Enorme teleurstelling bij Koning Willem-Alexander over verdwijnen Dutch GP

Enorme teleurstelling bij Koning Willem-Alexander over verdwijnen Dutch GP
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 08:11
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort was afgelopen weekend weer een groot succes. Het was echter wel de een na laatste editie van de race, en dat zorgt voor teleurstelling. Zelfs Koning Willem-Alexander geeft toe dat hij baalt als een stekker.

De organisatie van de Dutch Grand Prix had weer groots uitgepakt voor deze editie van de race. Er waren deejay's, het volkslied werd gezongen door operaster Henk Poort en de vliegtuig van de luchtmacht vlogen over de baan. Op de baan was het ook een groot spektakel met een koningsdrama voor Ferrari, een uitvalbeurt van Lando Norris en een prachtige tweede plaats van Max Verstappen.

Ook het koningshuis baalt

Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van Koning Willem-Alexander, die aanwezig was in Zandvoort. Hij baalt van het feit dat de race gaat verdwijnen, zo liet hij weten aan het ANP: "Ik begrijp de financiële overwegingen, maar het is jammer dat de Formule 1 weer verdwijnt. We kunnen gelukkig nog twee keer genieten. En wie weet keert het evenement nog eens terug. Maar het is absoluut één van de mooiste evenementen die we hebben."

Wat vindt de koning van de Formule 1?

De race wordt mede georganiseerd door de neef van de koning, prins Bernhard junior. De majesteit weet dus wat er achter de schermen speelt, en hij heeft tot nu toe samen met zijn gezin alle edities van de Dutch Grand Prix bezocht. Hij was het stralend middelpunt van de show die de organisatie had neergezet.

Hij stelt dat hij enorm gefascineerd is door de Formule 1: "Het is de combinatie van topsport, kracht en technische kennis. De innovaties in de Formule 1 komen uiteindelijk terug op de weg in duurzaamheid, nog betere materialen en uiteindelijk nog veiligere auto's. De maatschappij heeft er dus ook echt wat aan."

Reacties (5)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.216

    ......en ik hoefde niets te betalen hahaha, ik had vrijkaartjes hahaha...aldus onze koning.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:03
    • OrangeArrows

      Posts: 3.256

      Had hij weer geluk.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:21
    • racepace1

      Posts: 544

      Zou jij weigeren dan?
      En stel Ouw je was geboren als de koning? wat zou je doen meteen je koningschap opzeggen? en zeggen ik hoef dat geld niet hou maar... tuurlijk

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:49
  • Beri

    Posts: 6.656

    "De vliegtuig"
    "De majesteit"

    Er moet iemand terug naar skolla.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:38
  • Olav Drol

    Posts: 530

    Hij heeft genoeg geld om het evenement te sponsoren.

    Nou ja, laat maar. Waarschijnlijk declareert hij de kosten dan achteraf bij de regering.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:43

