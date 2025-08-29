Red Bull verklaart belangrijke aanpassingen aan auto Verstappen

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend met een geüpdatete voorvleugel in Zandvoort. Ze zijn één van de weinige teams met nieuwe onderdelen, en Chief Engineer Paul Monaghan legt uit wat Red Bull precies heeft aangepast aan de voorvleugel.

Red Bull wil er alles aan doen om in de tweede seizoenshelft goed voor de dag te komen. De Oostenrijkse renstal heeft er dan ook voor gekozen om een aangepaste voorvleugel te introduceren op het circuit aan de Noord-Hollandse kust. Verder hebben slechts twee teams nieuwe onderdelen meegenomen, en dat laat zien dat ze bij Red Bull blijven azen op successen.

Wat heeft Red Bull precies gedaan?

De vraag is waarom Red Bull precies deze keuze heeft gemaakt. Chief Engineer Paul Monaghan legde dat uit aan de internationale media: "Het is geen volledig nieuwe voorvleugel. Het is gewoon een verlengde flap, omdat we wat moeite hebben met de balans. Die verleng je, dat is niets bijzonders. Je zet het nieuwe stuk op de huidige versie en klaar ben je. Het is dan ook niet zo dramatisch als je zou denken."

Nog meer updates aanstaande?

Red Bull kwam eerder ook met een update voor het raceweekend in Hongarije. Op de Hungaroring beleefde het team het slechtste weekend van het seizoen, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat ze tegen soortgelijke problemen gaan aanlopen in Zandvoort.

Monaghan wijst naar Hongarije: "Het lijkt heel erg op wat we daar hebben gedaan, alleen is het iets ingrijpender omdat we nu de tijd hebben gehad om nog wat extra onderdelen te produceren. Ook in Singapore en Austin ga je dat waarschijnlijk zien. Ik twijfel over Brazilië en Mexico, Las Vegas zeker niet. En wellicht willen we het ook in Qatar gaan gebruiken."

Op de vrijdag in Zandvoort ging het niet slecht en begon Max Verstappen aan de dag met een zesde tijd in VT1. In de tweede vrije training noteerde hij de vijfde tijd.