Zandvoort haalt opgelucht adem: Tickets uitverkocht

Na een chaotische vrijdag gaat het raceweekend in Zandvoort vandaag verder met de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie. De organisatie kwam vanochtend met goed nieuws naar buiten, want voor de zaterdag en de zondag zijn alle kaartjes uitverkocht.

Voorafgaand het Grand Prix-weekend in Zandvoort leek het erop dat men ernstig rekening moest houden met lege tribunes. De tickets waren nog lang niet uitverkocht, maar de organisatie maakte zich geen zorgen. Voor de vrijdag waren er nog veel tickets verkrijgbaar, terwijl er goede hoop bestond op een uitverkocht huis op de zaterdag en de zondag. Het bericht dat alle tickets waren verkocht bleef echter uit.

Goed nieuws voor de organisatie

Voor de vrijdag waren de tickets dan ook niet uitverkocht, en de coureurs werkten de eerste vrije trainingen af voor halfvolle tribunes. Vanochtend meldde de organisatie van de Dutch Grand Prix dat ze goed nieuws hebben: de tickets voor de zaterdag en de zondag zijn uitverkocht. Dat betekent dus dat alle stoeltjes vandaag gevuld zullen zijn tijdens de belangrijke kwalificatie. Voor de Grand Prix kan men dus ook rekenen op een groot oranjefeest.

Zijn echt alle kaartjes verkocht?

Er valt wel een kanttekening te plaatsen bij het enthousiaste bericht van de organisatie van de Dutch Grand Prix. Het gaat hier namelijk om tickets die zijn verkocht vanuit de Dutch Grand Prix zelf, voor bijvoorbeeld de speciale Max Verstappen-tribune zijn nog wel een aantal kaartjes beschikbaar. Ook op platforms zoals Ticketswap zouden nog kaartjes te vinden zijn.

Ander verhaal in 2026

Voor de organisatie is het in ieder geval goed nieuws, want in de afgelopen dagen verschenen er overal berichten dat de interesse in het evenement is afgenomen. Het is de verwachting dat de tickets voor 2026 sneller uitverkocht zullen raken. Volgend jaar wordt immers de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort verreden.