Hadjar schrijft geschiedenis met bijzondere statistiek

Isack Hadjar leverde een prestatie van formaat op Zandvoort. De rookie behaalde zijn eerste podium in zijn Formule 1-carrière. Hiermee is hij de vijfde jongste coureur die ooit een podium behaalde in de Formule 1.

Alleen Max Verstappen, Lance Stroll, Kimi Antonelli en Lando Norris waren jonger dan de Racing Bulls-coureur. De Frans-Algerijn startte vanaf P4 en eindigde als derde in de duinen van Zandvoort.

Gelukkig met podium

Isack Hadjar startte de race vanaf P4 en reed bijna de gehele race op de vierde positie. Lando Norris viel uit en daardoor schoof Isack Hadjar een plekje naar voren. De Frans-Algerijn behaalde daarbij zijn allereerste podium van zijn nog korte F1-carrière. Met zijn twintig jaar, elf maanden en drie dagen is Hadjar de vijfde jongste coureur die ooit op het podium heeft gestaan.

De allerjongste coureur die ooit op het podium gestaan heeft, is Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen behaalde op zijn achttien jaar, zeven maanden en vijftien dagen zijn allereerste podium tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016. De Nederlander won de race. Daarna volgden nog 117 andere podia.

Andere jonge podiumscorers

Lance Stroll is de op een na jongste coureur met een podium. De Canadees was maar twaalf jaar ouder dan Max Verstappen toen hij zijn eerste podium behaalde. De Grand Prix van Azerbeidzjan in 2017 was het eerste podium van de huidige Aston Martin-coureur. Na die Grand Prix heeft hij er nog twee extra behaald. Antonelli wist dit seizoen zijn allereerste podium te halen.

Lando Norris behaalde zijn eerste podium tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2020. Het was het tweede seizoen voor de Brit. Momenteel staat hij op 38 podia. De coureur heeft ondertussen ook negen overwinningen op zijn naam staan, waarvan hij er dit seizoen vijf behaald heeft. Isack Hadjar voegt zich dus bij deze coureurs als vijfde jongste coureur. Hij heeft Sebastian Vettel uit de top 5 gestoten.