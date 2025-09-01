Voormalig F1-coureur en teamgenoot Fernando Alonso gearresteerd

Een voormalig teamgenoot van Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft zich aardig in de problemen gewerkt in Brazilië. Hij is opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het illegaal bezitten van een luxe auto. De coureur in kwestie? Tarso Marques.

De oud-coureur heeft drie jaar in de Formule 1 gereden. Hij maakte zijn debuut in 1996 en eindigde in 2001. Daartussen zat drie jaar afwezigheid. De Braziliaan was de eerste teamgenoot van Alonso.

Waarom is hij opgepakt?

Tarso Marques reed met een Lamborghini Gallardo in São Paulo. De auto had geen nummerplaat, dus Marques werd staande gehouden. De Braziliaan bleek in overtreding te zijn en had de auto illegaal in bezit. De auto had een opgebouwde schuld van 1,3 miljoen Braziliaanse real op het voertuig, aldus The Washington Post.

Tarso Marques heeft drie jaar in de Formule 1 gereden. De coureur heeft alleen maar voor Minardi gereden. In 1996 mocht hij twee races rijden, maar viel hij in beide races uit. In 1997 verving Marques Jarno Trulli bij Minardi. De coureur reed in totaal tien races dat seizoen. De coureur werd vervangen door Esteban Tuero.

Seizoen met Alonso

In 2001 reed Marques zijn enige volledige seizoen. De Braziliaan nam het op tegen rookie Fernando Alonso. De Spanjaard groeide uit tot tweevoudig wereldkampioen, maar Marques hield het bij een seizoen. De Braziliaan behaalde betere prestaties dan Fernando Alonso, maar wist geen punten te scoren. Minardi wilde daarom een andere line-up.

Andere avonturen

De twee coureurs werden vervangen door Luca Badoer en Marc Gené. Na het avontuur bij Minardi heeft Marques nog wat klussen gehad als reservecoureur en vertrok uiteindelijk naar het Braziliaanse stock car racing. Daar reed Marques zijn laatste race in 2018.

Hij waagde ook nog een aantal seizoenen zijn poging in het Amerikaanse CART-kampioenschap. In 1999 reed hij een handvol races voor het team van Penske, waar hij slechts vier puntjes wist te scoren. Later reed hij ook nog een aantal jaren voor het team van Dale Coyne Racing.

De Braziliaan kwam in totaal uit op 26 Grands Prix. De coureur behaalde daarin nul punten en heeft daarom nooit naam gemaakt in de Formule 1. Hij was in zijn thuisland opgepakt.