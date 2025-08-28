Winnaar F1-race Zandvoort ontvangt zeer speciale trofee

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft bekendgemaakt hoe de bekers er uitzien voor aankomend weekend. De podiumklanten op Zandvoort mogen een typisch Nederlandse trofee mee naar huis nemen, die is uitgevoerd in Delfts Blauw.

De Dutch Grand Prix staat voor de deur, en de voorbereidingen zijn in volle gang. De organisatie doet er elk jaar alles aan om het evenement zo speciaal mogelijk te maken. Ook met de trofeeën voor de top drie en de winnende constructeurs hebben ze zich weer uitgeleefd. De basis van de bekers vindt zijn oorsprong in 1939, maar verder zijn de verschillen met vorig jaar groot.

Waar staat de beker voor?

De bekers voor de coureurs die in de top drie finishen zijn namelijk met de hand beschilderd. Ze moeten een verhaal vertellen dat zowel de rijke geschiedenis van de Dutch Grand Prix als de autosport in Nederland weerspiegelt. Aan de voorzijde van de trofee voor de winnaar is de Nederlandse leeuw te zien. Volgens de organisatie nemen de coureurs zo een stukje Nederlandse trots mee naar huis.

Speciale verhalen

Ook de trofee voor de winnende constructeur is dit weekend bijzonder. Volgens de organisatie is het ontwerp gebaseerd op Kintsugi, een Japanse kunstvorm waarbij gebroken keramiek met goud wordt gerepareerd. De scherven staan symbool voor de inspanningen van de teams en de soms hobbelige weg naar succes. De beker is afgewerkt met 24-karaats gouden accenten, en hierdoor lijkt het net alsof het Delfts Blauw is gerepareerd.

De bekers voor de coureurs die op de tweede en derde plaats eindigen zijn vormgegeven met een aantal dynamische penseelstreken. Dit staat volgens de organisatie symbool voor de snelheid en de energie die de Formule 1 weerspiegelen.

Voor de coureurs is het een bijzaak hoe de bekers er precies uitzien. Ze gaan jagen op succes, en vorig jaar ging de zege in Zandvoort naar McLaren-coureur Lando Norris.