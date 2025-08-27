user icon
Eerste crash op Zandvoort een feit: chaos bij de poort

  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 10:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De voorbereidingen voor de Grand Prix van Nederland zijn in volle gang. Aankomend weekend gaat het racefestijn in Zandvoort van start, en het is al druk op het circuit. Dat ging echter mis bij de ingang van het circuit, waar een vrachtwagen een ongeval veroorzaakte.

Na een zomerstop van drie weken gaat het Formule 1-circus aankomend weekend weer verder. De teams en coureurs reizen af naar Zandvoort, waar ze een belangrijk weekend wacht. Afgelopen weekend arriveerde de eerste trucks van de teams op het circuit, en de opbouw is in volle gang. Dat betekent dat het druk is, en dan gaan er weleens een paar kleine dingetjes mis.

Eerste crash is een feit

Op beelden van De Telegraaf is te zien hoe het mis ging bij de boord van het circuit van Zandvoort. De sociale media-afdeling van de krant hield interviews met Formule 1-fans die bij de poort stonden, totdat er iets opvallends gebeurde. Een witte vrachtwagen die het circuit wilde betreden reed tegen een karretje van de organisatie aan.

Het is niet duidelijk van welk team de desbetreffende vrachtwagen is, maar het was wel een opvallend moment. Beide voertuigen konden echter wel hun weg vervolgen, en de vrachtwagen had minimale schade opgelopen bij de crash. Op de beelden was te zien dat er een aantal krassen zaten op de zijkant van de vrachtwagen.

Dutch Grand Prix moet groot spektakel worden

Het moment was slechts een smetje op de voorbereiding van de Dutch Grand Prix. De organisatie wil er ook dit seizoen weer een groot feestje van maken, en ze hebben al meerdere artiesten aangekondigd die rondom de race zullen optreden. Op zondag wordt het volkslied gezongen door Henk Poort, waarna de startlichten doven om 15:00. Het belooft een lastige race te worden, want het lijkt er sterk op dat het flink gaat regenen.

@telegraaf.nl 'Flinke schade door crash!' 🫣 #Formule1 #Zandvoort #MaxVerstappen ♬ origineel geluid - De Telegraaf
ViggenneggiV

Posts: 2.963

"zij crashten tegen elkaar aan", een (Henk) Poortwachter en een snor met Mayo

Tijd dat er weer geracet gaat worden!

  • 3
  • 27 aug 2025 - 11:17
Reacties (3)

  • ViggenneggiV

    Posts: 2.963

    "zij crashten tegen elkaar aan", een (Henk) Poortwachter en een snor met Mayo

    Tijd dat er weer geracet gaat worden!

    • + 2
    • 27 aug 2025 - 11:17
  • MWHT

    Posts: 5.545

    niet handig om Lance Stroll een vrachtwagen te laten besturen...

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 11:29
  • gridiron

    Posts: 2.778

    Wet van de sterkste, die veredelde golf kar moet maar plaats maken.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 12:10

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

