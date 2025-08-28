user icon
Winnaar F1-race Zandvoort ontvangt zeer speciale trofee

Winnaar F1-race Zandvoort ontvangt zeer speciale trofee
  Gepubliceerd op 28 aug 2025 12:09
  comments 7
  Door: Bob Plaizier

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft bekendgemaakt hoe de bekers er uitzien voor aankomend weekend. De podiumklanten op Zandvoort mogen een typisch Nederlandse trofee mee naar huis nemen, die is uitgevoerd in Delfts Blauw.

De Dutch Grand Prix staat voor de deur, en de voorbereidingen zijn in volle gang. De organisatie doet er elk jaar alles aan om het evenement zo speciaal mogelijk te maken. Ook met de trofeeën voor de top drie en de winnende constructeurs hebben ze zich weer uitgeleefd. De basis van de bekers vindt zijn oorsprong in 1939, maar verder zijn de verschillen met vorig jaar groot.

Waar staat de beker voor?

De bekers voor de coureurs die in de top drie finishen zijn namelijk met de hand beschilderd. Ze moeten een verhaal vertellen dat zowel de rijke geschiedenis van de Dutch Grand Prix als de autosport in Nederland weerspiegelt. Aan de voorzijde van de trofee voor de winnaar is de Nederlandse leeuw te zien. Volgens de organisatie nemen de coureurs zo een stukje Nederlandse trots mee naar huis.

Speciale verhalen

Ook de trofee voor de winnende constructeur is dit weekend bijzonder. Volgens de organisatie is het ontwerp gebaseerd op Kintsugi, een Japanse kunstvorm waarbij gebroken keramiek met goud wordt gerepareerd. De scherven staan symbool voor de inspanningen van de teams en de soms hobbelige weg naar succes. De beker is afgewerkt met 24-karaats gouden accenten, en hierdoor lijkt het net alsof het Delfts Blauw is gerepareerd.

De bekers voor de coureurs die op de tweede en derde plaats eindigen zijn vormgegeven met een aantal dynamische penseelstreken. Dit staat volgens de organisatie symbool voor de snelheid en de energie die de Formule 1 weerspiegelen.

Voor de coureurs is het een bijzaak hoe de bekers er precies uitzien. Ze gaan jagen op succes, en vorig jaar ging de zege in Zandvoort naar McLaren-coureur Lando Norris.

snailer

Posts: 29.379

O ja. Ik ben net achter de bank gedoken.

  • 1
  • 28 aug 2025 - 13:43
Reacties (7)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.965

    Scherven brengen geluk. Dan weet je dat vast Lando!

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 12:08
  • Astfgl

    Posts: 931

    Mooie oranje leeuwen voor de McLaren-rijders.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 12:08
  • 919

    Posts: 3.658

    Met zoveel symboliek verdient maar 1 coureur deze mee naar huis te nemen.

    Lewis Hamilton. 😳

    (Rent weg en gaat stil in een hoekje zitten) 😁

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 12:35
    • snailer

      Posts: 29.377

      Wat een afschuwlijke dingen zeg. Maar ze zouden beter bij Russell passen. Dan valt het bij hem niet zo op dat hij the Ugly is.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 13:42
    • snailer

      Posts: 29.377

      O ja. Ik ben net achter de bank gedoken.

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 13:43
    • Sun-Tzu

      Posts: 3.529

      Hij is wel de coureur met de meeste overwinningen in China @919, dus in die zin past dit eerbetoon aan China met dit 'Delfts' Blauw wel 😉

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 13:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.188

    Stel dat je zoiets koopt in de winkel en je geeft het aan de vrouw/vriendin, dan denk ik dat je de komende week op de bank moet slapen.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 14:39

