Regen op Zandvoort: Komt er chaos in de tweede vrije training?

De tweede vrije training in Zandvoort staat op het punt van beginnen. Waar het in de eerste vrije training nog droog was, lijkt het erop dat de omstandigheden in de tweede training compleet anders zijn, het begint namelijk te regenen.

Het was voorafgaand het raceweekend niet de vraag of het ging regenen, maar hoeveel het ging regenen. De weersvoorspellingen lieten zien dat er een grote kans op neerslag was, maar in de afgelopen dagen ontstond er een genuanceerder beeld. Toch leek het vandaag een natte dag te worden, al was daar tijdens de eerste vrije training niets van te merken.

Regen wordt heftiger

Aan het einde van de training waren er echter donkere wolken te zien die vanaf de Noordzee naar het circuit trokken. Vlak voor de start van de tweede vrije training begon het echter te regenen, en deden de fans op de tribunes snel hun poncho's aan. Het is de verwachting dat de regen eerst afneemt, maar na een kwartiertje weer zal toenemen. De kans is dan ook klein dat er droge rondjes worden gereden.

Gaan de coureurs wel rijden?

Het is sterk de vraag of er veel baanactie zal zijn in de tweede vrije training. In de eerste training werden er veel rondjes gereden door de coureurs. Dit werd gedaan om data te verzamelen voor hoe de baan is onder droge omstandigheden. Ook morgenochtend wordt er regen verwacht, met een mogelijke natte derde vrije training. Of het nat is tijdens de kwalificatie en de Grand Prix is onduidelijk.

Aangezien er een grote kans bestaat op een droge kwalificatie en Grand Prix, is het voor de teams mogelijk niet nuttig om te gaan rijden op de natte baan. Sommige coureurs moeten wel, omdat ze weinig hebben gereden in VT1. Andrea Kimi Antonelli veroorzaakte daar bijvoorbeeld een rode vlag door te spinnen.