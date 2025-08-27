user icon
Zandvoort grote inspiratiebron voor Madrid: "Wilden het nog extremer aanpakken"

Zandvoort grote inspiratiebron voor Madrid: "Wilden het nog extremer aanpakken"
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Dutch Grand Prix. Het circuit van Zandvoort is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een geliefd circuit, en het vormt een inspiratiebron voor nieuwe banen. In Madrid probeerden ze zelfs een uniek deel van de baan in Zandvoort te kopiëren.

Voordat Zandvoort terugkeerde op de kalender onderging de baan een flinke metamorfose. Meerdere delen van de baan werden aangepast, en er werden twee kombochten toegevoegd aan de lay-out. De Arie Luyendijk-bocht en de Hugenholtz-bocht zijn zeer populair, en ze hebben op het meest steile gedeelte een hellingshoek van negentien graden.

Het circuit van Zandvoort werd aangepast door ontwerper Jarno Zeffelli en zijn bedrijf Dromo. Hij is nu bezig met de Madring in Madrid, waar vanaf volgend jaar de Spaanse Grand Prix wordt verreden. Ook op deze baan is een kombocht te vinden.

Wat waren de plannen in Madrid?

In een interview met De Telegraaf legt Zaffelli uit dat Zandvoort een inspiratiebron blijft vormen: "In Madrid hoopten we op een banking van 34 graden in bocht twaalf. Dat was de intentie, maar bleek helaas niet mogelijk. De FIA vond dat uit veiligheidsoverwegingen niet verstandig, omdat er geen mogelijkheid was om de baan te testen voordat er wordt geracet met compleet verschillende auto's in 2026. Dus nu wordt het een hellingshoek van veertien graden."

'Zandvoort opende onze ogen'

Op het gebied van de kombochten zal Zandvoort uniek blijven in de wereld van de Formule 1. Zaffelli beaamt dat dit het geval is: "Ja, we wilden het in Madrid eigenlijk nog extremer aanpakken. Dat kon helaas niet. Maar het moge wel duidelijk zijn dat Zandvoort onze ogen heeft geopend."

"Ik denk dat het op een gegeven moment wel mogelijk wordt om iets steiler te ontwerpen dan we in Zandvoort zien, maar ik denk dat dit nog wel een paar jaar gaat duren."

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.404

    Joepie, Zandvoort heeft de steilste bochten die straks niet meer gebruikt worden in de F1...

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 09:52
  • MWHT

    Posts: 5.544

    Gaan ze dan ook in nog extremere mate Snollebollekes over de speakers laten blèren?

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 11:30

