F1-race op Zandvoort gratis te zien in Nederland
  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 10:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het racespektakel krijgt veel aandacht, en voor de fans zonder kaartje is er goed nieuws. De sessies zijn namelijk op meerdere manieren gratis te zien.

De thuisrace van Max Verstappen was in de voorgaande jaren gratis te zien bij de NOS op NPO1. De omroep heeft dit jaar geen sublicentie, en dat zorgde voor twijfels over of de Grand Prix wel gratis te zien was. Streamingdienst Viaplay heeft immers de uitzendrechten in handen, en voor een abonnement moet men diep in de buidel tasten.

Viaplay komt met speciale actie

Viaplay heeft echter een belangrijk besluit genomen, waardoor de Dutch Grand Prix voor heel Nederland gratis te zien is. Ze hebben namelijk besloten om alle sessies gratis uit te zenden op hun openbare kanaal Viaplay TV. Dat betekent dat de trainingen, de kwalificatie en de race allemaal gratis beschikbaar zijn. Ook de show VROOOOOM zal op het open net worden uitgezonden.

Is er een alternatief voor Viaplay?

Voor de Nederlandse fan is er echter nog een andere mogelijkheid op om televisie gratis naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort te kijken. De Duitse zender RTL zendt dit jaar namelijk een aantal Grands Prix uit, en dit is goed nieuws voor veel Nederlandse fans. RTL maakt namelijk bij veel providers deel uit van het standaard zenderpakket.

RTL zendt dit weekend zowel de kwalificatie als de Grand Prix uit op het open net. Bij de Duitse zender wordt het commentaar verzorgd door Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner. Wel is het zo dat er bij deze zender reclames worden uitgezonden tijdens de race. 

Derde mogelijkheid

De Formule 1 is in Nederland ook te zien bij F1 TV Pro. Deze streamingdienst van de Formule 1 biedt de fan allerlei extra's waaronder documentaires en oude races, maar ze hebben geen gratis optie voor het weekend in Zandvoort.

VES

Posts: 1.639

Live webcam van de Pitstraat

https://www.youtube(.)com/live/fx3ny_5WVLc?feature=shared

  • 2
  • 28 aug 2025 - 11:05
Foto's Grand Prix van Nederland 2025
F1 Nieuws Viaplay GP Nederland 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.488

    Maar ze hebben geen Amber

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 10:50
  • Larry Perkins

    Posts: 59.435

    Ik ga de GP geheel GRATIS vanuit een VIP-box beleven! Niet verder vertellen maar zit al dagen op het luxe toilet van deze VIP-box. Helaas is de luchtverfrisser op, maar je moet er wat voor over hebben...

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 11:02
  • VES

    Posts: 1.639

    Live webcam van de Pitstraat

    https://www.youtube(.)com/live/fx3ny_5WVLc?feature=shared

    • + 2
    • 28 aug 2025 - 11:05

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

