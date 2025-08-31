user icon
Zandvoort houdt de adem in: gaat het regenen tijdens de race?

Zandvoort houdt de adem in: gaat het regenen tijdens de race?
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 14:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort gaat vanmiddag van start. Het gaat het hele weekend al over één ding: de regen. Er is nog geen neerslag gevallen tijdens de F1-sessies, maar hoe zijn de omstandigheden straks in de race?

Voorafgaand het weekend leek het er sterk op dat de teams en de coureurs vooral op de inters en wets zouden rijden. Er werd voor alle drie de dagen flinke regen voorspeld, maar al snel werd dat beeld genuanceerder. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag bleef het droog, terwijl de derde vrije training werd verreden op een opdrogende baan. De kwalificatie werd volledig droog verreden.

Regen bleef vooralsnog uit

Voor vandaag verwacht men weinig regen. In de ochtend was het druilerig, maar in de uren richting de start van de Grand Prix verwachten de weerstations geen nieuwe neerslag. In de loop van de middag verandert dat weerbeeld een beetje, en trekken er buien over het kustgebied. Het is alleen nog maar de vraag of deze de baan gaan raken.

Wat zegt de FIA?

De FIA schatte de kans op neerslag tijdens de race vanochtend in op zestig procent, maar ook daar lijkt men dus weinig met zekerheid te kunnen zeggen. Het meest realistische scenario is dat de race wordt verreden onder droge omstandigheden.

Kansen voor Verstappen

De tienduizenden oranjefans op de tribunes kunnen hun poncho dus voor de zekerheid wel inpakken. Ze kunnen gaan kijken naar een race die waarschijnlijk zal uitdraaien op een spektakel, want in de kwalificatie bleek al dat de verschillen kleiner waren dan verwacht. De eerste startrij wordt gedeeld door McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, terwijl thuisrijder Max Verstappen op de derde plaats start. Hij krijgt op de tweede startrij gezelschap van Racing Bulls-coureur Isack Hadjar. De Fransman rijdt voor Red Bulls zusterteam, en kan Verstappen dus helpen.

Reacties (7)

  • jd2000

    Posts: 7.270

    Daar zijn we zo goed in, weersvoorspellingen. Als de Bilt code geel afgeeft kan je het beste de zonnebrandcrème pakken.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 14:38
    • mario

      Posts: 14.087

      Met oranje-bronze zoals Trump het doet.... Het wordt sowieso Oranje boven 😂

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 14:51
  • mario

    Posts: 14.087

    Het wordt sowieso een Oranje-feest..... 😎

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 14:50
  • mario

    Posts: 14.087

    WOW!!! Hoe die twee beste coureurs omgaan met alle situaties,..... Echt de beste coureurs van dit moment!!!!

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 15:45
  • mario

    Posts: 14.087

    Jammer joh..... Je ziet nu al dat Hadjar Max niet mag inhalen...... Hadjar ging als een malle richting Max en zou 'm zomaar in kunnen halen..... Maar RBR verbiet het hem om Max in te halen en nu zie je dat de afstand tussen Max en Hadjar niet meer 1,2 sconden is, maar 2,4 seconden is.......
    Jammer dat ze bij RBR niet hun coureurs laten racen......

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 16:06
  • mario

    Posts: 14.087

    Ik weet dat heel veel Max fanaten hier niet blij mee zullen zijn, maar ik zou Hadjar gewoon de kans geven.... Hij kan Max pakken, waarom laat je hem dat dat niet doen????

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 16:15
  • mario

    Posts: 14.087

    Ondanks dat hij binnen een seconde was bij Max, mag toch Hadjar niet voorbij Max..... Jammar man...... Max moet op het podium en Hadjar mag dus niets..... Jammer joh....

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:29

