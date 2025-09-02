Onfortuinlijke Hadjar krijgt nieuwe beker thuisgestuurd

Isack Hadjar pakte afgelopen weekend in Zandvoort zijn eerste podiumplaats uit zijn Formule 1-loopbaan. De Fransman en zijn team Racing Bulls vierden een groot feestje, maar daarbij sneuvelde wel zijn trofee. De organisatie en de partij die de bekers had gemaakt gaan ervoor zorgen dat Hadjar een nieuw exemplaar krijgt.

Hadjar was dé verrassing van het raceweekend in Zandvoort. De Franse coureur kwalificeerde zich als vierde, en wist die positie knap vast te houden in de race. Hij wist aanvallen van de Ferrari's en de Mercedessen af te slaan, en profiteerde vervolgens van de uitvalbeurt van McLaren-coureur Lando Norris.

Speciale bekers

Hadjar hield zijn hoofd koel in de slotfase van de race, en mocht samen met Oscar Piastri en Max Verstappen naar het podium. Het zorgde voor dolle vreugde bij Hadjar, die vol trots zijn trofee in ontvangst nam. De organisatie van de Dutch Grand Prix had groots uitgepakt met een keramieken beker die met de hand waren beschilderd met Delfts Blauw.

Beker breekt in tweeën

Na afloop van de race vierde Hadjar een feestje met zijn team Racing Bulls in de pitlane. Toen Hadjar de beker van de grond wilde pakken tijdens het fotomoment, ging het mis. Het ding brak in tweeën, en dat zorgde voor een schrikmomentje. De vreugde was er niet minder om, maar de vraag was wat er nu ging gebeuren.

Nieuwe trofee in de maak

Hadjar hoeft niet te treuren, want hij zal een nieuw exemplaar van de beker ontvangen. Royal Delft laat dat in een statement weten aan PlanetF1: "Samen met de Dutch Grand Prix willen we natuurlijk dat de winnaar van de derde plek de beker krijgt die hij verdient. We gaan een nieuwe trofee maken voor Hadjar."

"Wanneer deze zal worden afgeleverd, is nog niet bekend. We gaan er in ieder geval hard aan werken. De gebroken beker blijft bij Hadjar. Voor hem is het ook een herinnering aan een legendarisch moment."