F1-race op Zandvoort gratis te zien in Nederland

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het racespektakel krijgt veel aandacht, en voor de fans zonder kaartje is er goed nieuws. De sessies zijn namelijk op meerdere manieren gratis te zien.

De thuisrace van Max Verstappen was in de voorgaande jaren gratis te zien bij de NOS op NPO1. De omroep heeft dit jaar geen sublicentie, en dat zorgde voor twijfels over of de Grand Prix wel gratis te zien was. Streamingdienst Viaplay heeft immers de uitzendrechten in handen, en voor een abonnement moet men diep in de buidel tasten.

Viaplay komt met speciale actie

Viaplay heeft echter een belangrijk besluit genomen, waardoor de Dutch Grand Prix voor heel Nederland gratis te zien is. Ze hebben namelijk besloten om alle sessies gratis uit te zenden op hun openbare kanaal Viaplay TV. Dat betekent dat de trainingen, de kwalificatie en de race allemaal gratis beschikbaar zijn. Ook de show VROOOOOM zal op het open net worden uitgezonden.

Is er een alternatief voor Viaplay?

Voor de Nederlandse fan is er echter nog een andere mogelijkheid op om televisie gratis naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort te kijken. De Duitse zender RTL zendt dit jaar namelijk een aantal Grands Prix uit, en dit is goed nieuws voor veel Nederlandse fans. RTL maakt namelijk bij veel providers deel uit van het standaard zenderpakket.

RTL zendt dit weekend zowel de kwalificatie als de Grand Prix uit op het open net. Bij de Duitse zender wordt het commentaar verzorgd door Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner. Wel is het zo dat er bij deze zender reclames worden uitgezonden tijdens de race.

Derde mogelijkheid

De Formule 1 is in Nederland ook te zien bij F1 TV Pro. Deze streamingdienst van de Formule 1 biedt de fan allerlei extra's waaronder documentaires en oude races, maar ze hebben geen gratis optie voor het weekend in Zandvoort.