Hadjar laat jeugddroom uitkomen: "Hopelijk volgen er nog meer podiums!"

Hadjar laat jeugddroom uitkomen: "Hopelijk volgen er nog meer podiums!"
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 17:16
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Voor het eerst in zijn nog maar korte Formule 1-loopbaan mocht Isack Hadjar naar het podium. In Zandvoort reed de Racing Bulls-jongeling een geweldige race, en profiteerde hij van de uitvalbeurt van Lando Norris. De derde plaats zorgde voor dolle vreugde bij Hadjar en zijn team.

Hadjar was op zaterdag al de grote verrassing van de kwalificatie in Nederland. Op het circuit van Zandvoort noteerde hij de vierde tijd, en in de race wist hij deze positie kwam vast te houden. Hij kwam steeds beter in zijn ritme, en wist een aantal aanvallen van snellere jongens af te slaan. Toen Lando Norris uitviel met mechanische problemen, wist Hadjar daar van te profiteren.

Onwerkelijk gevoel

Als een kind zo blij vloog Hadjar na afloop zijn team in de armen. Met een enorme grijns op zijn gezicht sprak hij daarna met interviewer van dienst Giedo van der Garde: "Dit voelt een beetje onwerkelijk. Wat voor mij het meest verrassende was, was dat ik die vierde plaats de hele race wist vast te houden."

De een zijn dood is de ander zijn brood

Hadjar profiteerde van de problemen van Norris, en dat vindt de jonge Fransman een beetje jammer: "Het was jammer voor Lando, maar we profiteerden van de situatie, en wij hebben ook geen enkele fout gemaakt. De auto lag echt het hele weekend op rails. Ik ben ook heel erg blij met mezelf, want ik heb alles gemaximaliseerd, geen fouten gemaakt en ik mocht naar het podium. Ik ben dus heel erg blij voor onze jongens."

Droom wordt werkelijkheid

Hadjar heeft nu één van grootste dromen verwezenlijkt: "Het op het podium staan in de Formule 1 was al mijn doel sinds ik een kind was. Dit is dus mijn eerste stap, maar eerste keer op het podium en hopelijk komen er hierna nog veel meer podiumplekken aan."

Redcarsmatter

Posts: 5.275

Hadjar rookie van het jaar. Maar ik het niet laten om Bearman op P6 vanuit de pits ook te huldigen.
En een Ferrari dubbel was ook weer lang geleden.

  • 6
  • 31 aug 2025 - 17:31
F1 Nieuws Isack Hadjar Racing Bulls GP Nederland 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • MWHT

    Posts: 5.560

    Uitstekend en volwassen gereden, dik verdiend podium.

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 17:24
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.275

    Hadjar rookie van het jaar. Maar ik het niet laten om Bearman op P6 vanuit de pits ook te huldigen.
    En een Ferrari dubbel was ook weer lang geleden.

    • + 5
    • 31 aug 2025 - 17:31
  • Mrduplex

    Posts: 1.597

    Top prestatie 👍👍👍

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 17:39
  • schwantz34

    Posts: 40.774

    Ik ga aan de Bami saté met extra Hadjar!

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 17:41
  • Vallie

    Posts: 445

    Kerel heeft lekker gereden.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 17:49
  • Jos van het Grind

    Posts: 62

    Mega-prestatie van Hadjar. Ik voelde (bijna) dezelfde emoties als toen Verstappen zijn eerste F1-zege in Spanje binnen haalde.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 18:23
  • meister

    Posts: 4.062

    Niet te veel hopen daarbij een olifant legt de grootste hopen

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 19:01
  • Remco_F1

    Posts: 3.134

    De beker van Hadjar ligt inmiddels in 2 stukken, dat krijg je wanneer je bekers maakt van porselein.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 19:15

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

