Bernhard van Oranje op weg naar topfunctie bij FIA?

De Dutch Grand Prix op Zandvoort was afgelopen weekend een enorm succes. Eén van de belangrijkste mensen achter het evenement is Bernhard van Oranje. In de toekomst wordt zijn rol in de autosport mogelijk nog groter, want FIA-presidentskandidaat Tim Mayer heeft hem aan zijn team toegevoegd.

Van Oranje speelde een belangrijke rol bij de comeback van de Formule 1 in Zandvoort. Nu de race volgend jaar van de kalender gaat verdwijnen, zal de invloed van Nederland op de sport ook kleiner worden. De invloed van Van Oranje kan groter worden, want Mayer maakte in Zandvoort bekend dat hij hem heeft gevraagd als strategisch adviseur.

Mayer neemt het tijdens de presidentschapsverkiezingen van de FIA op tegen zittend president Mohammed Ben Sulayem. Hij ontving in de afgelopen jaren veel kritiek, en ontsloeg Mayer vorig jaar. De Amerikaan was werkzaam als steward, maar werd na een conflict de deur gewezen. Nu wil hij Ben Sulayem van de troon stoten, en hij heeft grootste plannen.

Waarom valt de keuze op Van Oranje?

Van Oranje past in dat plaatje, zo stelt Mayer bij De Telegraaf: "Bernhard heeft zijn sporten verdiend en ik denk dat hij drie zeer belangrijke kwaliteiten heeft, die cruciaal zijn voor de toekomst van de autosport. En niet alleen van de autosport, maar ook van de wereldwijde mobiliteit. Want de FIA gaat veel verder dan sport alleen."

"Allereerst denk ik dat Bernhard iemand is die heeft aangetoond een leider te zijn en een team kan aansturen. Daarnaast is de race op Zandvoort een ongelooflijk voorbeeld geweest voor alles en iedereen, als het gaat om duurzaamheid. Bijna iedereen komt hier naar de race met het openbaar vervoer of de fiets. Niet alleen omdat het kan en moet, maar vooral omdat het vanaf dag één is aangemoedigd door de organisatie."

Wat is Mayers derde punt?

Mayer komt daarna met zijn derde en laatste punt: "Bernhard heeft als ondernemer heel veel bereikt en kan mensen verbinden. Dat is ongekend belangrijk voor de FIA. Dat je als federatie een goede relatie onderhoudt met al je stakeholders."

"Bernhard en zijn team hebben altijd laten zien dat ze jarenlang vooruit durven te kijken. Dus niet denken: 'we kunnen die en die motor gebruiken over twee jaar'. Nee, we moeten nu al praten over regelgeving voor 2037, om maar iets te noemen. Mannen zoals Bernhard kijken tien, vijftien jaar vooruit."