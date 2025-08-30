user icon
Hadjar zorgt voor mega verrassing: "Beste rondje van het jaar!"

Hadjar zorgt voor mega verrassing: "Beste rondje van het jaar!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 18:53
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Alle ogen waren in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort gericht op Max Verstappen en de McLarens. Achter deze drie coureurs stal er een andere coureur de show: Isack Hadjar. Hij noteerde de vierde tijd, en dat zorgde voor een vreugde-explosie bij de snelle jongeling.

Hadjar is bezig met een droomjaar in de Formule 1. De coureur van Racing Bulls maakt veel indruk met zijn constante prestaties, en is vooral heel erg sterk in de kwalificaties. Ook in Zandvoort was hij zijn teamgenoot Liam Lawson weer te snel af, en wist hij een prachtige vierde tijd te rijden. Het is Hadjars beste prestatie in een kwalificatie tot nu toe.

Heel erg tevreden

Na afloop was Hadjar uitzinnig van vreugde en sprak hij zich uit bij Motorsport.com: "Ik ben heel blij, eindelijk ben ik echt tevreden met wat ik heb gedaan. Het was een goede prestatie van mijn kant. De auto presteerde precies zoals ik wilde, vooral in die laatste ronde."

"Misschien hadden we wat geluk met de windvlagen die er vandaag waren. Het is een vreselijk gevoel als je wordt geraakt door één van die windvlagen, je kunt daardoor zomaar twee tienden verliezen in een bocht. Je moet daar ook een beetje geluk mee hebben."

'Mijn beste rondje van het jaar'

Hadjar had dat geluk, en moest alleen de McLarens en regerend wereldkampioen Max Verstappen voor zich dulden. Enthousiast liet hij zijn mening horen over zijn prestatie: "Ik had echt een geweldige ronde. De auto was echt fantastisch. Het was zeker mijn beste rondje van het jaar. Dit circuit is zwaar en ook best veeleisend, maar ik ging er echt vol voor. Vooral in die laatste bocht, waar ik nog een extra tiende wist te pakken. Dat was echt heel erg speciaal."

Hadjar was ruim sneller dan zijn teamgenoot Liam Lawson, die de achtste tijd wist te noteren.

  • 2
  • 30 aug 2025 - 18:56
F1 Nieuws Isack Hadjar Racing Bulls GP Nederland 2025

Reacties (9)

  • delange

    Posts: 2.540

    Als ie maar oplet dat Liam morgen alsnog voor hem eindigt.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 18:55
  • Larry Perkins

    Posts: 59.496

    Ik herhaal het hier maar ff want dan leest Isack het ook...

    Het beste wat Hadjar kan overkomen is dat hij nog een jaar in de Minarditororossoalphataurivisacashapprbformulaoneracingbulls mag rijden om zijn naam definitief te vestigen en (nog meer) zelfvertrouwen op te bouwen.

    Naast Max bij RBR gaan rijden is een groot risico voor je F1-carrière en dan kun je maar beter al credits hebben opgebouwd.
    Je ziet het nu ook aan Perez, zonder zijn F1-loopbaan voorafgaand aan zijn RBR-periode had hij wellicht of waarschijnlijk geen nieuwe kans bij Cadillac gekregen, want de Yankees doen het niet alleen door Checo's sponsors...

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 19:22
  • red slow

    Posts: 3.194

    Liam weer te snel af?
    Q1 Liam 4e tijd, Q2 8e tijd en voor Hadjar. In Q3 maakte hij helaas een fout, tot Q3 had Lawson Hadjar in zijn zak.

    Hongarije en Spa was het stuivertje wisselen. In de race echter is het Lawson die de overhand aan het krijgen is.

    Denk dat morgen een leuke race word tussen die twee

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 19:24
  • Larry Perkins

    Posts: 59.496

    Hadjar is uitzinnig van vreugde.
    Verstappen heeft een grote lach.
    Marko jubelt.
    De McLaren-teambaas glundert.
    Piastri is heel erg blij...

    De halve paddock verschijnt morgen bezopen aan het ontbijt...

    (ik mag Isack, Max, Helmut, Stella en Oscar zeggen!)

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 19:31
    • schwantz34

      Posts: 40.763

      En Lance?

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 19:44
    • Larry Perkins

      Posts: 59.496

      Lance scheldt zijn monteurs verrot omdat ze zijn bolide sneller moeten opknappen.
      Dus hij is woedend, ziedend, woest en buiengewoon boos en... hij gaat zich nou bezatten!

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 20:11

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 37
  • Team Racing Bulls
  • Punten 22
  • Podiums 0
  • Grand Prix 14
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (20)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
