user icon
icon

Red Bull verklaart belangrijke aanpassingen aan auto Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull verklaart belangrijke aanpassingen aan auto Verstappen
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 17:42
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend met een geüpdatete voorvleugel in Zandvoort. Ze zijn één van de weinige teams met nieuwe onderdelen, en Chief Engineer Paul Monaghan legt uit wat Red Bull precies heeft aangepast aan de voorvleugel.

Red Bull wil er alles aan doen om in de tweede seizoenshelft goed voor de dag te komen. De Oostenrijkse renstal heeft er dan ook voor gekozen om een aangepaste voorvleugel te introduceren op het circuit aan de Noord-Hollandse kust. Verder hebben slechts twee teams nieuwe onderdelen meegenomen, en dat laat zien dat ze bij Red Bull blijven azen op successen.

Meer over Red Bull Racing Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Wat heeft Red Bull precies gedaan?

De vraag is waarom Red Bull precies deze keuze heeft gemaakt. Chief Engineer Paul Monaghan legde dat uit aan de internationale media: "Het is geen volledig nieuwe voorvleugel. Het is gewoon een verlengde flap, omdat we wat moeite hebben met de balans. Die verleng je, dat is niets bijzonders. Je zet het nieuwe stuk op de huidige versie en klaar ben je. Het is dan ook niet zo dramatisch als je zou denken."

Nog meer updates aanstaande?

Red Bull kwam eerder ook met een update voor het raceweekend in Hongarije. Op de Hungaroring beleefde het team het slechtste weekend van het seizoen, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat ze tegen soortgelijke problemen gaan aanlopen in Zandvoort.

Monaghan wijst naar Hongarije: "Het lijkt heel erg op wat we daar hebben gedaan, alleen is het iets ingrijpender omdat we nu de tijd hebben gehad om nog wat extra onderdelen te produceren. Ook in Singapore en Austin ga je dat waarschijnlijk zien. Ik twijfel over Brazilië en Mexico, Las Vegas zeker niet. En wellicht willen we het ook in Qatar gaan gebruiken."

Op de vrijdag in Zandvoort ging het niet slecht en begon Max Verstappen aan de dag met een zesde tijd in VT1. In de tweede vrije training noteerde hij de vijfde tijd.

MaxRaw

Posts: 924

Als het alleen aan de voorvleugel zou liggen.....
Maar feit is dat RB meer en meer de aansluiting mist, daar waar de teams die eerder de Rode Lantaarn voerden beter en beter worden.

  • 1
  • 29 aug 2025 - 18:08
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • MaxRaw

    Posts: 924

    Als het alleen aan de voorvleugel zou liggen.....
    Maar feit is dat RB meer en meer de aansluiting mist, daar waar de teams die eerder de Rode Lantaarn voerden beter en beter worden.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 18:08
    • Snork

      Posts: 21.687

      Seizoen 2025 is al lang down the drain. Uithuilen en alles op 2026.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:18

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×