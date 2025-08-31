Hadjar laat jeugddroom uitkomen: "Hopelijk volgen er nog meer podiums!"

Voor het eerst in zijn nog maar korte Formule 1-loopbaan mocht Isack Hadjar naar het podium. In Zandvoort reed de Racing Bulls-jongeling een geweldige race, en profiteerde hij van de uitvalbeurt van Lando Norris. De derde plaats zorgde voor dolle vreugde bij Hadjar en zijn team.

Hadjar was op zaterdag al de grote verrassing van de kwalificatie in Nederland. Op het circuit van Zandvoort noteerde hij de vierde tijd, en in de race wist hij deze positie kwam vast te houden. Hij kwam steeds beter in zijn ritme, en wist een aantal aanvallen van snellere jongens af te slaan. Toen Lando Norris uitviel met mechanische problemen, wist Hadjar daar van te profiteren.

Onwerkelijk gevoel

Als een kind zo blij vloog Hadjar na afloop zijn team in de armen. Met een enorme grijns op zijn gezicht sprak hij daarna met interviewer van dienst Giedo van der Garde: "Dit voelt een beetje onwerkelijk. Wat voor mij het meest verrassende was, was dat ik die vierde plaats de hele race wist vast te houden."

De een zijn dood is de ander zijn brood

Hadjar profiteerde van de problemen van Norris, en dat vindt de jonge Fransman een beetje jammer: "Het was jammer voor Lando, maar we profiteerden van de situatie, en wij hebben ook geen enkele fout gemaakt. De auto lag echt het hele weekend op rails. Ik ben ook heel erg blij met mezelf, want ik heb alles gemaximaliseerd, geen fouten gemaakt en ik mocht naar het podium. Ik ben dus heel erg blij voor onze jongens."

Droom wordt werkelijkheid

Hadjar heeft nu één van grootste dromen verwezenlijkt: "Het op het podium staan in de Formule 1 was al mijn doel sinds ik een kind was. Dit is dus mijn eerste stap, maar eerste keer op het podium en hopelijk komen er hierna nog veel meer podiumplekken aan."