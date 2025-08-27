user icon
Verstappen doorbreekt stilte en deelt verwachtingen voor Zandvoort

Verstappen doorbreekt stilte en deelt verwachtingen voor Zandvoort
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Voor Max Verstappen staat er een belangrijk raceweekend op de planning. Hij gaat in Zandvoort immers zijn thuisrace rijden, en hij kan haast niet wachten om in zijn RB21 te stappen. Verstappen is wel realistisch, en hij verwacht een zware race.

In Zandvoort gaat de tweede seizoenshelft van de Formule 1 van start. Op het circuit aan de Noord-Hollandse kust gaat Verstappen jagen op eerherstel, want in de eerste helft van het seizoen kampte Red Bull met veel problemen. In Hongarije kwamen ze niet in het stuk voor, en Verstappen lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel. De achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is groot, en lijkt onoverbrugbaar te zijn.

Verstappen is er klaar voor

Verstappen heeft er zin in, zo laat hij weten in zijn preview: "Het is een fijne zomerstop geweest. Ik heb veel ontspannen en ik heb veel tijd doorgebracht met vrienden en familie. Het was fijn om even te ontspannen en te resetten, en nu gaan we rechtstreeks naar Zandvoort voor de eerste race naar de break. Omdat het mijn thuisrace is, blijft het altijd een speciale Grand Prix voor mij. De sfeer is altijd geweldig en we krijgen er altijd veel steun."

Wat zijn Verstappens verwachtingen?

Verstappen wil schitteren, maar weet dat het een lastig verhaal gaat worden: "Rijden langs een zee van oranje tijdens het racen is een ongelooflijk gevoel en ik kijk ernaar uit om weer terug te zijn. Om dat te markeren draag ik mijn Orange Lion-helm, pet en schoenen."

"Zandvoort is een old skool-circuit met een vrij unieke lay-out en veel snelle bochten. Het wordt zeker een zware race en het lijkt erop dat het weer het lastig kan maken, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren."

Verstappen doelt op het feit dat de weersvoorspellingen laten zien dat het kan gaan regenen tijdens de Grand Prix.

Snork

Posts: 21.670

Het weer wordt niet alleen lastig vanwege mogelijke regen, er staat ook flink wat wind. En daar kunnen ze goed last van gaan krijgen.

  • 1
  • 27 aug 2025 - 12:32
Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.174

    Ik leef me altijd in als ik naar 'n race ga kijken op de tv.

    Omdat ze regen opgeven staan m'n laarzen al klaar en ligt mijn regenpak opgevouwen naast m'n speciale race-kijk-stoel die in het midden van de kamer staat.
    Op die stoel heb ik 'n standaard gemonteerd waarop ik 'n foto van vriend kan plaatsen.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 11:34
  • Snork

    Posts: 21.670

    Het weer wordt niet alleen lastig vanwege mogelijke regen, er staat ook flink wat wind. En daar kunnen ze goed last van gaan krijgen.

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 12:32
  • snailer

    Posts: 29.353

    Ben echt benieuwd welke stilte Verstappen heeft verbroken.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 12:57
    • Rimmer

      Posts: 12.731

      Om 11:22 is dit art*kel geplaatst.
      Om 11:17 reaguurde er nog iemand in een ander topic.
      Het zal die minuten daartussen wel heel stil geweest moeten zijn.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 13:21

