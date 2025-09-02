user icon
Verstappen wekt verbazing bij F1-analisten: "Deze meneer neemt risico's"

Verstappen wekt verbazing bij F1-analisten: "Deze meneer neemt risico's"
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 11:22
  • comments 12
  • Door: Jeroen Immink

Het scheelde niet veel of de Grand Prix van Nederland was voor Max Verstappen in mineur geëindigd. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing waagde bij de start een poging om beide McLarens te verschalken, wat bijna resulteerde in een crash. Tot grote verbazing van de F1-analisten wist Verstappen zijn RB21 echter op de baan te houden.

De openingsfase op het circuit van Zandvoort leverde meteen spektakel op. Verstappen, die in de vrije trainingen worstelde met de harde banden, koos voor de zachte compound om later naar de mediums te wisselen. Het gros van het veld – op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda na – startte op de mediumband. Dankzij de zachtere band had Verstappen een betere start dan polesitter Oscar Piastri en Lando Norris. Hij passeerde Norris, maar gleed richting de eerste kombocht over het zand. Dat had bijna in een zware crash kunnen eindigen, maar Verstappen hield zijn bolide knap onder controle.

Aan tafel bij het Ziggo Sport Race Café konden de analisten hun ogen nauwelijks geloven. “Als je die kan redden, op die manier…”, reageerde voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos vol ongeloof. “Hij neemt wel risico, deze meneer.”

“De banking heeft hem geholpen, maar hij ging met twee wielen in het gras met overstuur. Er zijn maar weinig coureurs die dat kunnen opvangen. Je moet met de rode band ook wel risico nemen, anders heb je geen voordeel van die strategie, maar dit was alles of niets”, vervolgde Doornbos.

Ook Renger van der Zande keek met verbazing toe hoe Verstappen half driftend voor Norris bleef. “Toen hij op het stof kwam, dacht hij: ik zet hem gewoon vol aan de binnenkant in die banking. Op de zachtere band. Hij dacht: 'ik heb die grip, ik maak de move'. Vervolgens kwam hij over het gras. Met dat overstuur, voor hetzelfde geld peer je ’m zo de vangrail in”, aldus Van der Zande.

Verstappen finishte uiteindelijk zijn thuisrace als tweede achter Piastri. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing stond zo opnieuw op het podium in Zandvoort, waar hij tot dusver altijd bij de beste drie eindigde.

John6

Posts: 10.993

Waar zijn die verhalen nou als je vader bent, dan zal je voorzichtiger rijden, ik zou zeggen kijk de start nog eens terug van afgelopen weekend.

  • 6
  • 2 sep 2025 - 12:08
Reacties (12)

  • Rocks

    Posts: 999

    Wie geen risico neemt kan wel thuisblijven 😎

    • + 2
    • 2 sep 2025 - 11:31
    • This Guy 33

      Posts: 302

      Zeg dat ff tegen Norris! 😉

      • + 3
      • 2 sep 2025 - 11:36
    • skibeest

      Posts: 1.870

      Norris nam risico met zijn motor. Toch te veel belast

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 12:53
    • nr 76

      Posts: 6.790

      Wat een onzin, Skibeest.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 13:46
  • Skoda F1

    Posts: 265

    De dood of de gladiolen.. Niks te verliezen dacht ik.

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 11:35
  • OrangeArrows

    Posts: 3.258

    Als het 9 van de 10 keer goed gaat, moet de je de risico’s blijven nemen.

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 12:07
  • John6

    Posts: 10.993

    Waar zijn die verhalen nou als je vader bent, dan zal je voorzichtiger rijden, ik zou zeggen kijk de start nog eens terug van afgelopen weekend.

    • + 6
    • 2 sep 2025 - 12:08
  • gridiron

    Posts: 2.791

    Dat is toch geen nieuws meer, iedereen weet dat toch al

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 12:14
  • Kubica

    Posts: 5.587

    Hallooooo, zijn de F1-analysten daar na zoveel jaar eindelijk achter gekomen?

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 12:48
    • F1jos

      Posts: 4.635

      Dat kunnen we van anaalisten niet verwachten.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 13:08
    • nr 76

      Posts: 6.790

      Jos, die komen toch weleens ergens achter?

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 13:47
  • Mr Marly

    Posts: 7.778

    Ja dat was een mooi staaltje stuurkunsten, vond de start van Piastri ook zeer goed, kwam niet helemaal top van zijn plek maar kneep direct Norris en liet Max naar buiten lopen. En dat onder immense druk. De actie van Leclerc was ook een zeer gewaagde en mooi om te zien.

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 13:34

