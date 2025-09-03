user icon
Hadjar schrijft geschiedenis met bijzondere statistiek
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 08:48
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar leverde een prestatie van formaat op Zandvoort. De rookie behaalde zijn eerste podium in zijn Formule 1-carrière. Hiermee is hij de vijfde jongste coureur die ooit een podium behaalde in de Formule 1. 

Alleen Max Verstappen, Lance Stroll, Kimi Antonelli en Lando Norris waren jonger dan de Racing Bulls-coureur. De Frans-Algerijn startte vanaf P4 en eindigde als derde in de duinen van Zandvoort. 

Gelukkig met podium

Isack Hadjar startte de race vanaf P4 en reed bijna de gehele race op de vierde positie. Lando Norris viel uit en daardoor schoof Isack Hadjar een plekje naar voren. De Frans-Algerijn behaalde daarbij zijn allereerste podium van zijn nog korte F1-carrière. Met zijn twintig jaar, elf maanden en drie dagen is Hadjar de vijfde jongste coureur die ooit op het podium heeft gestaan. 

De allerjongste coureur die ooit op het podium gestaan heeft, is Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen behaalde op zijn achttien jaar, zeven maanden en vijftien dagen zijn allereerste podium tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016. De Nederlander won de race. Daarna volgden nog 117 andere podia. 

Andere jonge podiumscorers 

Lance Stroll is de op een na jongste coureur met een podium. De Canadees was maar twaalf jaar ouder dan Max Verstappen toen hij zijn eerste podium behaalde. De Grand Prix van Azerbeidzjan in 2017 was het eerste podium van de huidige Aston Martin-coureur. Na die Grand Prix heeft hij er nog twee extra behaald. Antonelli wist dit seizoen zijn allereerste podium te halen.

Lando Norris behaalde zijn eerste podium tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2020. Het was het tweede seizoen voor de Brit. Momenteel staat hij op 38 podia. De coureur heeft ondertussen ook negen overwinningen op zijn naam staan, waarvan hij er dit seizoen vijf behaald heeft. Isack Hadjar voegt zich dus bij deze coureurs als vijfde jongste coureur. Hij heeft Sebastian Vettel uit de top 5 gestoten.

Volgens mij klopt er iets niet in je bericht

  • 1
  • 3 sep 2025 - 09:13
Reacties (8)

  • walteij

    Posts: 2.074

    Wausers, dat verschil tussen de jongste en een-na-jongste coureur op het podium is gewoon 12 jaar.
    Wat is die Max toch een beest van een coureur he en zo jong al zo goed zijn, gewoon ongelofelijk

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 09:03
    • nr 76

      Posts: 6.794

      Volgens mij klopt er iets niet in je bericht

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 09:13
    • Cyrus

      Posts: 629

      @nr 76:

      Andere jonge podiumscorers
      Lance Stroll is de op een na jongste coureur met een podium. De Canadees was maar twaalf jaar ouder dan Max Verstappen toen hij zijn eerste podium behaalde. De Grand Prix van Azerbeidzjan in 2017 was het eerste podium van de huidige Aston Martin-coureur. Na die Grand Prix heeft hij er nog twee extra behaald. Antonelli wist dit seizoen zijn allereerste podium te halen

      Volgens mij klopt de comment van walteij wel :)

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 09:16
    • dumdumdum

      Posts: 2.659

      Wacht even. Dus Max was 12 jaar jonger dan de nummer 5. Nr5 was bijna 21 jaar. Dus Max was 9jaar oud toen hij zijn 1e podium haalde. Dit was in 2016. Max kreeg in 2021 een relatie met Kelly Piquet. Max was toen dus 14/15 jaar en Kelly was toen 31 jaar. Nu weet ik niet hoe de wetgeving in Monaco is, maar in Nederland is dat gewoon pedofilie.

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 09:30
    • snailer

      Posts: 29.478

      Hij keert het Walteij.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 09:43
  • snailer

    Posts: 29.478

    Hoe bijzonder is het toch dat elke dag geschiedenis wordt geschreven.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 09:41
    • NicoS

      Posts: 19.306

      Je hebt zojuist ook geschiedenis geschreven….o verrek, ik nu ook….;)

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 10:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.234

    Ik kan wel zeggen dat in huize sjagerijn ook geschiedenis werd en wordt geschreven, maar dat doe ik niet.

    Nou, vooruit dan.....ik ben nog nooit zo oud geweest als nu.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 09:55

