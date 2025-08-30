Plooij onthult groot F1-geheim: "Verstopte me op de wc!"

Het raceweekend in Zandvoort ging gisteren van start met de eerste twee vrije trainingen. Max Verstappen kende een lastige dag, maar de aanwezige fans genoten van het spektakel. Ook Jack Plooij liep weer door de paddock, en met een grote grijns legde hij uit hoe hij hier is beland.

Nu het Formule 1-circus weer is gearriveerd in Nederland, lopen veel bekende gezichten uit de vaderlandse autosport door de paddock. Ook Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij was aanwezig op de vrijdag, al zendt zijn werkgever de koningsklasse niet meer uit. De verslaggever loopt al lang mee in de sport, en vertelt graag aan iedereen hoe hij in de Formule 1 terecht is gekomen.

De belangrijke rol van de wc

Plooij was op Zandvoort te gast bij Radio 538, waar hij vertelde over zijn tijd waarin hij werkzaam was bij een team dat met Renault Clio's reed in het voorprogramma. Met een grote grijns legt hij uit hoe in de Formule 1 belandde: "Toen we Europees kampioen werden reden we in Monza tijdens het Grand Prix-weekend van de Formule 1."

"Als je in zo'n klasse rijdt, dan wordt de pitlane schoongeveegd. Dan lopen die marshalls daar met zo'n touw: 'Iedereen oprotten die hier niets meer te zoeken heeft!' Ik dacht: die kans laat ik me niet meer ontnemen. Dus toen ben ik stiekem op het poephuis gaan zitten in een pitbox, toen heb ik de deur dicht gedaan, en de marshalls liepen voorbij, en toen waren ze weg. Toen ben ik snel de wc uitgegaan en liep ik in de pitstraat van de Formule 1."

Direct een baantje

Dit leverde hem direct zijn baantje als pitreporter op: "Toen werd ik op mijn schouder getikt: 'Wat de fuck doe jij hier?' Dat was Olav Mol. Ik zei dat ik heel illegaal daar was, en toen riep hij: 'Mooi blijf staan!' Die is weggegaan en kwam met een hesje waarop stond 'press' en toen kreeg ik een walkietalkie van Olav, en toen zei hij dat als er wat gebeurde tijdens de race, ik het moest zeggen. Hij hoorde dat in zijn headset en vertelde het aan de kijkers."