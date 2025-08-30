user icon
Plooij onthult groot F1-geheim: "Verstopte me op de wc!"

Plooij onthult groot F1-geheim: "Verstopte me op de wc!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 08:11
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Zandvoort ging gisteren van start met de eerste twee vrije trainingen. Max Verstappen kende een lastige dag, maar de aanwezige fans genoten van het spektakel. Ook Jack Plooij liep weer door de paddock, en met een grote grijns legde hij uit hoe hij hier is beland.

Nu het Formule 1-circus weer is gearriveerd in Nederland, lopen veel bekende gezichten uit de vaderlandse autosport door de paddock. Ook Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij was aanwezig op de vrijdag, al zendt zijn werkgever de koningsklasse niet meer uit. De verslaggever loopt al lang mee in de sport, en vertelt graag aan iedereen hoe hij in de Formule 1 terecht is gekomen.

De belangrijke rol van de wc

Plooij was op Zandvoort te gast bij Radio 538, waar hij vertelde over zijn tijd waarin hij werkzaam was bij een team dat met Renault Clio's reed in het voorprogramma. Met een grote grijns legt hij uit hoe in de Formule 1 belandde: "Toen we Europees kampioen werden reden we in Monza tijdens het Grand Prix-weekend van de Formule 1."

"Als je in zo'n klasse rijdt, dan wordt de pitlane schoongeveegd. Dan lopen die marshalls daar met zo'n touw: 'Iedereen oprotten die hier niets meer te zoeken heeft!' Ik dacht: die kans laat ik me niet meer ontnemen. Dus toen ben ik stiekem op het poephuis gaan zitten in een pitbox, toen heb ik de deur dicht gedaan, en de marshalls liepen voorbij, en toen waren ze weg. Toen ben ik snel de wc uitgegaan en liep ik in de pitstraat van de Formule 1."

Direct een baantje

Dit leverde hem direct zijn baantje als pitreporter op: "Toen werd ik op mijn schouder getikt: 'Wat de fuck doe jij hier?' Dat was Olav Mol. Ik zei dat ik heel illegaal daar was, en toen riep hij: 'Mooi blijf staan!' Die is weggegaan en kwam met een hesje waarop stond 'press' en toen kreeg ik een walkietalkie van Olav, en toen zei hij dat als er wat gebeurde tijdens de race, ik het moest zeggen. Hij hoorde dat in zijn headset en vertelde het aan de kijkers."

MaxFan2025

Posts: 10

Ik ben Tom al een paar keer persoonlijk tegen gekomen tijdens de F1, waarvan 1x in het zwembad van het hotel in Dubai.
Je mag wat van hem vinden, maar ik kan niet anders zeggen als dat het een hele aardige man is die totaal geen kapsones heeft en met iedereen praat en voor iedereen de tijd neemt.... [Lees verder]

  • 12
  • 30 aug 2025 - 10:11
Jack Plooij GP Nederland 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Spearhead

    Posts: 427

    Dat was dus de dag waar voor Jack alles in de Plooij viel.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 08:54
  • Onsje worst

    Posts: 121

    Mooi verhaal, had korter gekund.;)

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 09:04
  • Freek-Willem

    Posts: 6.172

    Nou snap ik dat hij vaak shit praat. Zijn rol is de van wc-rol.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 09:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.203

    Ik zag gisteren die misselijke Coronel ook over de paddock lopen....sjonge sjonge, wat vind die zich belangrijk!!
    Wat kan hij toch lopen kwallen zeg!

    Die staat echt in de top twee van vervelende mensen in Zandvoort.....samen met Plooij.

    • + 4
    • 30 aug 2025 - 09:40
    • MaxFan2025

      Posts: 10

      Ik ben Tom al een paar keer persoonlijk tegen gekomen tijdens de F1, waarvan 1x in het zwembad van het hotel in Dubai.
      Je mag wat van hem vinden, maar ik kan niet anders zeggen als dat het een hele aardige man is die totaal geen kapsones heeft en met iedereen praat en voor iedereen de tijd neemt.
      Hij is gewoon super enthousiast, en heeft in tegenstelling tot sommige "journalisten en reporters" natuurlijk veel kennis van zaken.
      En wat ook leuk is dat hij mijn mening over bepaalde zaken vroeg.
      In mijn beleving een down to earth guy ........ maar dat is mijn persoonlijke ervaring.

      • + 12
      • 30 aug 2025 - 10:11
    • Patrace

      Posts: 6.200

      @MaxFan: ben je misschien Jos Verstappen? ;-)

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 10:25
    • MaxFan2025

      Posts: 10

      @Patrace Ik zou de fotos best willen uploaden, dan zie je ook dat we best een bakkie op hadden samen :-)

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 10:38
    • Larry Perkins

      Posts: 59.465

      Heb ongeveer hetzelfde maar dan met Louis Dekker van de NOS @Ouw, daar krijg ik braakneigingen van. Gelukkig komt hij niet meer zo vaak in beeld.

      Van welke (Nederlandse) verslaggever wordt jij misselijk?
      Zet jouw antwoord onder de dikke vette streep...

      ___________ (dit is de dikke, vette streep) __________

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 10:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.203

      Nikki de Jager en Fred van de Leer.
      Zijn geen verslaggevers, maar het zout, zuur en bitter loopt me in de mond als ik die lui hoor of zie Larry.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 11:01
    • MWHT

      Posts: 5.556

      van geen enkele; als iemand mij niet bevalt, om welke reden dan ook, zet ik of de tv uit of ik leer ermee leven. Zo ontzettend een hekel hebben heeft verder geen enkele zin, kost alleen maar energie. En de mensen waar ik echt een hekel aan heb zal het ook totaal niet boeien dat ik ze niet moet, die hebben er zat om hen heem die ze vertellen dat ze geweldig zijn.

      Los daarvan, wat Maxfan zegt, in het echt kan het wel eens een heel aardig persoon blijken te zijn...

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 11:05
    • Pietje Bell

      Posts: 30.626

      @Max Fan, ik kan jouw verhaal alleen maar beamen.

      " Hij is een hele aardige man die totaal geen kapsones heeft en met iedereen praat en voor iedereen de tijd neemt."

      Hij is gewoon super fanatiek, druk pratend en dol enthousiast overal over en zeer positief en opgewekt altijd. Als dat bij anderen als irritant overkomt of arrogant so be it.

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 11:06
    • van lotje,g

      Posts: 1.065

      Misschien zijn er kwallen op het strand, als jij daar in je blootje tussen gaat liggen val je niet op.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 11:06
    • Joeppp

      Posts: 8.024

      Tom is gewoon een enorme gooische bluffer met een grote bek. Dat roept natuurlijk allergie op maar ik mag hem wel met al zijn enthousiasme. Het blijft gewoon een jochie die doet wasr hij zin in heeft.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 11:14
  • Piccachu

    Posts: 505

    Ik vind van alles negatief aan hem, maar dit vind ik dan wel geniaal :)

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 09:41
  • Larry Perkins

    Posts: 59.465

    Aardig, aardig, maar de 'tandarts met microfoon' zat niet op een luxe VIP-box toilet zoals ik nu op Zandvoort heb gedaan. Zie mijn reactie onder het bericht F1-race op Zandvoort gratis te zien in Nederland van 28 augustus 2025...
    __________________________________________________

    Larry Perkins

    Ik ga de GP geheel GRATIS vanuit een VIP-box beleven! Niet verder vertellen maar zit al dagen op het luxe toilet van deze VIP-box. Helaas is de luchtverfrisser op, maar je moet er wat voor over hebben...
    __________________________________________________

    Gelukkig ben ik Plooij (en Mol) niet tegengekomen...

    28 aug 2025 - 11:02

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 09:41
  • Patrace

    Posts: 6.200

    Ik had graag gezien dat hij in die WC was blijven zitten... Daar was de F1 wereld dan een stuk beter van geworden.

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 10:23

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

