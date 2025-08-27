Eerste crash op Zandvoort een feit: chaos bij de poort

De voorbereidingen voor de Grand Prix van Nederland zijn in volle gang. Aankomend weekend gaat het racefestijn in Zandvoort van start, en het is al druk op het circuit. Dat ging echter mis bij de ingang van het circuit, waar een vrachtwagen een ongeval veroorzaakte.

Na een zomerstop van drie weken gaat het Formule 1-circus aankomend weekend weer verder. De teams en coureurs reizen af naar Zandvoort, waar ze een belangrijk weekend wacht. Afgelopen weekend arriveerde de eerste trucks van de teams op het circuit, en de opbouw is in volle gang. Dat betekent dat het druk is, en dan gaan er weleens een paar kleine dingetjes mis.

Eerste crash is een feit

Op beelden van De Telegraaf is te zien hoe het mis ging bij de boord van het circuit van Zandvoort. De sociale media-afdeling van de krant hield interviews met Formule 1-fans die bij de poort stonden, totdat er iets opvallends gebeurde. Een witte vrachtwagen die het circuit wilde betreden reed tegen een karretje van de organisatie aan.

Het is niet duidelijk van welk team de desbetreffende vrachtwagen is, maar het was wel een opvallend moment. Beide voertuigen konden echter wel hun weg vervolgen, en de vrachtwagen had minimale schade opgelopen bij de crash. Op de beelden was te zien dat er een aantal krassen zaten op de zijkant van de vrachtwagen.

Dutch Grand Prix moet groot spektakel worden

Het moment was slechts een smetje op de voorbereiding van de Dutch Grand Prix. De organisatie wil er ook dit seizoen weer een groot feestje van maken, en ze hebben al meerdere artiesten aangekondigd die rondom de race zullen optreden. Op zondag wordt het volkslied gezongen door Henk Poort, waarna de startlichten doven om 15:00. Het belooft een lastige race te worden, want het lijkt er sterk op dat het flink gaat regenen.