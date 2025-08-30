user icon
icon

Zandvoort haalt opgelucht adem: Tickets uitverkocht

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zandvoort haalt opgelucht adem: Tickets uitverkocht
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 11:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Na een chaotische vrijdag gaat het raceweekend in Zandvoort vandaag verder met de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie. De organisatie kwam vanochtend met goed nieuws naar buiten, want voor de zaterdag en de zondag zijn alle kaartjes uitverkocht.

Voorafgaand het Grand Prix-weekend in Zandvoort leek het erop dat men ernstig rekening moest houden met lege tribunes. De tickets waren nog lang niet uitverkocht, maar de organisatie maakte zich geen zorgen. Voor de vrijdag waren er nog veel tickets verkrijgbaar, terwijl er goede hoop bestond op een uitverkocht huis op de zaterdag en de zondag. Het bericht dat alle tickets waren verkocht bleef echter uit.

Meer over GP Nederland 2025 Lege tribunes dreigen: Tickets Zandvoort nog lang niet uitverkocht

Lege tribunes dreigen: Tickets Zandvoort nog lang niet uitverkocht

25 aug
 Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

28 aug

Goed nieuws voor de organisatie

Voor de vrijdag waren de tickets dan ook niet uitverkocht, en de coureurs werkten de eerste vrije trainingen af voor halfvolle tribunes. Vanochtend meldde de organisatie van de Dutch Grand Prix dat ze goed nieuws hebben: de tickets voor de zaterdag en de zondag zijn uitverkocht. Dat betekent dus dat alle stoeltjes vandaag gevuld zullen zijn tijdens de belangrijke kwalificatie. Voor de Grand Prix kan men dus ook rekenen op een groot oranjefeest.

Zijn echt alle kaartjes verkocht?

Er valt wel een kanttekening te plaatsen bij het enthousiaste bericht van de organisatie van de Dutch Grand Prix. Het gaat hier namelijk om tickets die zijn verkocht vanuit de Dutch Grand Prix zelf, voor bijvoorbeeld de speciale Max Verstappen-tribune zijn nog wel een aantal kaartjes beschikbaar. Ook op platforms zoals Ticketswap zouden nog kaartjes te vinden zijn.

Ander verhaal in 2026

Voor de organisatie is het in ieder geval goed nieuws, want in de afgelopen dagen verschenen er overal berichten dat de interesse in het evenement is afgenomen. Het is de verwachting dat de tickets voor 2026 sneller uitverkocht zullen raken. Volgend jaar wordt immers de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort verreden.

ikwilookreageren

Posts: 283

Alles via de sponsors die ze gratis weggeven uitverkocht

  • 1
  • 30 aug 2025 - 11:27
F1 Nieuws GP Nederland 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • ikwilookreageren

    Posts: 283

    Alles via de sponsors die ze gratis weggeven uitverkocht

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 11:27
  • Larry Perkins

    Posts: 59.469

    Geert Wilders heeft het restant aan kaartjes opgekocht om zo de asielzoekers uit Ter Apel een leuk uitje te bezorgen...

    (na afloop zet hij de asielzoekers in een vliegtuig op weg naar de Bermudadriehoek)

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 11:40
  • mario

    Posts: 14.046

    Ik ben benieuwd hoeveel lege plekken we gaan zien of afgedekte tribunes.....
    Ik geloof er niet zo in dat er net zoveel kaartjes zijn verkocht als de afgelopen jaren....

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 11:46

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×