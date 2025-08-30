Hadjar zorgt voor mega verrassing: "Beste rondje van het jaar!"

Alle ogen waren in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort gericht op Max Verstappen en de McLarens. Achter deze drie coureurs stal er een andere coureur de show: Isack Hadjar. Hij noteerde de vierde tijd, en dat zorgde voor een vreugde-explosie bij de snelle jongeling.

Hadjar is bezig met een droomjaar in de Formule 1. De coureur van Racing Bulls maakt veel indruk met zijn constante prestaties, en is vooral heel erg sterk in de kwalificaties. Ook in Zandvoort was hij zijn teamgenoot Liam Lawson weer te snel af, en wist hij een prachtige vierde tijd te rijden. Het is Hadjars beste prestatie in een kwalificatie tot nu toe.

Heel erg tevreden

Na afloop was Hadjar uitzinnig van vreugde en sprak hij zich uit bij Motorsport.com: "Ik ben heel blij, eindelijk ben ik echt tevreden met wat ik heb gedaan. Het was een goede prestatie van mijn kant. De auto presteerde precies zoals ik wilde, vooral in die laatste ronde."

"Misschien hadden we wat geluk met de windvlagen die er vandaag waren. Het is een vreselijk gevoel als je wordt geraakt door één van die windvlagen, je kunt daardoor zomaar twee tienden verliezen in een bocht. Je moet daar ook een beetje geluk mee hebben."

'Mijn beste rondje van het jaar'

Hadjar had dat geluk, en moest alleen de McLarens en regerend wereldkampioen Max Verstappen voor zich dulden. Enthousiast liet hij zijn mening horen over zijn prestatie: "Ik had echt een geweldige ronde. De auto was echt fantastisch. Het was zeker mijn beste rondje van het jaar. Dit circuit is zwaar en ook best veeleisend, maar ik ging er echt vol voor. Vooral in die laatste bocht, waar ik nog een extra tiende wist te pakken. Dat was echt heel erg speciaal."

Hadjar was ruim sneller dan zijn teamgenoot Liam Lawson, die de achtste tijd wist te noteren.