frédéric Vasseur Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari GP Nederland 2025

Reacties (8)

  • HermanInDeZon

    Posts: 129

    Toch nog misschien een werkpuntje voor de FIA om de manier van straffen te herbekijken want als je het uiteindelijke resultaat bekijkt komt het soms vreemd over.

    Zowel Antonelli als Hamilton zijn bestraft voor een pit vergrijp (ok, Hamilton ook nog dubbel geel maar is even het punt niet je zou kunnen argumenteren dat ze beide twee fouten hebben gemaakt) en hebben na dit vergrijp nog "een signficant aantal ronden kunnen rondrijden".

    Antonelli neemt geen gridstraf mee naar de volgende race en Hamilton wel.

    En dit omdat Antonelli dus gefinished is - had hij in de laatste ronde met een technisch probleem moeten opgeven had hij wél een gridstraf gehad (hoewel naar punten toe het geen verschil had gemaakt)

    • MustFeed

      Posts: 10.129

      Dat klopt, maar na het bekijken van het incident met Hamilton moet ik zeggen dat hij er uitzonderlijk goed vanaf komt met maar 5 plaatsen gridstraf en 2 strafpunten. In SIlverstone kreeg Bearman nog 10 plekken gridstraf en 4 strafpunten toen hij crashte tijdens een rode vlag. Vergelijk je de situaties dan was wat Hamilton deed vele malen onveiliger, die had een hele horde aan mensen omver kunnen kegelen toen hij met bijna race snelheid de pitstraat indook terwijl er overal mensen stonden. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoiets roekeloos heb gezien.

      Gelukkig stak er op dat moment niemand de pitstraat over anders hadden we mogelijk een horror incident gehad daar.

      Ik begreep het eerder ook niet en dacht dat het vrij standaard overtreding was van Hamilton, maar dit was echt uitzonderlijk. Ik had het ook begrepen als ze de licentie van Hamilton tijdelijk hadden geschorst.

    • HermanInDeZon

      Posts: 129

      Agree dat Hamilton het eindresultaat zeker verdient hoor.

      Punt blijft (om het even andersom te stellen) dat moesten ze tijdens de race hebben vastgesteld dat wat Hamilton deed onverantwoord was (en ze hadden daar alle info voor) hij in het aller slechtste geval met een 10-second-stop-and-go er van af had gekomen gevolgd door een crash, dus netto nul

    • MustFeed

      Posts: 10.129

      Het is een lastig geval. Het heeft niks met de race te maken. Je kan je ook afvragen of de straf uberhaupt een straf moet zijn die je in de race kan inlossen of dat je hier iets heel anders mee moet doen.

      Een race uitgesloten worden zou wellicht een passendere straf zijn, maar dat zullen ze bij de FIA niet aangedurft hebben. Ik heb er in dit geval wel begrip voor dat ze het na de race afhandelen

  • HermanInDeZon

    Posts: 129

    Even aan toevoegen: moest Leclerc schuldig zijn bevonden aan de clash met Russell (thank god not) had hij ook een gridstraf gekregen omdat hij door toedoen van iemand anders (Antonelli) de race niet gefinished was en dus de straf niet tijdens de race kon uitzitten

    Het is allemaal wel "logisch" (wiskundig gezien) maar het komt toch echt wel onfair over

    • Need5Speed

      Posts: 3.183

      Russell gaf Leclerc vrijwel geen ruimte maar ze raakten elkaar daarbij niet.
      Als Leclerc 'm op het randje had laten staan en Russell hem dan geraakt zou hebben was het 100% een penalty voor Russell geweest.
      Nadat Leclerc van de baan was kwam hij door gebrek van grip terug de baan op in een hoek en met een snelheid die een botsing onvermijdelijk maakte. De vraag is dan in hoeverre hij dat had kunnen vermijden. Was hij iets te lang op het gas gebleven, had hij niet doorgeremd of was dit volledig buiten zijn macht?

      Ik moet terugdenken aan Max/Lewis in Monza 2021. Lewis dwong Max volledig van de baan en Max stuiterde door de extra kerbs in de bocht terug de baan op en werd door het achterwiel van Lewis op diens auto gelanceerd.
      Max kreeg daarbij het hoofddeel van de schuld. In dat licht komt Leclerc hier misschien goed weg.

    • NicoS

      Posts: 19.308

      Ze raakten elkaar zeker wel, je ziet onderdelen van de auto van Russell door de lucht gaan.

  • tour71

    Posts: 1.533

    dus leclerc is woest (vorig artikel) en vasseur looft mercedes.. De rijen zijn heel dicht gesloten bij ferrari (not)

