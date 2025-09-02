Het scheelde niet veel of de Grand Prix van Nederland was voor Max Verstappen in mineur geëindigd. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing waagde bij de start een poging om beide McLarens te verschalken, wat bijna resulteerde in een crash. Tot grote verbazing van de F1-analisten wist Verstappen zijn RB21 echter op de baan te houden.

De openingsfase op het circuit van Zandvoort leverde meteen spektakel op. Verstappen, die in de vrije trainingen worstelde met de harde banden, koos voor de zachte compound om later naar de mediums te wisselen. Het gros van het veld – op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda na – startte op de mediumband. Dankzij de zachtere band had Verstappen een betere start dan polesitter Oscar Piastri en Lando Norris. Hij passeerde Norris, maar gleed richting de eerste kombocht over het zand. Dat had bijna in een zware crash kunnen eindigen, maar Verstappen hield zijn bolide knap onder controle.

Aan tafel bij het Ziggo Sport Race Café konden de analisten hun ogen nauwelijks geloven. “Als je die kan redden, op die manier…”, reageerde voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos vol ongeloof. “Hij neemt wel risico, deze meneer.”

“De banking heeft hem geholpen, maar hij ging met twee wielen in het gras met overstuur. Er zijn maar weinig coureurs die dat kunnen opvangen. Je moet met de rode band ook wel risico nemen, anders heb je geen voordeel van die strategie, maar dit was alles of niets”, vervolgde Doornbos.

Ook Renger van der Zande keek met verbazing toe hoe Verstappen half driftend voor Norris bleef. “Toen hij op het stof kwam, dacht hij: ik zet hem gewoon vol aan de binnenkant in die banking. Op de zachtere band. Hij dacht: 'ik heb die grip, ik maak de move'. Vervolgens kwam hij over het gras. Met dat overstuur, voor hetzelfde geld peer je ’m zo de vangrail in”, aldus Van der Zande.

Verstappen finishte uiteindelijk zijn thuisrace als tweede achter Piastri. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing stond zo opnieuw op het podium in Zandvoort, waar hij tot dusver altijd bij de beste drie eindigde.