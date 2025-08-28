Onweer zorgt voor overstromingen in paddock Zandvoort

De mediadag op het circuit van Zandvoort is momenteel in volle gang. De coureurs hebben zich verzameld op het circuit, maar ze kunnen niet genieten van het zomerse zonnetje. Het komt namelijk met bakken uit de hemel, en dat zorgt voor de nodige ongemakken.

Het is een natte dag op het circuit van Zandvoort. Aan het begin van de middag begon het hard te regenen, en het is nog steeds niet droog op het circuit aan de Noord-Hollandse kust. Het zorgt ervoor dat de baan zeer nat is, maar het lijkt erop dat de coureurs daar morgen tijdens de vrije trainingen minder last van hebben.

Tunneltje onder water

Vandaag hebben ze er wel last van, want de regen zorgde voor de nodige ongemakken in de paddock. Een grote onweersbui zorgde ervoor dat er veel plassen liggen in de paddock, en dat een tunneltje onder het circuit zelfs onder water is komen te staan. Het gaat niet om een grote overstroming, maar men krijgt wel natte voeten als ze besluiten door de tunnel te lopen.

Volgens fotograaf Kymi Illman heeft de organisatie daar nu een goede oplossing voor gevonden, zo deelt hij op Instagram. Ze hebben een aantal karretjes ingezet die dienen als een soort veerboot. Op foto's is te zien dat de wagentjes personeel van de ene naar de andere kant van de tunnel brengt.

Volgt er nog meer regen?

De kans is aanwezig dat het ook gaat regenen tijdens de sessies. Op vrijdag en zaterdag gaat er waarschijnlijk een buitje vallen, terwijl het op zondag tijdens de Grand Prix mogelijk droog blijft. Het weerbeeld is echter enorm onduidelijk, en de kans is groot dat de voorspellingen in de komende dagen snel gaan veranderen. De eerste onweersbui heeft vandaag in ieder geval voor de nodige problemen gezorgd, het heeft gelukkig nog weinig impact op de actie op de baan.