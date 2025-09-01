user icon
Voormalig F1-coureur en teamgenoot Fernando Alonso gearresteerd

Voormalig F1-coureur en teamgenoot Fernando Alonso gearresteerd
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 16:46
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Een voormalig teamgenoot van Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft zich aardig in de problemen gewerkt in Brazilië. Hij is opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het illegaal bezitten van een luxe auto. De coureur in kwestie? Tarso Marques.

De oud-coureur heeft drie jaar in de Formule 1 gereden. Hij maakte zijn debuut in 1996 en eindigde in 2001. Daartussen zat drie jaar afwezigheid. De Braziliaan was de eerste teamgenoot van Alonso. 

Meer over Fernando Alonso Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

30 aug
 Alonso gaat zoon van Nederlandse F1-coureur begeleiden

Alonso gaat zoon van Nederlandse F1-coureur begeleiden

29 aug

Waarom is hij opgepakt?

Tarso Marques reed met een Lamborghini Gallardo in São Paulo. De auto had geen nummerplaat, dus Marques werd staande gehouden. De Braziliaan bleek in overtreding te zijn en had de auto illegaal in bezit. De auto had een opgebouwde schuld van 1,3 miljoen Braziliaanse real op het voertuig, aldus The Washington Post.

Tarso Marques heeft drie jaar in de Formule 1 gereden. De coureur heeft alleen maar voor Minardi gereden. In 1996 mocht hij twee races rijden, maar viel hij in beide races uit. In 1997 verving Marques Jarno Trulli bij Minardi. De coureur reed in totaal tien races dat seizoen. De coureur werd vervangen door Esteban Tuero

Seizoen met Alonso

In 2001 reed Marques zijn enige volledige seizoen. De Braziliaan nam het op tegen rookie Fernando Alonso. De Spanjaard groeide uit tot tweevoudig wereldkampioen, maar Marques hield het bij een seizoen. De Braziliaan behaalde betere prestaties dan Fernando Alonso, maar wist geen punten te scoren. Minardi wilde daarom een andere line-up. 

Andere avonturen

De twee coureurs werden vervangen door Luca Badoer en Marc Gené. Na het avontuur bij Minardi heeft Marques nog wat klussen gehad als reservecoureur en vertrok uiteindelijk naar het Braziliaanse stock car racing. Daar reed Marques zijn laatste race in 2018.

Hij waagde ook nog een aantal seizoenen zijn poging in het Amerikaanse CART-kampioenschap. In 1999 reed hij een handvol races voor het team van Penske, waar hij slechts vier puntjes wist te scoren. Later reed hij ook nog een aantal jaren voor het team van Dale Coyne Racing.

De Braziliaan kwam in totaal uit op 26 Grands Prix. De coureur behaalde daarin nul punten en heeft daarom nooit naam gemaakt in de Formule 1. Hij was in zijn thuisland opgepakt.

 

F1 Nieuws Fernando Alonso Tarso Marques

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 602
  • Podiums 9
  • Grand Prix 183
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel
