Kritiek op schorsing Sky-presentatoren: "Ze hebben mij niet gekwetst"

Eerder deze week ontstond er in Italië ophef over het gedrag van twee presentatoren van Sky Sports Italia. Oud-coureurs Davide Valsecchi en Matteo Bobbi werden geschorst omdat ze in Spanje seksistische opmerkingen zouden hebben gemaakt tijdens een live-uitzending. De vrouw waar deze opmerkingen over gingen, vindt de ophef overdreven.

Tijdens de nabeschouwing van de Spaanse Grand Prix grapten Bobbi en Valsecchi over een vrouw die op de achtergrond stond. Bobbi zei tegen Valsecchi dat er een 'updatepakket' achter hem stond. Valsecchi reageerde lachend door te zeggen dat ze het 'updatepakket' niet mochten 'uittesten'. Kijkers reageerden woedend en Sky besloot de twee te schorsen voor het raceweekend in Canada.

Grapje

De vrouw waar de opmerkingen over gingen was rallycoureur Christine Giampaoli Zonca. Zonca geeft aan dat ze de schorsing te ver vindt gaan. In gesprek met Corriere della Sera spreekt ze zich uit: "Toen ik las dat ze worden geschorst, dacht ik dat het een grapje was. Ik ben helemaal niet gekwetst, ze maakten gewoon een grapje. Dit gaat allemaal veel te ver. Bij de volgende race zal ik samen met Bobbi en Valsecchi een video opnemen. Dan kan ik misschien grapjes over hun maken!"

Overdreven

Zonca stond op het moment van de opmerkingen naast een andere vrouw. Deze tweede vrouw wil zich er niet over uitspreken, maar volgens Zonca heeft ook zij er geen problemen mee. Zonca vervolgt haar verhaal: "Toen ik erachter kwam dat ze echt zijn geschorst, vond ik dat rot voor hen. Ze zijn allebei heel erg goede commentatoren. Ik vind het allemaal zo overdreven. Ik ken ze en heb ze een berichtje gestuurd."