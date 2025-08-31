Zandvoort houdt de adem in: gaat het regenen tijdens de race?

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort gaat vanmiddag van start. Het gaat het hele weekend al over één ding: de regen. Er is nog geen neerslag gevallen tijdens de F1-sessies, maar hoe zijn de omstandigheden straks in de race?

Voorafgaand het weekend leek het er sterk op dat de teams en de coureurs vooral op de inters en wets zouden rijden. Er werd voor alle drie de dagen flinke regen voorspeld, maar al snel werd dat beeld genuanceerder. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag bleef het droog, terwijl de derde vrije training werd verreden op een opdrogende baan. De kwalificatie werd volledig droog verreden.

Regen bleef vooralsnog uit

Voor vandaag verwacht men weinig regen. In de ochtend was het druilerig, maar in de uren richting de start van de Grand Prix verwachten de weerstations geen nieuwe neerslag. In de loop van de middag verandert dat weerbeeld een beetje, en trekken er buien over het kustgebied. Het is alleen nog maar de vraag of deze de baan gaan raken.

Wat zegt de FIA?

De FIA schatte de kans op neerslag tijdens de race vanochtend in op zestig procent, maar ook daar lijkt men dus weinig met zekerheid te kunnen zeggen. Het meest realistische scenario is dat de race wordt verreden onder droge omstandigheden.

Kansen voor Verstappen

De tienduizenden oranjefans op de tribunes kunnen hun poncho dus voor de zekerheid wel inpakken. Ze kunnen gaan kijken naar een race die waarschijnlijk zal uitdraaien op een spektakel, want in de kwalificatie bleek al dat de verschillen kleiner waren dan verwacht. De eerste startrij wordt gedeeld door McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, terwijl thuisrijder Max Verstappen op de derde plaats start. Hij krijgt op de tweede startrij gezelschap van Racing Bulls-coureur Isack Hadjar. De Fransman rijdt voor Red Bulls zusterteam, en kan Verstappen dus helpen.